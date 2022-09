Brazo con brazo, en cadena, estudiantes y docentes de la Universidad de la República (Udelar) rodearon el edificio anexo del Palacio Legislativo en reclamo de mayor presupuesto para la educación terciaria. Mientras tanto, dentro del recinto, el rector de la Udelar, Rodrigo Arim, y otras autoridades de la institución pedían mayores recursos en el marco de la Rendición de Cuentas. El intercambio con los senadores de la Comisión de Presupuesto integrada con Hacienda duró algo más de tres horas.

Luego de que el Poder Ejecutivo no previera incrementos y de haber logrado recursos para financiar proyectos del Hospital de Clínicas en Diputados, la Udelar busca obtener fondos para sus restantes programas. Al término de la comparecencia, Arim recordó en una conferencia de prensa que la Udelar recibió “apenas” 7% de lo que había solicitado en el presupuesto quinquenal. Esto, sostuvo, adquiere mayor relevancia teniendo en cuenta el incremento de la matrícula estudiantil en los últimos dos años, que fue acompañada por un estancamiento en las horas docentes. Según datos de la Udelar, si se miran los últimos ocho años, la relación horas docentes por estudiante cayó de 1,86 a 1,54, pero la matrícula creció por encima de lo esperado, especialmente a partir de 2019.

Integrantes de ADUR y estudiantes rodean el anexo del Palacio Legislativo. Foto: Javier Calvelo, adhocFOTOS

En concreto, señaló que para recuperar la relación entre estudiantes y horas docentes que había ese año se requieren “cerca de 500 millones de pesos”. “Sabemos que son cifras importantes, pero es lo que podría ya no mejorar, sino evitar que se deteriore el nivel que teníamos en 2019”, apuntó.

Arim recordó también que la Udelar “fue el único ente autónomo de la enseñanza” sin incremento presupuestal en el proyecto de Rendición de Cuentas del Poder Ejecutivo que actualmente está en discusión en el Parlamento, más allá de que valoró los recursos adicionales para el Hospital de Clínicas en Diputados. En ese sentido, el rector advirtió que hay varias carreras que fueron aprobadas pero no instrumentadas, “porque no tenemos los recursos para hacerlo”. Se trata de seis ofertas: Ingeniería Física Matemática, Licenciatura de Administración en Sistemas de Información, Licenciatura en Educación Artística, Licenciatura en Psicopedagogía, Licenciatura en Viticultura y Enología, e Ingeniería de Medios.

Asimismo, mencionó que “Uruguay en este momento no les ofrece a las y los jóvenes que terminan su formación de maestría y doctorado ninguna oportunidad de trabajo estable, con perspectivas mínimas de crecimiento en el mediano y largo plazo”. No existen, recalcó, “oportunidades objetivas de inserción laboral” para los estudiantes de posgrado.

Arim resaltó que la Udelar genera 80% del conocimiento nacional y valoró que, pese a “un contexto tan complejo” como el de la pandemia, la institución “ha sido capaz de dar respuesta con recursos muy escasos a problemas nacionales de envergadura”. Consultado acerca de sus expectativas en cuanto a la posibilidad de obtener mayores recursos para la Udelar en el Senado, Arim manifestó: “Mi expectativa es que se imponga la cordura”, y explicó es la inversión en educación superior es una apuesta de mediano y largo plazo, y que en esta época es “el instrumento primordial para la movilidad social y para poder disfrutar de una vida digna”.

Explicar el reclamo

La comparecencia de la Udelar al Parlamento se produjo en el contexto de un paro de 24 horas de los gremios de la institución, que organizaron un acto en la explanada de la universidad con clases abiertas y espectáculos artísticos. Por su parte, la Asamblea General del Claustro organizó una actividad para explicar a la sociedad y al sistema político “por qué y para qué” se hace el pedido presupuestal, según explicó su presidenta, Alejandra López.

