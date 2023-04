Como es habitual cuando se inicia un nuevo período rectoral en la Universidad de la República (Udelar), quien asume esa responsabilidad debe presentar al cogobierno propuestas para ocupar los cargos de prorrectores. Si bien el año pasado la Asamblea General del Claustro (AGC) definió la continuidad de Rodrigo Arim como rector de la institución, sólo uno de sus cuatro prorrectores continuarán en su cargo, lo que responde a distintos motivos.

El mecanismo para la designación de estos cargos lleva su tiempo (ver recuadro) y, más allá de que se trata de figuras que seguirán los lineamientos de gestión del rectorado, el nombramiento queda en manos de los representantes en el cogobierno de estudiantes, docentes y egresados. De esa forma, se apuesta a que quienes estarán a cargo de manera más directa de las políticas en las áreas que corresponden a las distintas funciones de la Udelar sean nombres que reúnan ciertos acuerdos a la interna de la institución universitaria más grande del país.

En diálogo con la diaria, Arim explicó su propuesta ante el cogobierno de la institución. Según dijo, en el caso de la actual prorrectora de Investigación, Cecilia Fernández, cumplió dos períodos consecutivos, ya que había sido propuesta por el anterior rector, Roberto Markarian. Como la normativa prevé el mismo límite temporal en funciones que para el rector y los decanos, Fernández no puede ser reelecta nuevamente.

En el caso de Investigación, Arim propuso la designación de la lingüista Virginia Bertolotti, actualmente profesora grado 5 en la Facultad de Información y Comunicación. Bertolotti es investigadora de Nivel II del Sistema Nacional de Investigadores e integra la Academia Nacional de Letras del Uruguay.

Según explicó el rector, además de la destacada y reconocida trayectoria de la académica en la investigación y de su “visión amplia” en el tema, ya que actualmente es delegada de la Udelar en el Consejo Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación, para su nombramiento valoró especialmente que pertenezca al Área Social y Artística. Al respecto, aclaró que en la propuesta que elaboró el rectorado tuvo en cuenta, por un lado, la paridad de género, pero también el área de conocimiento de procedencia de los docentes presentados. Según agregó, para la propuesta actual también tuvo en cuenta la procedencia académica de quienes han ocupado los cargos de prorrector en los últimos años y, precisamente, en las últimas designaciones de Investigación notó una falta de docentes de servicios del Área Social y Artística.

Si bien aclaró que “no es un dogma”, señaló que “le parece importante” que para ese cargo se proponga una docente de esa área, no porque vaya a ser priorizada por sobre otras, sino porque no había estado a cargo de las políticas de investigación de la Udelar en los últimos 20 años. “Eso no quiere decir perder visiones holísticas ni generales sobre la investigación en la Udelar, simplemente quiere decir pensar en equilibrios que no son solamente estáticos, sino dinámicos, de cómo se han ido proveyendo esas funciones a lo largo del tiempo”, explicó.

Cambios en Enseñanza y Extensión

Si bien no por motivos normativos, también habrá cambios en el prorrectorado de Enseñanza y en el de Extensión y Relacionamiento con el Medio. Arim detalló que, en ambos casos, en diálogo con los actuales jerarcas, Juan Cristina y Javier Alonso –respectivamente–, entendieron que habían cumplido un ciclo en el cargo. En particular, Arim destacó que ambos debieron asumir el desarrollo de las actividades de enseñanza y extensión durante la pandemia de covid-19 y la consecuente suspensión de actividades presenciales, lo que implicó una exigencia muy importante para los prorrectores. El rector detalló que, “sin apuro”, ambos entendieron que era tiempo de dar paso a un relevo en la tarea.

En el caso de Enseñanza, Arim propuso la designación de Estela Castillo, docente grado 4 de la Facultad de Ciencias, que también es subdirectora del Programa de Desarrollo de las Ciencias Básicas. En su caso, el rector destacó sus aportes a la enseñanza desde la ciencia y recordó que fue representante del área Ciencias y Tecnologías en la Comisión Sectorial de Enseñanza que, en caso de ser electa prorrectora, deberá presidir.

Por su parte, el rectorado propone a Rafael Paternain, grado 5 de la Facultad de Ciencias Sociales, para ocupar el cargo de prorrector de Extensión y Actividades en el Medio. Arim detalló que, en su caso, buscó la figura de “un académico que estuviera vinculado a temas que son candentes en la vida nacional, como es la seguridad o convivencia ciudadana”. Según aclaró, ello “no quiere decir que haya que descuidar otros aspectos”, sino que le importa especialmente incorporar esas visiones a la construcción de políticas de extensión en la Udelar.

En suma, el rector consideró que Paternain cuenta con “experiencia vinculada a cargos de gestión y de conducción política que le dan unas características interesantes en ese plano”, en alusión a sus roles como senador suplente por el Frente Amplio y exdirector del Observatorio de Violencia y Criminalidad del Ministerio del Interior, entre otros cargos que ha desempeñado. En particular, sobre otros desafíos para esta área en la universidad, Arim habló de “consolidar la extensión en el interior como parte de los procesos de desarrollo” de la Udelar fuera de Montevideo, y de hacer lo mismo en territorios de la capital como Casavalle. Según valoró, la institución tiene “una actividad importante” en esa zona, pero al mismo tiempo con un alto grado de dispersión entre los distintos servicios académicos que forman parte de la Udelar.

Finalmente, en el Prorrectorado de Gestión, Arim propone la continuidad del exdecano de Facultad de Psicología Luis Leopold, quien ya viene desempeñando ese cargo.