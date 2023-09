El diagnóstico ya es conocido: en los últimos años la matrícula estudiantil de la Universidad de la República (Udelar) viene en aumento, pero su presupuesto no permite que los cargos docentes y de funcionarios técnicos, administrativos y de servicios se acompasen con ese crecimiento. Si bien en el actual período de gobierno la institución ha recibido algunos recursos incrementales en los trámites parlamentarios de la Ley de Presupuesto y las rendiciones de cuentas, desde la Udelar advierten que no son suficientes para revertir el deterioro presupuestal, que también se aprecia en distintos programas y financiamientos que la universidad otorga año a año para el desarrollo de sus funciones.

Este año la Udelar pide 4.000 millones de pesos de incremento para el fortalecimiento de sus programas en ejecución y otros 1.000 millones para la creación de otros programas que la institución considera relevantes para el país y, de manera similar al trámite del proyecto de Rendición de Cuentas en Diputados, este martes la Udelar concurrió a la Comisión de Presupuesto integrada con Hacienda del Senado. La comparecencia motivó que la Asociación de Docentes de la Udelar definiera un paro a partir de las 14.00 para acompañar a la delegación universitaria afuera del edificio anexo del Palacio Legislativo.

Al salir de la comisión, el rector de la Udelar, Rodrigo Arim, prefirió no adelantarse a la cantidad de recursos incrementales que recibirá la institución, después de que el Poder Ejecutivo previera incremento cero y que Diputados votara un aumento de 210 millones de pesos para distintos rubros. De todas formas, aseguró que ya no hay margen presupuestal para que el Parlamento pueda acercarse al total pedido por la institución, ya que sólo puede reasignar recursos previstos por el Poder Ejecutivo y no son suficientes para cubrirlo.

El rector hizo énfasis en que para revertir “parcialmente el deterioro de horas docentes por estudiante” se necesitan 600 millones de pesos, pero Diputados solamente asignó 40 millones de pesos para ese rubro. En tanto, dijo que hay mayor cercanía en los recursos solicitados para la demanda de becas estudiantiles que queda insatisfecha, para lo que en la cámara baja se otorgaron 20 millones de pesos, pero se necesitan 45 o 60 millones, según la forma en que se realice el cálculo.

El rector destacó la “decisión de la Udelar de avanzar en algunas áreas” más allá de las restricciones presupuestales y agregó que la institución es consciente de que eso “genera tensiones” en otras de sus políticas. En ese sentido, planteó que es necesario “ir generando instrumentos que permitan ir compensando”, y como ejemplo mencionó la decisión que este año tomó la institución de otorgar 43 millones de pesos a becas, principalmente de alimentación para estudiantes radicados en el interior. En suma, sostuvo que los 13 millones de dólares que la universidad va a invertir para el nuevo edificio a construirse en Paysandú “surgen de postergar otras políticas”.

Arim también hizo mención a los recursos que la Udelar pide para comenzar la remodelación del Hospital de Clínicas y que el país llegue a contar con un centro de salud renovado para 2030, como planteó el presidente de la República. Al respecto, el senador del Partido Nacional Jorge Gandini adelantó en rueda de prensa que la coalición de gobierno está “cerca de lograr” la reasignación de 150 millones de pesos para ese fin, que se acercan a los 200 millones que pidió la Udelar. En tanto, el legislador dijo que se seguirá buscando de dónde sacar los otros 50 millones para completar el pedido, aunque aseguró que lo ya acordado servirá para iniciar las obras, que comenzarán con el traslado del block quirúrgico del piso 17 al piso 1.

En la presentación realizada ante la comisión, la Udelar destacó que su matrícula estudiantil representa 68% de toda la educación terciaria del país, y 87% si se toman en cuenta solamente instituciones universitarias. En tanto, se marcó que, a pesar de la “evolución crítica de su presupuesto”, que de no recibir incrementos caería 2,6% al final del período en términos reales, se han registrado mejoras en egresos de grado y posgrado. Según los cálculos, en 2021 la institución representó 77% del total de egresos de grado, con 6.965, casi 1.200 más que en 2020.