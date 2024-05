Ante el rechazo de un grupo de estudiantes de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación (FHCE) de la Universidad de la República (Udelar) a la contratación del profesor uruguayo-israelí Alberto Spektorowski, quien se aprestaba a dar un par de clases en un seminario de la maestría en Ciencias Humanas de la FHCE, y la posterior postergación del curso, más de 100 personas, entre ellos, docentes universitarios, divulgaron una carta en la que sostienen que Spektorowski “debe ser contratado en los términos que originalmente se planteó en su invitación”; en caso contrario, “se crearía un antecedente contradictorio con las normativas vigentes y el espíritu de libre opinión que las alienta”.

“No hay otra salida”, advierte la misiva firmada por los historiadores Gerardo Caetano y José Rilla, los politólogos Daniel Chasquetti y Adolfo Garcé y los economistas Máximo Rossi y Marcel Vaillant, que fue respaldada por un centenar de referentes académicos y políticos, como Lisa Block de Behar y Diego Sanjurjo, entre otros.

Frente a “la suspensión de la contratación” del profesor Spektorowski, los firmantes citaron algunos pasajes de la Ley Orgánica de la Udelar, que consagra la libertad de cátedra como “un derecho inherente a los miembros del personal docente”, así como también “el derecho a la más amplia libertad de opinión y crítica en todos los temas, incluso aquellos que hayan sido objeto de pronunciamientos expresos por las autoridades universitarias”.

Los docentes universitarios que firmaron la carta sostienen que “la cultura de la cancelación de las opiniones distintas contradice” los principios que marca la Ley Orgánica de la Udelar, y sostienen que “la universidad se niega a sí misma cuando censura, prohíbe y cancela a personas por sus conocimientos y opiniones”.

El politólogo Spektorowski fue cuestionado por la agrupación estudiantil 21 de Junio de la FHCE por su postura sobre el conflicto entre Israel y Hamas en la Franja de Gaza. En 2023 el profesor uruguayo-israelí rechazó el término “genocidio” para referirse a las acciones del Ejército de Israel sobre Palestina. “Podemos hacer un genocidio mañana, en dos minutos. El hecho de que no hay genocidio es lo que está pasando. 20.000 muertos es mucho, pero eso no es genocidio. Cómo se puede pelear de otra forma, que me expliquen”, planteó Spektorowski a El Confidencial.

A pedido de legisladores del oficialismo, las autoridades de la FCHE y la Udelar comparecerán el próximo miércoles por este asunto ante la Comisión de Educación y Cultura de la Cámara de Representantes.