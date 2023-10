El documento aprobado este martes con la nueva malla curricular que comenzará a regir el año que viene en primer año de bachillerato –hasta ahora cuarto año de educación media– ya comenzó a suscitar las primeras reacciones en distintos colectivos docentes. El colectivo de profesores de Educación Física, que ya había expresado su rechazo al documento preliminar que circuló en agosto, no quedó para nada conforme con la versión aprobada esta semana. Con relación a dicho documento sólo fue modificado el nombre de la materia: de Prácticas Corporales y Arte pasó a Conciencia Corporal y Arte.

Respecto de dicho cambio, el documento aprobado por el Codicen fundamenta que el nombre de la nueva asignatura “responde a una propuesta realizada por la Asociación de Profesores de Educación Física y la Inspección de Educación Física” de Secundaria. Citan a la inspección, que plantea que la nueva denominación “implica, por un lado, un nuevo enfoque teórico práctico sobre la conciencia corporal y, al mismo tiempo, habilita nuevas estrategias pedagógicas educativas para la vida social y cultural, el desarrollo sostenible, hábitos saludables, convivencia ciudadana, disfrute y uso del tiempo libre”.

No obstante, los profesores, que no son una asociación, sino un colectivo cuyos planteos han apoyado más de 600 docentes, desmienten haber hecho la propuesta y, de hecho, rechazan el nuevo nombre. En diálogo con la diaria, la vocera Margarita Grun explicó que en un encuentro que mantuvieron semanas atrás con integrantes del Consejo Directivo Central (Codicen) les plantearon que el nombre propuesto en ese momento era problemático por la inclusión del término “arte”, ya que, según entienden, habilita a otros docentes a tomar la asignatura. Al mismo tiempo, Grun señaló que no todos los profesores de Educación Física tienen formación en arte.

Por lo tanto, si bien el colectivo estaba dispuesto a aceptar que la materia llevara el término “conciencia corporal” en el nombre, en su momento plantearon que la otra parte hiciera referencia al deporte o a la educación física y no al arte. Con el resultado final a la vista, la vocera señaló que la conciencia corporal tampoco es un área que sea de exclusivo manejo de los profesores de Educación Física, ya que también es relevante para otro tipo de acciones.

En suma, Grun dijo que los cursos de Educación Física “son espacios de socialización y de conversación en los que el profesor guía y es un contenedor del adolescente, en esas edades especialmente”. “El profesor de Educación Física es fundamental y si se le agrega la palabra ‘arte’ estamos perdiendo parte de nuestra identidad y cualquiera que haga arte podría estar dando esas clases”, planteó. Si bien dijo que muchas veces los profesores de Educación Física abordan temas o acciones que pueden ser consideradas artísticas, valoró que no todos tienen esa formación y, además, se trata sólo de una pequeña parte del trabajo que se hace.

Menos horas

Al igual que habían planteado semanas atrás en la nota que se hizo pública, el colectivo docente reiteró su preocupación porque entienden que el año que viene tendrán menos horas para elegir. En ese sentido, los profesores reclaman que la asignatura Conciencia Corporal y Arte tendrá dos horas semanales, mientras que actualmente Educación Física cuenta con tres horas en cuarto año de liceo. Si bien estará disponible la asignatura Deporte y Recreación como optativa y con una carga horaria semanal de dos horas, su presencia no es segura en todos los liceos. Al respecto, avizoró una “pelea” entre los docentes de las cuatro asignaturas por las que los estudiantes podrán optar en primero de bachillerato.

En suma, Grun analizó que, como es probable que las optativas no empiecen al mismo tiempo que los cursos obligatorios, ya que se precisa tiempo para saber cuáles son las opciones preferidas por los estudiantes, la elección de horas será tardía y, por lo tanto, los profesores que terminen eligiendo percibirán menos salario, porque no completarán el año lectivo. Si bien dijo que la propuesta de las autoridades es incorporar Educación Física a segundo de bachillerato como optativa, eso aún no está resuelto y, en caso de concretarse, se presenta el mismo problema que con Deporte y Recreación.

Por su parte, la vocera también se refirió a la malla curricular aprobada para el primer año de los bachilleratos de UTU, donde hay un bachillerato en Educación Física y Deporte. Al respecto, se concretó la disminución de horas del Taller de Deporte de 16 a diez horas semanales y, si bien se crea la asignatura Técnicas del Deporte, de tres horas semanales, no se llega a las 16 horas actuales. Además, Grun señaló que no está claro si dicha unidad curricular podrá ser tomada únicamente por profesores de Educación Física. “Las puede dar cualquier entrenador de un deporte que haya hecho una carrera bastante más corta que la del profesor de Educación Física. A mí eso me da miedito”, finalizó.

Grun, que es docente jubilada, señaló que fue elegida como vocera porque los profesores en actividad prefieren no hablar públicamente por miedo a represalias de parte de las autoridades.