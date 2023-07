Las barras de la sala Maggiolo de la Universidad de la República (Udelar) recibieron este martes de tarde a una delegación de la Agremiación Federal de Funcionarios de la Udelar (AFFUR) mientras transcurrió una nueva sesión del Consejo Directivo Central (CDC). Al mismo tiempo, convocaron a un paro nacional de todos los trabajadores administrativos, técnicos y de servicios de la Udelar desde las 17.30 de ese día hasta que finalizara la discusión.

“Frente a los intentos reiterados de las actuales autoridades del Prorrectorado de Gestión de la Universidad de avanzar en proyectos regresivos y de sostener una política excluyente y antisindical, nos declaramos en máxima alerta”, plantearon en la convocatoria a parar y a asistir a las barras.

Es que sobre la mesa hay una propuesta de “modificar los requisitos mínimos de las bases de ingreso de llamados”. Uno de los puntos en cuestión es que la propuesta ya fue denegada por el Consejo Delegado de Gestión y, aun así, se elevó al CDC para que sea discutida. Para AFFUR, el proceder desatiende “la democracia interna de la Universidad” y es “una clara maniobra que ignora los ámbitos de discusión y resolución que se ha generado” en la institución.

Álvaro Crespo, miembro de la Mesa Ejecutiva de AFFUR, explicó que la propuesta concreta es que se exija a los servicios generales y cargos de vigilancia que para ingresar a la Udelar deben tener bachillerato completo, cuando “históricamente” se pedía ciclo básico.

Para Crespo, de aprobarse el proyecto se dejaría “afuera a una parte importante de la población”, en particular a quienes se ubican en “los quintiles más bajos de pobreza”. “La Universidad siempre se caracterizó por ser abierta y esto es excluyente”, sentenció. A su vez, afirmó que la propuesta “desconoce el trabajo del servicio, porque la mayor parte ya tiene bachillerato completo por los cursos de capacitación de la propia Udelar”. Por otro lado, recordó que, si se pide mayor nivel de estudio, a quienes ya lo tienen se les debería subir un grado automáticamente.

El dirigente puntualizó, por otra parte, en el rechazo del consejo de gestión y la insistencia del prorrectorado por ingresar la propuesta aun así al CDC: significa, por lo tanto, que se discutió “sin el apoyo de los docentes y estudiantes”. “Se quiere sacar esto a prepo, sin que haya habido negociación colectiva”; que se haya “desconocido los espacios de negociación es la principal molestia”, afirmó.

Lo discutido

En la sesión del CDC del martes, el tema había ingresado con un proyecto de resolución. Sin embargo, Crespo narró que la moción se desglosó y se discutió. “Fue una discusión muy dividida y al final el mismo rector [Rodrigo Arim] terminó pidiendo la postergación del punto para el próximo CDC”, explicó. Por otro lado, señaló que los principales argumentos a favor de la propuesta fueron “muy elitistas”.

En concreto, afirmó que el Área de Tecnologías, Ciencias de la Naturaleza y el Hábitat de la Udelar es la que no está de acuerdo, al igual que los docentes y los estudiantes. Del otro lado de la vereda, dijo, se encuentran las áreas Social y Artística y de Ciencias de la Salud de la Udelar, junto al rectorado y los egresados.

El prorrector de Gestión, Luis Leopold, fue una de las voces cantantes de la sesión y explicó que en el Consejo Delegado de Gestión el tema se debatió durante casi dos meses. El principal argumento que planteó para mostrar la posición a favor del cambio es que “las ciudadanas y ciudadanos ingresan a trabajar en una Universidad, un contexto organizativo y comunidad donde el elemento central es el desarrollo en relación a la producción de conocimiento”. “Nos parece que los estudios secundarios son un factor muy importante para las condiciones de mejores resultados”, completó.

A su vez, especificó que desde el prorrectorado se piensa en la aplicación de la propuesta a futuro, “en las condiciones de desarrollo de las capacidades humanas de una Universidad que no vamos a dirigir nosotros”. “Es para cinco o diez años en adelante, y tenemos que pensar la forma de contribuir a la comunidad universitaria para lograr las mejores condiciones”, fundamentó Leopold.

Unas de las argumentaciones en las que Crespo se detuvo para manifestar la preocupación de AFFUR fueron las de Mariana Seoane, decana de la Facultad de Odontología. Seoane destacó algunas habilidades que cree importante que puedan tener los cargos en cuestión y que “fundamentan el porqué” del proyecto: según la decana, hay una necesidad de “habilidades comunicativas, la reacción frente a la adversidad, cómo notificar los sucesos y eventos que van aconteciendo, la capacidad de argumentar y discutir con fundamentos, el deseo por continuar sus estudios”, entre otros puntos. Por otro lado, señaló que el debate no es “un problema ético”, y opinó que “no sería bueno enfrentarlo entre posturas excluyentes e inclusivas”, ya que “no va por ese lado”.

A pedido de la Federación de Estudiantes Universitarios del Uruguay (FEUU), este miércoles a las 20.00 la federación, junto a AFFUR y a la Asociación de Docentes de la Udelar, mantendrá una instancia de negociación con Arim. “Si nosotros convencemos políticamente al rector, que además en la sesión dudó bastante, podría dejarse de lado” la propuesta, esgrimió Crespo. Asimismo, subrayó que el año que viene no pueden ingresar funcionarios públicos por ser año electoral. “Tendrían que hacer llamados ahora, porque si no recién podrían ingresar en 2026”, dijo.

“Nosotros consideramos que tarde o temprano va a pasar, no estamos en contra, pero entendemos que no puede ser unilateral, de vivo, y que no es el momento social, a la salida de una pandemia, con el aumento de índices de pobreza, para hacer ese cambio de reglas de juego que deja a mucha gente afuera, que no podrá acceder a un empleo público con este modelo”, finalizó.