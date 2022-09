Pasado el mediodía del lunes y casi por tres horas, integrantes de las bancadas de senadores y diputados de la coalición de gobierno recibieron a las autoridades de la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP) y del Ministerio de Educación y Cultura (MEC) en el salón de eventos de los pasos perdidos del Palacio Legislativo. En una rueda de prensa, el senador del Partido Nacional, Gustavo Penadés, explicó que la convocatoria abarcaba a la coalición y las autoridades, y que la reunión tuvo “dos objetivos”: por un lado, “testimoniar el respaldo que las autoridades tienen de los senadores y diputados de la coalición” de gobierno y, por el otro lado, “intercambiar sobre los pormenores de la reforma educativa que se está implementando”.

“Creo que es una reunión que será muy provechosa”, adelantaba el senador. En diálogo con la diaria, el diputado colorado Felipe Schipani dijo que si bien las autoridades de la educación ya han comparecido ante los legisladores, “nunca había habido una reunión de bancada de la coalición con las autoridades”. En ese sentido, especificó que no se trata de una reunión que surge a causa de los recientes incidentes en una actividad de la ANEP en el Cerro, sino que estaba “pendiente” y “se cristalizó ahora para profundizar en el tema [de la reforma educativa], porque no todos los legisladores” están inmersos. Aunque remarcó que los parlamentarios de la coalición que trabajan en el tema de la educación venían “planteando como idea” tener esta reunión, contó que la planificación comenzó luego de que las ocupaciones en los distintos centros de Formación en Educación y de Secundaria habían iniciado.

Ante la consulta de por qué no se invitó al Frente Amplio (FA), Penadés respondió que se trató de “una reunión de bancada de gobierno con las autoridades gubernativas” y que el FA en cualquier momento puede invitar a las autoridades del MEC y la ANEP.

El senador frenteamplista Sebastián Sabini se pronunció en su cuenta de Twitter respecto de la instancia en el Legislativo y manifestó que las autoridades de la educación “vienen a reunirse sólo con legisladores del gobierno, cuando hace más de un mes los convocamos desde la Comisión de Educación y Cultura del Senado y dicen no tener agenda disponible”. Asimismo, señaló que “la convocatoria tenía que ver con el plagio en formación docente y la transformación educativa en ese organismo. Y seguimos esperando”. “Es más fácil y cómodo informar a legisladores oficialistas que a la oposición”, cuestionó.

Sin embargo, a la salida de la reunión, el ministro de Educación y Cultura, Pablo da Silveira, afirmó que “una vez más es ese ejercicio de inventar escandalitos y problemas donde no los hay”. Según el jerarca, “hubo una convocatoria de la Comisión de Educación y Cultura de la Cámara de Senadores para discutir un tema específico, les dimos una fecha que era a la semana siguiente de la que recibimos la convocatoria, pero los miembros de la comisión no podían, y después hubo un conjunto de idas y vueltas entre los equipos de secretaría de la comisión, de la ANEP y del ministerio para entregar una fecha, que se fijó en lo que son los plazos totalmente usuales para esta clase de cosas”.

El ministro se pronunció en una línea similar en Twitter y Sabini le respondió que “casualmente” había propuesto agendar la reunión con la comisión para el lunes, pero “no hubo respuesta”. “Evidentemente, responder a la oposición no es una prioridad cuando se hace una reunión el mismo día y casi a la misma hora con la bancada oficialista”, retrucó.

La coalición y las autoridades

Penadés remarcó que “todos los partidos que integran la coalición de gobierno” están de acuerdo con la reforma educativa y que, justamente, en esta ocasión se la respalda. En ese marco, especificó que están “siendo permanentemente informados” sobre lo concreto de la transformación y que, actualmente, las autoridades les entregaron “un nuevo material y lo que estamos haciendo es un monitoreo a tiempo real de las cosas que hoy están sucediendo en materia de la reforma”.

En diálogo con la prensa, Robert Silva, presidente del Consejo Directivo Central de la ANEP, especificó a qué refiere la reforma educativa: “Acá hay una realidad necesaria y más que reclamada, que es el cambio de los planes, los programas, la forma de evaluación, qué enseñamos, para qué y cómo lo hacemos”.

Manifestó como necesario, entonces, “que la formación les dé herramientas para su efectiva inclusión social, su desarrollo, para trabajar” y para “ser en la vida lo que quieren ser”. “Para eso hay que cambiar lo curricular, los planes, las formas de evaluación y las estrategias de cómo se enseña, para que los jóvenes y estudiantes aprendan”.

Unido a ello, refirió a “la transformación en la formación de docentes y la estabilidad en los establecimientos educativos, no con elecciones [de horas] todos los años, como pasa hasta ahora en secundaria y en UTU”. El marco, según Silva, será de “mayor autonomía de los centros”. Por otro lado, afirmó que aún no está definido si los cambios se aplicarán gradualmente o en su totalidad a inicios del año entrante, pero señaló que “la propuesta que tenemos es hacer una implementación que vaya avanzando con el correr de los años” y que, a más tardar en 2025, “todos los ciclos educativos estén con este proceso”.

En otro orden, confirmó que continuarán los actos “cara a cara con la comunidad”, previstos para la explicación de la reforma y el intercambio con la ciudadanía, a pesar de los actos sucedidos en el Cerro. Sobre la afirmación de que Silva está haciendo campaña política a través de estas instancias y la reforma en sí, Penadés afirmó: “No me consta que sea así, lo que me consta es que hay un gobierno que quiere llevar adelante una reforma estructural fundamental y se refirió a datos de desvinculación de estudiantes de la educación media. Al respecto, dijo que no realizar cambios implica “condenar a miles y miles de jóvenes a que en su futuro tengan empleos laborales de baja calidad”. “En ese sentido, creo que la reforma educativa está dirigida y focalizada esencialmente en el interés de los jóvenes”, concluyó.

Por otro lado, negó que los docentes no estén incluidos en la reforma y que no se estén dando los tiempos suficientes para discutirla y llevarla a cabo. Sobre este punto, Schipani señaló que “el respaldo popular nació en las elecciones y cuando se ratificó la ley de urgente consideración” y los artículos impugnados del capítulo sobre educación.

Para Da Silveira, “la reforma la defiende la gente, los padres, muchos docentes que no salen en la televisión, pero que a cada lugar que vamos nos dicen: por favor, sigan con esto, hace falta un cambio en la educación”. En ese sentido, dijo que “defender este sistema educativo tal como funciona hoy es defender la exclusión, la desigualdad, el privilegio, y la gran mayoría de los uruguayos no quiere una sociedad así”.