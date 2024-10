La Federación Nacional de Profesores de Educación Secundaria (Fenapes) comunicó este miércoles que presentó una denuncia penal por difamación e injurias contra el director nacional de Educación del Ministerio de Educación y Cultura, Gonzalo Baroni, luego de que este calificara de “terrorismo” la convocatoria a un paro de 48 horas que Fenapes hará el 15 y 16 de octubre.

Baroni sostuvo, en diálogo con El País, que la medida de paro “termina siendo terrorismo contra los que más lo necesitan”, si se consideran los números de culminación de la educación media. Ante estos dichos, la federación compartió en su cuenta de X la constancia de la denuncia policial y dijo: “Tras el agravio del director de Educación, Gonzalo Baroni, quien nos acusó de terrorismo por ejercer legítimamente nuestro derecho a huelga, hemos presentado una denuncia penal y otra ante la relatora especial sobre el derecho a la libertad de reunión pacífica de la ONU”.

En conversación con la diaria, Baroni aseguró no haber recibido la denuncia, “más que una captura de pantalla de las redes sociales”. Opinó que la acción “es bastante coherente con lo que ha planteado y con la tónica y la forma de actuar de la dirigencia” de los sindicatos docentes. Para el director, Fenapes “tiene un discurso violento y agresivo, que busca intimidar a las autoridades de turno”, y pone “en jaque” a las familias. “Esto simplemente es una perla más de como actúan”, afirmó.

Para Baroni, el paro de 48 horas viola “el derecho a la educación porque prohíbe a las familias que durante dos días vayan al liceo”, y entiende que es una medida política partidaria.

Remarcó que los sindicatos de la educación no apoyaron la medida, “porque lo llevaron la Coordinadora de Sindicatos de la Enseñanza y nadie los apoyó, porque entendían que era inconveniente”. “Estamos en un mes de campaña electoral, entiendo que los sindicatos hacen política, pero política partidaria la hacemos los partidos”, opinó Baroni, y añadió que “le hace mal al movimiento sindical que se mezcle, porque además alimenta a aquellas personas que son detractoras de los sindicatos, que no es mi caso”.

“Creo que es muy legítimo que los sindicatos tengan su interlocución, que tomen sus medidas de fuerza cuando sean necesarias, pero no de esta manera, amenazando, insultando, y además con la retórica que tienen las redes sociales, que es muy violenta”, manifestó.

Consultado sobre si se siente censurado por la denuncia, Baroni aseguro que no. “Yo no me siento amedrentado, simplemente creo que no es el diálogo democrático”, dijo, y consideró que, “presentando estas denuncias, Fenapes reafirma la retórica que ellos tienen”.