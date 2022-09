La Asociación de Maestras de Montevideo (Ademu Montevideo) denunció que en la mañana de este miércoles dos maestras y una auxiliar de servicio fueron agredidas en la escuela 196 de Flor de Maroñas. Según explicó a la diaria la secretaria general de Ademu, Soledad Moraes, la situación fue generada por la madre de un niño que concurre al turno vespertino, que estaba buscando a su hijo pero “muy mal, fuera de sí”, según le transmitieron a la dirigente, “bajo los efectos de la droga”, y muy enojada le pegó con un palo de escoba a la maestra secretaria, a otra maestra la tomó del cuello y finalmente golpeó a una auxiliar de servicio que quiso intervenir. El niño no estaba todavía en la escuela, porque va de tarde.

Las funcionarias llamaron al 911, que se llevó detenida a la madre, y que según Moraes, “se demoró muchísimo tiempo en que llegara a la escuela”, tiempo en el que la madre tiró, además, una computadora.

Las maestras advierten por el aumento de situaciones de inseguridad que “no tienen que ver con cuestiones hacia la interna de la escuela; las últimas cinco o seis agresiones en escuelas y alrededores no fueron de padres a docentes, sino cosas absolutamente externas; una señora que rompió dos autos de maestras, tiroteos”, señaló Moraes.

La secretaria general de Ademu dijo que las funcionarias “están bien físicamente pero muy conmocionadas por la situación”. “Nosotros como sindicato estamos muy preocupados por la situación de inseguridad, porque no estamos encontrando respuestas a nuestros reclamos”, señaló. “Hubo un trabajo de docentes con las comunidades que ha podido mitigar estas agresiones hacia la interna, que no se están dando, pero tenemos esta otra inseguridad, por la que venimos reclamando, e incluso tuvimos una entrevista el año pasado con el Ministerio del Interior por este tema. No estamos encontrando una respuesta a esta situación, a este reclamo de mayor seguridad para niños y docentes”.

El gremio de maestras de Montevideo tiene resuelto adoptar una medida de paro por 24 horas al día siguiente frente a las agresiones que reciben las funcionarias, pero en este caso ya está previsto un paro general para este jueves. Moraes dijo que, por este hecho, “agregamos a la plataforma reivindicativa del PIT-CNT un paro por agresión a docentes y una no docente”.