En el marco de la declaración de conflicto de la Asamblea General de Delegados de la Federación Nacional de Educación Pública (Fenapes) que mandató a sus filiales a tomar medidas de lucha, la Asociación de Docentes de Educación Secundaria (ADES) de Montevideo ocupa este miércoles el liceo IAVA y el viernes hará lo mismo en el Dámaso. Se trata de dos de los centros educativos más afectados por la previsión de grupos para 2024 realizada por Secundaria, que prevé eliminar varios grupos en esos dos liceos.

En paralelo, la comunidad educativa del IAVA se está movilizando para intentar revertir lo que consideran un desarme del centro educativo, que, de mantenerse lo previsto por las autoridades, perdería casi la mitad de los grupos en 2024. Según explicó a la diaria Camila Menchaca, presidenta de ADES Montevideo, este miércoles integrantes de Fenapes concurrirán a la Comisión de Legislación del Trabajo y Seguridad Social de la Cámara de Diputados para hablar de la situación del liceo, y también se mantendrán reuniones con organizaciones y referentes de la educación para sordos, ya que Secundaria también prevé sacar el programa que funciona para esa población en el IAVA.

El lunes, integrantes del núcleo sindical de profesores, del gremio estudiantil y de la asociación de padres del liceo concurrieron a la Comisión de Educación y Cultura del Senado para hacer un balance e informar de las últimas novedades del conflicto que mantienen con la Dirección General de Educación Secundaria (DGES).

Según consta en la versión taquigráfica de la reunión, a la que accedió la diaria, Federico Drömer, vocero del núcleo sindical, realizó un repaso por los distintos puntos conflictivos que, según entienden, fueron generados por la DGES. Sobre el sumario y la separación del cargo del director del liceo, Leonardo Ruidíaz, recordó que luego de que finalizara el máximo período por el que puede estar separado del cargo, el docente “fue degradado a cumplir tareas administrativas en un archivo y a rendir cuentas semanales de su trabajo por escrito a una inspectora” hasta que culmine el sumario.

Al respecto, Drömer señaló que hubo dos informes jurídicos presentados a la titular de la DGES, Jenifer Cherro, que aconsejaron dar lugar a un recurso presentado por los abogados del director, que planteaba que “la separación del cargo no guardaba relación con la gravedad del hecho investigado”. En ese sentido, Emiliano Mandacen, secretario general de Fenapes, planteó en la comisión que, ante esa situación, la jerarca solicitó un tercer informe que sí le dijo que Ruidíaz debería ser separado de su cargo de director. Según adelantó, el director presentará una demanda por daños y perjuicios.

Por su parte, Drömer dijo que es llamativo e inédito que todos los profesores del IAVA estén siendo objeto de un seguimiento presencial o virtual de las respectivas inspecciones, algo que nunca ocurre en el 100% del plantel docente de un centro. En suma, desde el núcleo sindical denunciaron que las inspectoras que quedaron a cargo de la gestión del liceo “realizaban a menudo partes o informes diarios paralelos al parte diario institucional”. Según añadió Drömer, allí se “reseñaban actividades sindicales o gremiales que acontecían en el liceo, identificando nombres de quienes participaban”.

El vocero de los profesores sindicalizados recordó que a ello debe sumarse que “al menos diez docentes” tienen una investigación abierta por parte de la DGES desde que se resolvió sumariar al director. Al respecto, afirmó que no se ha logrado precisar claramente por qué están siendo investigados ni con qué objetivo, “más allá de la amenaza o el amedrentamiento”. Finalmente, se refirió también a lo que supuestamente originó todo el conflicto, que fue la quita del salón gremial a los estudiantes para la construcción de una rampa de accesibilidad y una salida a la calle Eduardo Acevedo, que hasta el momento no se han construido, más allá de que sí se quitó el salón para restaurarlo, sin dar otro espacio alternativo al gremio.

