Antes de que cayera el sol podía verse perfectamente cómo los memes hacen alusión a un mundo irrisoriamente feliz: gente que se abraza, que se ríe, que se divierte. Estuvieran felices o no lo estuvieran, lo cierto es que al ingresar al Velódromo Municipal este miércoles por la tarde la imagen se le parecía bastante.

Es que este miércoles, desde las 16.00 y hasta pasada la medianoche, se realizó una nueva edición del Tocó Venir, el evento de la Universidad de la República (Udelar), junto a la Intendencia de Montevideo (IM) y la Federación de Estudiantes Universitarios del Uruguay (FEUU), que recibe desde hace 21 años a la nueva generación que ingresa al mundo estudiantil de la universidad.

Adolescentes, adultos y adultas jóvenes bailando, jugando al volleyball, al fútbol tenis, al tejo. Jóvenes haciendo esgrima, pero con espadas de madera, jóvenes practicando arco y flecha, jóvenes de Bienestar Universitario cantando murga, jóvenes haciendo gimnasia. Todo eso sucedía al mismo tiempo, en pocos grupos de menos de cinco y en muchos grupos de más de diez, sobre el pasto verde, entre las gradas y el escenario principal. Le rodeaban stands de comidas y bebidas, de la FEUU, de la IM, de Progresa, de Bienestar Universitario y de cada una de las áreas educativas de la Universidad: Social y Artística, Tecnologías, Ciencias de la Naturaleza y el Hábitat y Ciencias de la Salud.

Algunos de los stands tenían juegos para promover la integración, otros folletos informativos, otros pegotines, llaveros, pins, y varios, todo eso junto. Los puestos y las actividades lúdicas estuvieron hasta las 19.00, cuando el escenario principal comenzó a ser usado por bandas de diversos géneros que convocaron, como es usual, a la mayor cantidad de personas de la jornada.

Pero antes, en el escenario alternativo también hubo actividad: batallas FREE Udelar, la murga Campo, D'giobbi y Mateo Luna, una propuesta de Danza de Facultad de Artes y nuevamente Campo junto a La Ventolera.

La elección de la Udelar

“Me encanta, me parece que lo cultural tiene un peso muy importante en lo que es la educación y me encanta que se hagan cosas públicas, gratuitas, estatales. Es tremenda movida y se tiene que mantener a lo largo de los años”, opinó a la diaria sobre el Tocó Venir Belén Araújo, una de las tantas estudiantes de la Udelar generación 2024 que asistieron al evento. “Es también un espacio para conocernos entre nosotros, que es algo hermoso, y ya se ha demostrado que los pares son muy necesarios a la hora de ingresar a la facultad y quedarse”, continuó.

Araújo era estudiante del liceo Dámaso Antonio Larrañaga e integrante del gremio estudiantil. Este año eligió estudiar en la Facultad de Psicología (Fpsico) de la Udelar. “Creo que es tremenda herramienta para el cambio social”, dijo sobre la carrera. La elección de la Udelar también fue consciente: “Primero que nada porque es lo que yo puedo y aparte porque es lo que yo deseo. Me encanta lo que es la educación pública y lo estatal, siento que hay que defenderlo y, al ir, es una forma de hacerlo”. “Los actos personales también son políticos y es una decisión activa ir a la universidad pública”, sentenció.

Llegadas las 19.00, el rector de la Udelar, Rodrigo Arim, y el intendente interino de Montevideo, Mauricio Zunino, dieron la bienvenida a la nueva generación con unas palabras desde el escenario principal. Zunino recordó sus épocas como militante de la FEUU y sus asistencias al Tocó Venir, y explicitó el “respaldo” al estudiantado desde la IM y también desde su Secretaría de Infancia, Adolescencia y Juventud.

“Este evento, que ya tiene 21 años de historia y en el que convergen la Udelar, la IM, y la FEUU, es un intento de mostrarles a ustedes algo que es nuestra vocación: la Udelar no es solo ni puede ser solo un espacio para formarse, para encontrar su vocación profesional, para avanzar en la adquisición de conocimientos. Eso es parte de nuestra esencia, pero algo tan importante como esto es la formación de comunidad, conocernos en la diversidad de orígenes, de pertenencias y también de carreras”, manifestó, por otro lado, Arim.