En la actividad, Arim citó al premio Nobel de Economía de 2015, Angus Deaton, quien afirmó que, en términos de la culminación de ciclos educativos, en el siglo pasado la mayor diferencia entre los individuos era entre quienes terminaban o no la educación media, mientras que ahora la diferencia depende de la finalización de la educación superior. En ese sentido, dijo que lo que pide la Udelar son recursos para “pensar y razonar futuros” de la sociedad uruguaya, ya que para buena parte de la población la institución representa una oportunidad “objetiva y subjetiva” de crecimiento personal.

Arim señaló que Uruguay está cerca de generalizar la educación terciaria y que eso “no es producto de la casualidad”, sino de “políticas públicas y asignación de recursos” en los últimos años. Al respecto, ilustró que la Udelar ha incrementado su tasa de egreso y los datos de 2021 marcan que habrá un récord histórico. Además, dijo que 10% de quienes se reciben –unos 700– están en el interior.

El rector también defendió el régimen de Dedicación Total de la Udelar, en el que actualmente hay 1.300 docentes, mayormente grados 2 y 3. Según lo definió, es el “principal instrumento” para fomentar el desarrollo profesional de la investigación. Respecto de este tema, la científica Florencia Irigoín sostuvo que la Udelar es la única institución uruguaya que hace investigación en todas las áreas de conocimiento y se refirió a la situación de los estudiantes de posgrado. Dijo que trabajan en situación de precariedad y, por ejemplo, las becas a las que pueden acceder no cuentan con aportes a la seguridad social. Además, planteó que los principales llamados a proyectos de investigación de la Udelar otorgan unos 14.000 dólares por año a cada grupo, cuando en países de la región proyectos similares asignan 60.000 dólares anuales. Irigoín agregó que esto ocurre en un contexto en el que todos los años quedan sin poder ser financiados proyectos que reciben una calificación de excelencia.

Actividad estudiantil durante la conferencia de la Asamblea General del Claustro, en la explanada de la Udelar (21.09.2022). Foto: Alessandro Maradei

Por su parte, Arim dijo que no sostiene que, de no recibir incrementos, los planes de la institución se verán frenados, sino que directamente se perderán varios avances logrados en los últimos años. En ese sentido, sostuvo que la falta de inversión afectará directamente a los estudiantes de hoy y marcó la “contradicción” de invertir menos por alumno cuando dichos recursos más se necesitan. En particular, dijo que son necesarios para atender a los estudiantes que arrastran “heridas” a causa de los impactos educativos y sociales de la pandemia.

El coordinador del consultorio jurídico y de la unidad de extensión de la Facultad de Derecho, Juan Ceretta, se refirió a las acciones de la institución universitaria con actores sociales que nunca han pasado por una de sus aulas. Como ejemplos de algunas instituciones y programas icónicos que se dedican a dichas tareas nombró al Hospital de Clínicas, el Apex, en el Cerro, y el Programa Integral Metropolitano. No obstante, dijo que “los más afectados” por las restricciones presupuestales serán los proyectos más pequeños y, en particular, se refirió a varias acciones que llevaron adelante docentes y estudiantes de su facultad. Por ejemplo, hizo referencia a 500 personas por año que acceden a prestaciones de salud no cubiertas por el sistema, de 5.000 casos de derecho de familia atendidos anualmente por el consultorio, y de 250 familias del asentamiento 30 de Julio, en Casavalle, que pasaron de una orden de desalojo a estar a punto de lograr una vivienda propia gracias a la intervención de la Udelar.

En representación del orden estudiantil, Lucía Padula, integrante de la Federación de Estudiantes Universitarios del Uruguay, en el aniversario de su asesinato recordó a Susana Pintos y Hugo de los Santos, dos de los mártires estudiantiles muertos antes de la última dictadura. En cuanto a las reivindicaciones, señaló que reclaman más recursos para becas. Si bien se han obtenido aumentos para ese rubro en anteriores instancias parlamentarias, no fueron suficientes para acompasar el aumento de la demanda estudiantil en los últimos dos años. Además, Padula reclamó más horas docentes y “salario digno” para los trabajadores de la institución, que “está siendo agredida”, sostuvo.