El primer sábado de noviembre las urnas del Consejo de Formación en Educación (CFE) vuelven a moverse de forma obligatoria para elegir a los miembros que representarán al orden docente por los próximos cinco años y al orden estudiantil en el CFE por los siguientes 30 meses.

En esta ocasión, por el orden docente hay dos lemas y cinco listas: “Por la Universidad de la Educación pública en clave de derechos humanos” es el lema de la lista 1 y “Juntos por la profesionalización y compromiso docente” es el lema de las listas restantes.

Por el orden estudiantil hay tres lemas y siete listas: las cinco primeras están bajo el lema “Estudiantes Unidos por la Formación Docente (EUFD)”, la 1006 tiene el lema “Por una formación en educación autónoma y cogobernada” y la 1007, “Por un movimiento estudiantil unido en defensa de la educación pública”.

De acuerdo a los requisitos establecidos por el CFE, para que un docente pueda ser electo debe “haber ejercido la docencia en la educación pública en forma continua o discontinua por un lapso no menor a diez años cumplidos a la fecha en que se presenten las hojas de votación ante la Comisión Organizadora de la Elección”, “que se encuentren en funciones en el ámbito” del CFE y “que no hayan sido suspendidos como consecuencia de un proceso sumarial” ocho años antes de la elección. Asimismo, no podrán ser elegidos quienes “hayan cesado o estén suspendidos al momento del cierre del padrón por razones penales”.

En cuanto a la elección del consejero estudiantil, quien sea electo deberá cumplir los mismos requisitos que quienes son electores: estudiantes de grado y/o tecnicaturas del CFE, que hayan asistido al menos a una instancia de examen o aprobado un curso en los dos últimos años, y también los estudiantes que ingresaron este año y están “matriculados con asistencia a todas las asignaturas”. Además de estos puntos, para ser electo no pueden “haber sido sancionados como consecuencia de procedimientos disciplinarios”.

Ámbito docente

Ademar Cordones es el primer candidato para consejero docente por la lista 2, bajo el lema “Juntos por la profesionalización y compromiso docente”. En conversación con la diaria, Cordones manifestó que las cuatro listas que pertenecen a este mismo lema tienen “algunos puntos en común”, aunque también algunas “diferencias en ciertos énfasis, pero que sobre todo pretenden de alguna manera cambiar el estilo en el ejercicio de la función del consejero docente”.

En ese sentido, Cordones resaltó la necesidad de que el consejero asuma “la diversidad de opiniones que hay en el marco del profesorado”. “La mayor necesidad que tiene la formación en educación pasa por ahí: tenemos que sentarnos a discutir sobre las políticas educativas, no desde los eslóganes que nos ponen previamente en una situación muy simplificada de héroes y villanos, que de entrada buscan deslegitimar a las distintas opiniones, que sesga y oculta las verdaderas cuestiones que hay que hablar”, manifestó.

Acorde a la diversidad que consideró como necesaria es que también se conformó la lista a la que Cordones pertenece. Según comentó, los integrantes son de Montevideo y del interior, y son egresados de distintas carreras de formación docente y de la universidad, así como también hay una diversidad en el “ejercicio de la profesión” que les “permite evitar la miopía de centrarnos en algunos aspectos de una problemática muy vasta”.

También hay varios integrantes de listas del lema que participaron en anteriores elecciones docentes en el Consejo Directivo Central (Codicen) de la Administración Nacional de Educación Pública, como el propio Cordones, quien llegó a ser consejero después de las renuncias de los dos primeros titulares de su lista: Robert Silva en 2018 y Óscar Pedrozo en 2021, quien encabeza otra de las listas del lema en la actual elección del CFE.

Por otro lado, Cordones evidenció que, incluso con la lista 1, la única perteneciente a otro lema por el orden docente, “las propuestas son muy parecidas”, ya que “para todos es importante la profesionalización docente, la estabilidad y seguridad laboral del cuerpo docente, que mejoren las condiciones laborales de ejercicio”. La diferencia principal, dijo, son “los caminos y los métodos”.

Así es que en este lema, y particularmente en la lista 2, el objetivo principal es que la consejería docente tenga una “relación más estrecha y directa con los centros e institutos”, además de fortalecer “las comunidades docentes locales, que es lo que sería la antesala de la descentralización mayor”.

