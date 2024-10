Los Gremios Estudiantiles de Secundaria del Área Metropolitana (GSM) convocaron a una conferencia de prensa este jueves en la que hicieron un balance de lo actuado por este gobierno en materia educativa. Lautaro Gutiérrez, Agustina Heizen, Ezequiel Díaz y Emiliano Cardozo fueron los voceros y plantearon como uno de los principales problemas el aumento de “situaciones problemáticas” en materia de la salud mental de los estudiantes.

En ese sentido, recordó que desde hace años los gremios reclaman la necesidad de que todos los liceos cuenten con equipos multidisciplinarios, algo que sigue sin concretarse, pese a que Secundaria recientemente contrató a más psicólogos para que trabajen en los centros educativos. Al respecto, los estudiantes cuestionaron que faltan profesionales que puedan trabajar en la prevención de los episodios problemáticos y que, por ejemplo, se interviene cuando “se encuentra a un estudiante cortándose en el baño”.

Además, el GSM denunció que en muchos centros educativos existe “superpoblación”, lo que lleva a “una situación caótica, con salones repletos de estudiantes”. Los estudiantes agremiados vinculan esa situación con el “recorte de grupos” que desde este año se está dando en algunos liceos de bachillerato como el IAVA, que este año cuenta con 43% menos de grupos. En este sentido, mencionaron que el planillado de Secundaria para el año que viene prevé la eliminación de 27 grupos de cuarto año en el liceo Bauzá.

En relación con esto, hablaron de la existencia de problemas edilicios, de accesibilidad y dijeron que muchos liceos no tienen habilitación de bomberos, lo que, sumado a la existencia de problemas en las instalaciones eléctricas, “pone en riesgo” a estudiantes y trabajadores. Según ilustraron, la situación que mejor grafica estos problemas es “la falta de agua potable en algunos liceos”.

Los problemas en Secundaria se explican por falta de presupuesto, según los gremios

El GSM reclama que también se necesita personal de portería en todos los liceos y que cubran todo el horario, además de “fortalecer los equipos de adscripción con más horas y más personal”. Otro de los reclamos es la necesidad de contar con más horas de tutorías, que, según afirman, “han sido recortadas”.

Por todo ello, consideran que la mayoría de los problemas en la educación media se explican por la asignación presupuestal. “Antes el presupuesto era un problema, ahora lo es más”, plantearon, y agregaron que las direcciones liceales tienen que “hacerse cargo y tratar de solucionar todos los problemas”, algo que es complicado con “el recorte de presupuesto” registrado en los últimos años. Por ejemplo, señalaron que no se llega a cubrir todas las becas alimenticias ni a contar con insumos de higiene para los y las estudiantes, por lo que muchas veces las familias o los profesores terminan haciéndose cargo de esos gastos.

En ese sentido, cuestionaron que las autoridades de la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP) “deciden gastar miles y miles de dólares para la propaganda de la transformación educativa” o para los operativos policiales que se montan para desocupar los liceos. “Nos preguntamos cuáles son las prioridades de estas autoridades”, señalaron, y reclamaron que la educación cuente con una inversión equivalente al 6% del producto interno bruto, más otro 1% para investigación.

Gremios denunciaron que no tienen instancias formales donde plantear sus reclamos

Los estudiantes aseguraron que el principal motivo por el que decidieron convocar a la conferencia de prensa es que no tienen “ningún espacio de consulta o de comunicación” con las autoridades, porque “se han negado a la consulta popular desde el inicio de esta gestión”.

A propósito, recordaron que ello también llevó a muchos gremios que integran la coordinadora a ocupar sus respectivos liceos. En ese sentido, contaron que, “en el mejor de los casos”, lograron llegar a tener reuniones con el Consejo Directivo Central de la ANEP, pero muchas veces fueron derivados a inspecciones de Secundaria.

Justamente, plantearon que en esas reuniones con los mandos medios es cuando se dieron las situaciones “de censura y persecución” más importantes. En concreto, mencionaron que en esas reuniones las autoridades muchas veces traían situaciones personales o familiares de los estudiantes agremiados, cuando eso no tenía nada que ver con los reclamos que estaban haciendo. Según el GSM, esto ha llevado a muchos integrantes de los gremios a preguntarse si era adecuado compartir información personal con la institución liceal, que, por el contrario, debería ser un espacio en el que se sientan seguros. “Están informados de que podemos llegar a vivir situaciones de ansiedad o depresión y nos preguntamos por qué ese tipo de situaciones, que son total y completamente personales, se plantean en negociaciones”, aseguraron.

