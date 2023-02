“Las fallas más grandes de gestión se encuentran en Primaria”, aseguró en rueda de prensa la representante docente en el Consejo Directivo Central (Codicen), Daysi Iglesias. Este viernes, Iglesias convocó a la prensa para plantear tres principales “problemas de gestión” en el campo de la educación primaria. Es que, según la consejera, los docentes están siendo “castigados” -lo que espera que deje de suceder- y de manera “diferencial a otros trabajadores” de la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP), aunque agregó que en todos los subsistemas “hay dificultades laborales”.

En primer lugar, afirmó que hay “3.000 errores de liquidación, por los que los maestros no tienen el descuento de Fonasa” y que se trató de un “error informático”. La docente recalcó que esta situación no sólo afecta a los docentes, sino también a sus familias, y que es necesario que se solucione rápidamente. Según explicó, el 15 de febrero “son las altas y bajas en los servicios mutuales” y, por tanto, “hay que trancar urgente para que las familias y los docentes no queden sin cobertura médica”.

La información llegó a la sesión del Codicen de este miércoles a través de Iglesias, que fue contactada por los docentes. “Si no hubiera habido ese contacto de los docentes hacia nosotros, tendríamos 3.000 personas sin ningún tipo de trámite, porque la próxima sesión es el miércoles que viene y la directora de Primaria [Graciela Fabeyro] tampoco estaba al tanto”, manifestó. Según Iglesias, “estas situaciones demuestran que hay una superficie de funcionamiento y un iceberg abajo, que es muy delicado”.

La consejera explicó que, ante la gravedad del asunto, “quedó en manos del presidente del Codicen”, Robert Silva. Aunque no dio una respuesta inmediata en la sesión, porque también tomó conocimiento del tema en el momento, “asumió que iba a solucionarlo”. De todas formas, Iglesias sugirió que los docentes se comuniquen con su prestador de salud y chequeen si están en la misma situación. De ser así, solicitó que se contacten con el Codicen.

En el mismo eje temático, Iglesias aseguró que se agregan otros problemas que aumentan la “incertidumbre en las liquidaciones salariales”, como la falta de pagos de salas y de tribunales.

Actividad computada

“Sólo en Primaria -parece una actitud discriminatoria para los maestros y para quienes trabajan en Primaria- se ha establecido que hay gente que no puede aspirar a elegir cargos”, afianzó Iglesias, sobre el segundo punto a plantear.

Según la docente, quienes tienen menos de 18,5 de actividad computada -20 es el puntaje máximo y sucede cuando no se tiene ninguna inasistencia- no eligen aspiraciones. De esta forma, los maestros interinos que superen un número de inasistencias que haga que se ubiquen por debajo del puntaje de 18,5 quedarían imposibilitados de trabajar al año siguiente y, en el caso de los efectivos, no podrían tomar otras responsabilidades más allá de las de su cargo de origen.

El estatuto docente de la ANEP establece en su artículo 50 algunos “casos excepcionales de justificación” que no cuentan en el conteo de inasistencias. En el listado, que va desde enfermedades puntuales y crónicas hasta intervenciones quirúrgicas cuyos efectos se prolonguen por más de diez días, se aclara que en la excepcionalidad no son consideradas las secuelas que estas puedan dejar.

Iglesias explicó que la situación es desencadenada por la administración anterior, pero que en ese entonces también se había llegado a una negociación para conformar una segunda lista con quienes tenían menos puntaje que 18,5 y “llegaron a trabajar y atender sus grupos sin ninguna dificultad”. Esta lista permitía que los maestros eligieran igualmente, aunque luego de que terminara de hacerlo la primera lista, con quienes tenían más de 18,5 puntos.

Sin embargo, “esta administración, más realista que el rey, elimina la segunda lista, por tanto, directamente deja sin trabajo” a esos maestros, aseguró la consejera. Por su parte, apuntó que el castigo se da “por licencias que son típicamente femeninas”, porque hay un artículo especial que permite tener 30 días de licencia por cuidado de un familiar y, según la docente, “una de las cuestiones que se les asignan a las mujeres es el cuidado de los familiares enfermos”.

Por último, Iglesias dijo que “de golpe, sin ningún tipo de aviso”, establecieron que “si tú estabas con licencia el día de las últimas visitas de evaluación de los inspectores, quedás sin calificación”. Es decir que se posterga por tres años, sin importar las razones de la ausencia: “no importa si tu licencia era por enfermedad o por cuidado de familiar enfermo”, enfatizó.

Asimismo, Iglesias subrayó que “al día de hoy deberían estar funcionando las juntas calificadoras y aún eso no está claro en Primaria. Pero es más, para que vean el grado de desacierto de la gestión: había juntas calificadoras que iban a empezar, por lo cual se corría el riesgo de que unas aplicaran un criterio y otras otro. Yo tuve que avisar a la administración”, planteó. “Nunca se vio esta situación a nivel de Primaria”, finalizó la docente.