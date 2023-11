La exinspectora técnica de Primaria Selva Pérez se refirió a la designación de Virginia Cáceres como presidenta del Consejo Directivo Central (Codicen) de la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP). En un video publicado en su cuenta de Youtube, la maestra y profesora de Música señaló que cuando ocupaba el cargo de mayor jerarquía técnica en la Dirección General de Educación Inicial y Primaria (DGEIP) advirtió a las autoridades a cargo de la transformación educativa “de un mal exogámico”.

Según definió, dicho mal implica “venir muy de afuera del proceso” educativo y no tener la “experiencia” de “recorrer lo escolar público”. En suma, señaló que las personas a cargo de los cambios también estaban “apuradas”, incluso “desde una concepción por la que los cambios se dan por arte de magia, cuando todos sabemos que no es así”. Contrastó que los cambios en educación “llevan mucho tiempo” porque “necesitan de la toma de conciencia individual para que después resuene en lo colectivo”.

Por otra parte, se mostró “asombrada” por el cambio en la presidencia del Codicen, tras la renuncia de Robert Silva para dedicarse a la campaña electoral como precandidato por el Partido Colorado, a quien también cuestionó por enviar a sus hijos a la educación privada. “¿Será que aunque yo no apueste por la educación pública de mis hijos puedo estar convencido ideológica, filosófica y espiritualmente de que eso es lo mejor para los otros? ¿Será posible pensar cómo tiene que ser una escuela, un liceo, una UTU, un centro de formación docente, cuando yo no lo he decidido para mi vida y para mis hijos?”, dijo, sin nombrar al exjerarca.

Sobre la elección de Cáceres para el cargo, sostuvo que puede ser interpretada como que “no importa demasiado cuánto recorrí las aulas de las diferentes instituciones de los diferentes niveles de la educación pública” para tomar decisiones “que repercuten en un bien público”. Consultada por la diaria, Pérez indicó que, más allá de su sorpresa, piensa que esa decisión es “coherente” con la forma en que las autoridades educativas han considerado la aplicación de políticas durante esta gestión.

“Hay un nivel de coherencia bien profundo, porque la concepción del docente de esta administración es la de alguien que aplica, que llegada una indicación la tiene que hacer prácticamente de forma irreflexiva”, dijo, y agregó: “Por eso es que no se le da opción a opinar, por eso es que las propuestas de las Asambleas Técnico Docentes no son tenidas en cuenta”.

Analizó que con este nombramiento no se busca a alguien que pueda aportar desde “su experiencia, práctica y la reflexión” en educación, sino que, por el contrario, se apunta a “alguien que sea servil a determinados mandatos de un gobierno, de un partido y de una gestión gubernamental”. Al respecto, añadió que “para una administración que está apurada” y “buscando ver resultados en un tiempo que es imposible verlos”, es “mucho más sencillo” poner en el cargo a alguien que “en forma irreflexiva cumpla con hacer determinadas cosas”. En cambio, planteó que la otra opción sería optar por “alguien que le ponga cabeza, cuerpo, alma y vida escolar a la cosa”.

Consultada sobre la respuesta de autoridades de gobierno, como el ministro de Educación y Cultura, Pablo da Silveira, que plantearon que detrás de las críticas a Cáceres hay “prejuicios” porque se trata de una mujer joven, Pérez respondió que su planteo “no se trata de un tema personal”, sino “ideológico”. En suma, dijo que “bajo ningún concepto es un prejuicio de género” y que, desde su punto de vista, “es bienvenido” que sea mujer y joven, pero ese no es el punto central a analizar, sino “con qué elementos llega una persona a poder gestionar y dirigir una política educativa en territorio si no ha transitado ese territorio”.

Opinó que al no provenir ni apostar por la educación pública, quienes toman decisiones en ese ámbito terminan actuando como una suerte de “iluminados” que se consideran capaces de transformar el sistema. Pérez concluyó que se trata de “una cuestión de ética que deberíamos empezar a plantearnos”.