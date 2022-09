En una reunión de varias horas de una comisión del Senado, autoridades de la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP) y el Ministerio de Educación y Cultura concurrieron este miércoles a explicar la reforma curricular en la formación de educadores y el plagio realizado en uno de sus documentos. La convocatoria, que había surgido como inquietud de la bancada del Frente Amplio, estaba dirigida a aclarar dicho proceso y, por lo tanto, asistieron las autoridades del Consejo Directivo Central (Codicen) y del Consejo de Formación en Educación (CFE), incluyendo a los representantes electos.

Pese a que eliminó la representación docente en primaria, secundaria y UTU, la ley de urgente consideración mantuvo a los representantes electos en esos dos organismos: dos docentes en el Codicen, y una docente y una estudiante en el CFE. Génesis Gallardo es la estudiante que fue electa el 30 de octubre para integrar el organismo a cargo de la formación de educadores y se sintió violentada en la reunión de la Comisión de Educación y Cultura del Senado. El episodio tiene directa relación con quien la preside, la nacionalista Graciela Bianchi.

Según informaron participantes de la reunión a la diaria, en una primera intervención de Gallardo, Bianchi la interrumpió para pedirle “bajar la pelota al piso” y ahí se generó el primer cruce, ya que la consejera consideró que no estaba siendo agraviante en su intervención. Antes de que la estudiante continúe en el uso de la palabra, la legisladora le marcó que ella es quien preside la comisión.

En una segunda intervención, en la que la consejera hablaba sobre los motivos por los que buena parte de la comunidad educativa rechaza la forma en que ANEP está implementando la reforma, Gallardo tuvo que dejar de hablar porque el ruido de fondo en la sala de la reunión no la dejaba expresarse. Después de que la consejera terminó, Bianchi se remontó a sus épocas de estudiante de profesorado y dijo que a esa edad no se le hubiera ocurrido decirle qué hacer a sus docentes y le pidió “humildad” a la representante estudiantil en el CFE. Gallardo pidió responderle, pero en su calidad de presidenta de la comisión, la senadora le negó esa posibilidad bajo el argumento de que el comentario había sido “un chascarrillo” con el ánimo de aflojar tensiones y que no entraría en discusiones sobre el punto.

La sesión siguió su curso y Gallardo insistió en que quería responder a la senadora porque se había sentido ofendida con su comentario, pero Bianchi le volvió a negar la posibilidad. El hecho motivó la intervención del senador frenteamplista Sebastián Sabini, quien consideró a la situación totalmente inadecuada y entendía que Gallardo debía poder responder. Finalmente, Bianchi accedió, pero solo para que no se genere “un hecho político” por la situación e hizo alusión a que conoce ese tipo “de gimnasia”.

La consejera del CFE le hizo saber que estaba afectada por la situación y al borde del llanto, a lo que la senadora respondió: “Las mujeres no lloramos”. En ese contexto, Gallardo, que fue respaldada en la sesión por el consejero docente en el Codicen, Julián Mazzoni, explicó que su cargo es legítimamente electo y que ella es una autoridad de la educación igual que las que son designadas políticamente. Además, dijo que no le estaba diciendo qué hacer a nadie, sino simplemente expresando cómo considera que se debería haber actuado en el marco de la reforma y la investigación de las responsabilidades por el plagio.

Bianchi respondió con un alegato de su actividad docente y actuación en Asambleas Técnico Docentes e incluso refirió a sus tiempos como frenteamplista. La presidenta de la comisión se manifestó en contra de la representación docente y estudiantil en la ANEP e incluso dijo que en su momento pidió que la educación quede fuera del alcance de la ley de negociación colectiva. Sin decirlo explícitamente, Bianchi esbozó una especie de disculpa y dijo que quizás no se había expresado correctamente en sus primeras intervenciones sobre el tema, y lo atribuyó a la elevada cantidad de horas que le está insumiendo el trabajo parlamentario en estos días.

No obstante, en redes sociales la senadora no se mostró arrepentida y fundamentó su accionar afirmando que “la autoridad legítima se ejerce”. Gallardo también se expresó en su cuenta de Twitter sobre lo ocurrido y afirmó que Bianchi la “agravió” y “deslegitimó” en relación al resto de los consejeros de la ANEP.

En comisión de educación del senado, la senadora Bianchi me agravió y deslegitimó en relación al resto de consejeros de la ANEP, indicando que por mi juventud no podía cuestionar el proceso de transformación educativa e intentó dejarme sin derecho a réplica+ — Génesis Gallardo (@GenesisGaCeb) September 15, 2022

Gallardo, quien a través de esa vía recibió el apoyo de varios docentes, estudiantes y legisladores del FA, describió el hecho y aseguró que se encontraba “en total legitimidad”. “Aún así se me ofendió y cuestionó en mi condición de joven y de estudiante. Lo que hay de fondo, es una deslegitimación de la voz estudiantil y pretensiones de imponer decisiones sin dialogar con nosotros”, afirmó, y remató: “A los estudiantes nos dicen que para expresar nuestro parecer usemos las vías institucionales en lugar de tomar medidas de lucha. Quiero comunicar a la gente, que este es el trato que recibimos los estudiantes al participar de lo institucional”.