En relación con esto, enfatizó en la importancia de que haya una mayor regionalización de los departamentos y por tanto que la consejería “empodere” a las salas docentes. Asimismo, señaló que “es necesario atender” a los “actores localizados en el territorio” para recoger todas las voces. En cuanto a la profesionalización docente, manifestó que uno de los objetivos es que pueda haber mayores oportunidades para que “todos” los docentes puedan realizar posgrados y otras diplomaturas.

Por último, afirmó que “el estatus universitario es urgente para la Formación en Educación”. Sin embargo, dijo que para ello se requiere de “posibilidades de formación continua, con aportes de otros ámbitos que nos lleguen para potenciar el fortalecimiento de formación, con una estructura de cargos que permita una dedicación a la extensión e investigación relacionada con las necesidades en el centro donde ejercen individual y colectivamente”.

Desde la ATD y el sindicato

Nirian Carbajal, primera candidata de la lista 1, que cuenta con apoyo de la Asamblea Técnico Docente (ATD) y el Sindicato de Docentes de Formación en Educación, también destacó a la diaria la conformación de la lista, ya que “está integrada por representantes electos a partir de las distintas carreras que conforman también el espacio de la ATD Nacional”. Según dijo: “Lo importante es que los integrantes de esta lista fueron designados por cada uno de los colectivos de la Formación en Educación y que somos parte de un ámbito de discusión, deliberación y trabajo colectivo”.

El punto fundamental de su plataforma, de acuerdo a Carbajal, es “trabajar por una educación universitaria, pública, autónoma y cogobernada”. Otro de los puntos plasmados es el rechazo al procedimiento de acreditación del título universitario tramitado por el Ministerio de Educación y Cultura, ya que se trata de “un proceso inconstitucional”, de acuerdo a la mirada de abogados constitucionalistas que elaboraron un informe sobre el tema. “La formación universitaria es lo que daría un verdadero proceso de calidad para la formación de los educadores. No es un trámite ni dar una prueba después de unos cursos online”, manifestó.

Otro eje de la lista 1 es “restablecer y consolidar una mirada integral de formación en educación”. Según Carbajal, por otro lado, el cambio de planes trae “muchos inconvenientes” y, por tanto, urge “consolidar una estructura académica, tanto con las coordinaciones por los institutos o departamentos académicos como también por la organización de cargos y grados”. Asimismo, esgrimió que prevén “recuperar una falta educativa que ha quedado por el camino en el Plan 2023, como los títulos intermedios”.

El principio transversal de la plataforma, según la candidata, es “la participación”: “Que se pueda seguir gestando el encuentro del principio de la autonomía, de participación, como una experiencia de cogobierno”.

Desde adentro El educador social Diego Silva es el actual representante de los docentes en el CFE, luego de que meses atrás renunciara Rosana Cortazzo. En diálogo con la diaria, vio como una “buena noticia” que haya distintas listas, ya que “habla de la consolidación de un espacio de incidencia y participación de los docentes en el CFE”. Y más aún, dijo, si se considera que hay “un contexto de retracción, porque la ley de urgente consideración cambió las reglas de juego que habían estado instaladas en el sistema educativo, entonces la representación docente sólo queda en el CFE y en el Codicen”. Asimismo, opinó que las opciones competitivas para el orden docente son “heterogéneas” y “algunas con más tradición”. En cuanto a lo que considera que queda pendiente para la próxima consejería docente, Silva resaltó que el actual consejo “vino con un mandato político muy claro de instalar un conjunto de reformas que los docentes organizados que accedimos a la actual consejería no compartimos, porque desinstalaron un conjunto de estructuras académicas que llevan a una fragmentación del trabajo académico y desinstitucionalización de lo académico dentro del CFE”. Así es que, en resumen, para el consejero docente actual es necesario que quien lo sustituya pueda profundizar en la “estructura académica, los cargos docentes, poner en relación los procesos formativos de los estudiantes con la producción de conocimiento, fortalecer todo una política de becas y apoyaturas para estudiantes” y, por último, generar “la gran reforma de la construcción de una universidad” que “no tiene absolutamente nada que ver” con “el proyecto del Ministerio de Educación y Cultura de la acreditación universitaria”.

A nivel estudiantil

EUFD es el único lema por el orden estudiantil que tiene más de una lista. Nahuel García es candidato a titular por la lista 1002, la segunda de las cinco, y afirmó a la diaria que “los objetivos son bastante claros y enmarcados en los tiempos que un consejero tiene: aumentar la cantidad de becas en el interior del país, el apoyo de las tutorías, horarios y disposición de los estudiantes”.