En diálogo con la diaria, el rector especificó que la bienvenida a través del Tocó Venir es también replicada en distintos puntos del país donde la Udelar está presente, y se estarán desarrollando actividades en el correr de abril. “La Udelar no es solamente un espacio donde formarse, donde estudiar, es un espacio de encuentro, es un espacio para conocerse, para intercambiar, para debatir, para discrepar y para compartir”, enfatizó. Y desde ese lugar, consideró que “es bien importante que parte del compartir tenga que ver con conocer a los integrantes de la generación y que puedan apropiarse a la Udelar en un sentido amplio, de que la puedan sentir su casa para formarse, pero también para poder tener este tipo de eventos culturales”.

2024 recibió a 20.000 estudiantes. Arim especificó que poco más de 3.000 cursan en el interior del país y que en la totalidad, las cifras “son muy parecidas al año pasado y muy por encima de lo que teníamos antes de la pandemia”.

Movimiento

“¿Qué cambiarías en Udelar para fomentar la inclusión?”, era una de las preguntas que buscaban respuesta en una cartelera que estaba junto a los stands. Habían lapiceras y Post it, y el estudiantado respondió: “programa de asistencia en salud mental”; “intérpretes para todes”; “mayores espacios psicopedagógicos en TODOS los servicios”; “espacios para que los estudiantes trabajen juntos”; “que todos los estudiantes tengan acceso al comedor”.

La salud mental es un área de reclamo reiterado. Y Arim no niega que “es un área donde la Udelar tiene todavía mucho que hacer; posiblemente toda la institucionalidad pública tenga mucho que hacer y no estamos atendiendo de forma adecuada”.

Si bien señaló que no tiene “la respuesta de cuál es la mejor medida” a tomar, narró que junto a la Fpsico, la Facultad de Medicina y la academia, están intentando “ver si podemos montar algún dispositivo que nos ayude en esto”. Recordó que durante la pandemia “se montó un dispositivo que implicaba la posibilidad de atención telefónica ante situaciones de aislamiento y depresión”, y que métodos como ese pueden ser una línea a seguir. En ese entonces, sin embargo, aseguró que no tuvieron “presupuesto permanente para eso” y, por tanto, no lo pudieron “sostener en el tiempo”. “Es un área donde tenemos que avanzar rápidamente para tener, si no son soluciones, por lo menos capacidad de respuesta institucional, que hoy no estamos teniendo”, continuó.

Araújo también cambiaría algunas cosas de la Udelar. De acuerdo a la estudiante, ingresar a la facultad no deja de ser “difícil”. Argumentó que, particularmente en la Fpsico, se debe a que “va mucha gente” y que en algunas asignaturas la totalidad de estudiantes no entran en el salón. “El presupuesto no nos habilita el poder cambiar y seguir progresando en ese sentido”, agregó. En este marco, Araújo eligió cursar materias a través de la virtualidad. “Es tremenda herramienta y no sólo para mí, que soy una persona privilegiada que vive y estudia en Montevideo, sino también para muchos compañeros que están en el interior y hacen virtual, y se arriman cuando tienen que arrimarse”, manifestó.

¿La virtualidad en la Udelar vino para quedarse? “Vino para quedarse”, afianzó el rector. Explicó que actualmente existe “una combinación de lo presencial y lo virtual distinta a la que teníamos antes de la pandemia”: dijo que se priorizan “las herramientas digitales como un canal para democratizar la educación y evitar circunstancias que pedagógicamente no son razonables, como salones masivos, pero simultáneamente promoviendo el encuentro”, porque sin esto último, “no hay enseñanza de calidad, ni hay enseñanza que pula rotundamente en su función”.

Luego de que las autoridades tomaron el escenario principal por unos pocos minutos, la programación continuó su rumbo: tocó Papina De Palma, Naoko, habló la FEUU, cantó Flor Sakeo, Kumbiaracha, Chacho Ramos, y la jornada, que a medida que pasaron las horas -y a pesar del viento y el frío-, aumentó su concurrencia, cerró al ritmo de DJ Fuega.