A casi un mes de que comiencen las clases de Formación en Educación, hay varios pendientes para garantizar un inicio fuera de lo “caótico”, según manifestó a la diaria el presidente del Sindicato de Docentes de Formación en Educación (Sidfe), Líber Romero.

Romero puntualizó varias aristas que son preocupación del sindicato y que aún no tienen una respuesta de las autoridades de la educación, así como tampoco la tiene la solicitud de una bipartita con el Consejo de Formación en Educación (CFE), que retomó sus actividades el 31 de enero.

En primer lugar, Romero remarcó que 50% de las horas docentes todavía no están dadas. De hecho, este lunes recién comenzó la primera elección en el Instituto de Profesores Artigas.

Por otro lado, señaló que aún no tienen los programas del nuevo plan para 2023 y, por tanto, “los docentes que tomaron cursos en esas nuevas asignaturas todavía no saben qué van a dar porque no existe contenido”. Asimismo, aseguró que en los centros donde hay tres turnos se va a producir una superposición horaria, “porque el plan 2023 plantea unas 40 horas semanales y los turnos no están pensados para eso, sino para 35 horas semanales”. En el caso del turno nocturno, por ejemplo, ejemplificó que la hora de inicio será a las 18.20, lo que “claramente va a afectar la situación de cientos de estudiantes que no van a llegar a ese horario”.

En cuanto a la elección de horas, el presidente del Sidfe afianzó que “seguimos teniendo irregularidades”. Hizo referencia a que, recientemente, el presidente del CFE, Víctor Pizzichillo, creó un período extraordinario para que directores y subdirectores de formación docente sean trasladados. Según Romero, “esto es muy complejo porque es violatorio del Estatuto Docente”, ya que al mismo tiempo que se emitió la resolución había un concurso de efectividad en marcha, tanto de directores como de subdirectores, que concursaron con determinado paquete de horas. “Como va a haber traslado entre medio, [las mismas horas] no van a existir”, aseguró el sindicalista.

El presidente del sindicato opinó que la decisión del CFE se trata de “intereses clientelistas para favorecer a determinadas personas”. En un comunicado, el Sidfe manifestó que “la acción llevada a cabo por el presidente del CFE no sólo es antiestatutaria, sino que violenta los derechos de las y los concursantes al cambiar las posibilidades de elección una vez finalizado el concurso y a días de ser homologados los resultados”.

En veremos

Hace pocos meses, Romero señalaba a la diaria que en una instancia tripartita que tuvo lugar el 3 de setiembre el CFE se había comprometido a brindar una solución a los docentes cuya asignatura anual pasaba a ser semestral. A finales de noviembre el sindicato tuvo una reunión bipartita con el CFE en la que las autoridades presentaron una propuesta de anualización no sólo para las horas de clase sino también para las de departamento y coordinación.

En un “breve informe” publicado por el Sidfe, consideraron que la “propuesta mejora las condiciones de aquellos docentes que ya se encuentran trabajando semestralmente”, al mismo tiempo que “precariza las condiciones laborales de las y los docentes que tenían hasta ahora cursos anuales”.

Al día de hoy, Romero subrayó que “sigue sin estar resuelto el tema de la antigüedad de los cursos semestrales: no tenemos ninguna resolución que nos diga cómo va a ser computada la antigüedad de los docentes que toman cursos en carácter semestralizado”.

Como último punto a remarcar sobre la situación actual de formación docente, Romero indicó que, en los últimos días, los docentes de Derecho y Sociología elevaron un pedido de acceso a la información pública al Consejo Directivo Central (Codicen) de la Administración Nacional de Educación Pública, referido a los programas para este año. Sin embargo, “el Codicen respondió que va a esperar 20 días para dar la información porque así lo permite la ley, lo que para nosotros es muy grave, porque implica [la pregunta de] por qué ocultan información sobre quién hace los programas, si en definitiva ya están en marcha”, esbozó el presidente del Sidfe.