Según el estudiante, “venimos de años de pandemia y algunas pruebas que se han hecho muestran que la formación docente ha estado bastante perjudicada”, dijo, y por esa razón pretenden que hayan más tutorías, con el foco en “fortalecer y volver a colocar a la formación docente en el lugar que le corresponde estar”.

A su vez, resaltó que las escuelas de práctica en el interior del país son “muy pocas para la cantidad de estudiantes” que eligen la carrera docente y, por último, manifestó que otro de los objetivos de la lista y el lema es “eliminar la burocracia”. Es que, según García, no hay acceso a la consejería estudiantil, entonces prevén publicar en cada cartelera de las instituciones del país el número de la secretaria y del consejero para cualquier “duda” o “problemática” que quieran hacerles llegar.

Consultado sobre la cantidad de listas y lemas, García señaló que “la representatividad viene muy de la mano del Instituto de Profesores Artigas [IPA] y Montevideo, y no tenemos una representatividad que realmente llegue a todos los estudiantes”, por lo que “compañeros de todo el país queremos que alguien venga” para hacer algo distinto.

“Por una formación en educación autónoma y cogobernada” es el lema de la lista 1006, de la que Julieta López es primera suplente. De acuerdo a la estudiante, en primer lugar el lema “busca la representatividad del orden estudiantil”. Destacó que el equipo que conforma la lista tiene “una gran representación en términos de carrera”, incluso de Educación Social, que “fue una de las más relegadas hasta ahora”, y también a nivel territorial, con un estudiante de Treinta y Tres y otro de Canelones, además del área metropolitana. La lista cuenta con el apoyo del Centro de Estudiantes del IPA, que fue el que impulsó la confirmación del espacio para generar la lista.

En esa línea, López señaló que, de ser electos, la intención es retomar las recorridas de los 32 centros del país, ya que la consejería cuenta con un presupuesto para eso. Mientras tanto, dijo, lo están haciendo desde su bolsillo.

Uno de los puntos fundamentales del lema es el rechazo a la reforma educativa establecida por la Administración Nacional de Educación Pública. “Es una reforma, porque para transformar hay que generar cambios sobre lo que ya está, pero esto es casi concebido desde cero e impuesto, y lo rechazamos por contenido y por forma, porque fue inconsulta”, esgrimió. En ese sentido, dijo que el plan es “recabar toda la información que hay sobre esto e intentar generar algo nuevo” por medio de “un congreso de educación nacional”.

Sobre la diversidad de listas y lemas, López opinó que se trató de “algo muy precipitado”, ya que hasta último momento no sabían que se iba a aprobar la ley de lemas. “Muy sobre la fecha de presentación de listas se aprobó la ley y nos enteramos de que había cinco listas dentro de un lema; eso nos preocupa, porque no está circulando mucha información sobre las listas y el lema acumula votos”, dijo.

El tercer lema disponible para votar por la representación en el orden estudiantil del CFE es “Por un movimiento estudiantil unido en defensa de la educación pública”. Según Lucía Filus, primera suplente de la lista 1007, este sector está integrado por estudiantes de varios centros del CFE.

Como punto principal de su plataforma destacó el fortalecimiento de “la voz estudiantil”: “Queremos que vuelva a ser un espacio donde haya participación activa”, en el que pueda haber un “enlace entre el estudiante y lo institucional”.

Identificó como importante para el estudiantado “incrementar las becas, sobre todo en el interior del país, promover la inclusión y la comprensión de la neurodivergencia y neurodiversidad, mejorar las instalaciones y la práctica docente”. Asimismo, una de las ideas del grupo es “impulsar la modalidad semipresencial en otras carreras de formación en educación”, con el ejemplo de la experiencia híbrida que se lleva a cabo en Bella Unión.

Por último, se refirió a la transformación educativa: si bien aseguró que no están a favor, señaló que “es lo que hay”, y por tanto es necesario “dialogar con todos los actores, como venimos haciendo hasta ahora, para tratar de pelear aquellos puntos que creemos que perjudican al estudiantado de alguna forma”.

En cuanto a los lemas y listas, también opinó que “fue todo muy rápido” y que no conocían “la existencia de otras listas”. “Esto da la pauta de que el movimiento estudiantil está desunido, por eso queremos abogar por un movimiento estudiantil unido en defensa de la educación pública, que es nuestro lema”, finalizó.