Respuesta a las autoridades

Drömer también se refirió a las consecuencias que tendrá para el centro educativo bajar de 45 a 25 grupos y medio. Según dijo, en un turno habrá diez grupos y en otro 15 y medio en “un edificio que cuenta con 25 aulas más seis espacios específicos para el área artística y tres laboratorios de los más completos del país”.

Por su parte, los docentes sindicalizados también respondieron a Cherro sobre los argumentos que dio para reducir los grupos; días atrás, la jerarca habló de necesidades de otros liceos de la zona y de que el IAVA tiene los peores datos de promoción para liceos de bachillerato en todo el país.

Al respecto, el profesor dijo que el argumento de las necesidades de otros liceos cercanos es “al menos falaz, para no decir mentiroso”. “Se puede observar que los grupos de cuarto que se pierden en el IAVA parecen volcarse sobre todo al liceo 1, José Enrique Rodó, y los quintos humanísticos mayormente al liceo 32. La pregunta es: ¿qué necesidad de ver incrementados sus grupos tienen estos dos liceos, de locales muy pequeños, donde ya había dificultades para albergar a los grupos que ya existían?”, sostuvo Drömer.

En relación al dato de 44% de promoción que tiene el liceo según Cherro, el profesor lo calificó como “una manipulación malintencionada de las autoridades”. Según explicó, el dato que construyó la directora de Secundaria incluye la promoción de los adolescentes que cursan el Plan Reformulación 2006 y los datos del Plan 94, que es para alumnos adultos y con extraedad, que funciona en el nocturno. En ese sentido, Drömer señaló que si se toman sólo los datos del plan 2006 la promoción supera el 60%, según los propios datos de la DGES, lo que “supera la media nacional” en bachillerato.

Sobre este tema, además, Andrea Revuelta, integrante de ADES Montevideo, planteó que, incluso en caso de que los datos de promoción fueran correctos, tampoco tendría sentido solucionar el problema recortando grupos. Por el contrario, la docente señaló que en ese caso sería necesario dotar el centro de más recursos de apoyo.

Explicaciones

El núcleo sindical de profesores entiende que “detrás del desmantelamiento” del liceo está “la intención de implementar un castigo ejemplarizante más hacia la comunidad educativa”. “El mensaje es: quien se resiste al autoritarismo, quien apuesta a las decisiones y los procesos colectivos y democráticos, será castigado. El poder reside únicamente en el principio de autoridad, sin importar nada más”, analizó Drömer, y agregó que con la proyección de grupos para 2024 “no habrá una nueva generación de estudiantes que entre al IAVA y casi la mitad de los estudiantes actuales serán redistribuidos o egresarán”.

Según interpretó, ello “es un claro intento de desmovilización del gremio estudiantil y de los estudiantes organizados en general”, a lo que se suma que, al no proyectarse la creación de grupos de cuarto año el año que viene, en 2024 “no habrá transformación educativa en el IAVA”. “La Administración no está dispuesta a tener que escuchar el clamor contrario al desastre que supone la transformación de bachillerato, que desde el IAVA seguramente se iba a hacer oír y amplificar en otros centros”, sostuvo el docente.

Por su parte, además de adherir a las explicaciones planteadas por el núcleo sindical de profesores, desde la asociación de padres, un colectivo de intérpretes de lengua de señas del Uruguay y el gremio estudiantil también mostraron su preocupación por que se quite el proyecto para estudiantes sordos de ese centro educativo, que se instaló en 1999. En particular, cuestionan que se proyecte trasladarlo a un liceo para estudiantes con extraedad, y advirtieron de la falta de socialización que puede generarse para los estudiantes sordos, que son adolescentes. En suma, Gerónimo Sena, vocero del Gremio Estudiantil del IAVA, también cuestionó que no se haya preguntado a los propios alumnos qué prefieren y, en ese sentido, “están tristes” porque no se los tiene en consideración, ya que quieren permanecer en el IAVA.