Este miércoles sobre las 9.00, trabajadores intentaron ocupar el edificio del Consejo Directivo Central (Codicen) de la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP), en la avenida Libertador, y las autoridades se lo negaron. Representantes de la Unión de Funcionarios del Codicen (UFC) intentaron explicar que la medida se enmarcaba en el derecho constitucional a huelga, pero la respuesta fue que solo podían ocupar la planta baja del edificio, permitiendo que los trabajadores que así lo quisieran pudieran entrar, comentó a la diaria Santiago Almada, dirigente de UFC.

Ante esto, los trabajadores intentaron negociar con el área de seguridad del Codicen y con la secretaria general, Virgina Cáceres, pero no hubo margen de maniobra. También se acercó el consejero Juan Gabito pero, según Almada, de “muy mala manera” les dijo que no iban a poder ocupar todo el edificio. Desde UFC entendieron que no podían firmar un acta de ocupación habiendo funcionarios dentro, porque en caso de que pasara algo, ellos deberían hacerse cargo: “es una tomadura de pelo”, explicitó Almada.

Así las cosas, el Codicen cerró la puerta que daba a la avenida Libertador y solo permitía ingresar a los funcionarios que quisieran trabajar. Mientras tanto, en la vereda, el sindicato hizo un acto, en el que se pronunció su plataforma y al que asistieron a acompañar militantes docentes y estudiantiles.

La semana que viene, según confirmó Almada, se reunirán en asamblea y “no se descarta ninguna medida” a tomar para lograr una instancia de negociación, ya que entienden que hasta el momento el Codicen ofrece “dialogar pero no negociar”. “Se mostró cómo viene llevando a cabo sus políticas el Codicen: con autoritarismo, imponiendo ellos la forma de protesta”, opinó el sindicalista.

La plataforma de reivindicaciones que tiene la UFC consta de varios puntos relacionados a condiciones laborales. En primer término, Almada señaló que se acerca el momento de firmar un nuevo acuerdo colectivo y tal como está planteada la situación “los trabajadores van a la baja, hay una constante pérdida del salario real”.

Asimismo, comentó que quieren “avanzar en las inequidades con los contratos laborales precarios; con voluntad política y ganas de negociar podría haber grandes avances en los contratos. Estamos pidiendo el concurso de asenso para todos los funcionarios de gestión y servicio en Codicen y CFE [Consejo de Formación en Educación] para hacer carrera funcional, sin embargo, no aparece el dinero para los concursos”. Además, aseguró que gracias al movimiento sindical se logró que se abrieran llamados para que se incorporen nuevos trabajadores, pero eso no se ha concretado “las listas quedaron paradas y al momento no ha ingresado personal”.

Otra reivindicación que tienen desde UFC es que se pague lo mismo a los docentes que trabajan directamente para el Codicen que a los que trabajan para otras direcciones. Por ejemplo, del Codicen depende la educación de jóvenes y adultos y, según Almada, el Codicen no tiene el dato de cuánto se supone que debe ganar una maestro o un educador social: “Nosotros hemos detectado inequidades entre los subsistemas y pedimos información para contrarrestarla y no la tienen”.

Finalmente, los funcionarios del Codicen también se solidarizan con el movimiento estudiantil y el sindicato docente, en tanto entienden que “la transformación educativa que se viene impulsando es poco democrática”, señaló Almada.