“Esas son las condiciones las que se nos pone cuando queremos hablar con la autoridad. No se nos toma en serio no sólo por ser jóvenes, sino por ser personas preocupadas por la sociedad. Desde el momento en que realmente planteás un conflicto se te deja de escuchar porque no están dispuestos a solucionarlos”, lamentaron los voceros.

El GSM denunció que autoridades no permitieron a liceales de Progreso formar un gremio estudiantil

El GSM se refirió a algunas situaciones que ilustran sus denuncias, como lo que vive el liceo IAVA desde el año pasado, pero también mencionaron situaciones vividas en otros centros. Según narraron, Secundaria impidió la realización de una “actividad por la memoria” en el liceo de Salinas, en la que el gremio pretendía hablar sobre lo ocurrido en la última dictadura. Sin embargo, lamentaron que las autoridades consideran que los temas referidos a los detenidos desaparecidos o a los mártires estudiantiles no se pueden abordar dentro de una institución educativa por violar la laicidad.

En la misma línea, contaron que el gremio del liceo 26 quiso intervenir un muro del centro educativo para “generar memoria en el estudiantado”, pero tampoco fueron autorizados. Según señalaron, ninguna de estas actividades tenía características político-partidarias, que sería el motivo por el que podrían no autorizarse.

Además, denunciaron que estudiantes del liceo de Progreso, en Canelones, quisieron organizarse y formar un gremio, pero se les impedió. “Desde la interna de su liceo, cuando se hicieron las consultas del caso para formar el gremio, se les dijo que no estaba permitido”, sostuvieron los voceros, y contaron que “la única respuesta que recibieron” fue: “No está permitido porque no quiero, y no quiero que piensen, no quiero que se organicen y no quiero que piensen distinto”.

Los gremios estudiantiles reiteraron su rechazo a la transformación curricular

Los voceros del GSM denunciaron “falta de participación” en la transformación curricular y recordaron que al inicio de esta gestión los consejos con participación docente en Primaria, Secundaria y UTU fueron suplantados por direcciones generales unipersonales.

Según plantearon, eso fue la antesala de la reforma, a la que definieron como “totalmente represiva” desde sus bases y sus principios”. En particular, cuestionaron el enfoque de competencias, al que vincularon a intereses de organismos internacionales y empresarios. Los estudiantes aseguraron que la reforma implica “dejar la educación al servicio del mercado laboral”.

El GSM lamentó que los docentes y los estudiantes prácticamente no fueron consultados y cuando se los consultó sus opiniones no fueron tenidas en cuenta, y como ejemplo mencionaron todos los pronunciamientos de las asambleas técnico docentes en contra de los cambios curriculares.

“Sentimos que los gobiernos de turno nos pasan por arriba con intereses que no son pedagógicos, sino políticos”, plantearon los estudiantes, y reclamaron que se tenga en cuenta la opinión de las comunidades educativas. “Entendemos que la solución para esta problemática es que la ANEP sea un órgano autónomo y cogobernado, al igual que lo es la Universidad de la República desde 1958. De esta forma, nos libraríamos de la injerencia de organismos internacionales, de los intereses de los gobiernos de turno y tendríamos una educación pública que verdaderamente contemple los intereses de los estudiantes, de los docentes, de los funcionarios y de los padres”, indicaron.

Otro de los puntos de los que hablaron en la conferencia es el reclamo de algunos estudiantes de UTU que pretenden culminar la educación media con el mismo plan de estudios con el que empezaron, pero el año que viene deberán cursar el plan de la transformación curricular. Al respecto, los gremios de secundaria señalaron que es un problema también para los estudiantes que tienen que recursar, a quienes muchas veces se les generan oportunidades para que retomen los estudios, pero ahora deberán enfrentarse a un nuevo cambio. Si bien consideraron improbable que puedan mantenerse en el mismo plan, los liceales plantearon su intención de que, en esos casos, “puedan seguir ese proceso de adaptación para terminar y concluir su proceso de educación de la forma más amigable posible”.