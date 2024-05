En 2022, una resolución del Consejo Directivo Central (Codicen) de la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP) establecía que las horas de trabajo debían ser cumplidas en el recinto que le corresponde a cada área. La limitación del teletrabajo surgió en respuesta a las modalidades de trabajo particulares que la administración se vio obligada a implementar con la pandemia de por medio, en consonancia con las medidas de gobierno que exhortaban a mantenerse en casa.

Una vez que la pandemia se diluyó y las medidas generales restrictivas también, gran parte de los trabajos estatales volvieron a la jornada presencial y el Codicen no fue la excepción. Sin embargo, el año siguiente al que emitieron la resolución que establecía la vuelta a la presencialidad, el Codicen aceptó que un funcionario del Programa de Apoyo a la Educación Media y a la Formación en Educación (PAEMFE) pudiera continuar sus tareas desde Múnich, Alemania, lugar al que se mudó en 2022.

Diego Almada, secretario de la Organización de la Unión de Funcionarios del Codicen (UFC), explicó a la diaria, para poner en contexto, que PAEMFE funciona con el financiamiento del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), y “básicamente lo que hace es financiar distintos tipos de contratos dentro de la administración”.

En ese marco, Almada narró que el funcionario en cuestión “es un trabajador del área de infraestructura, arquitecto, que se dedica a proyectar liceos y estuvo trabajando hace poco en la construcción de uno de ellos”. Agregó que el funcionario está radicado en Alemania desde 2022 y la administración igualmente lo recontrató en ese contexto. El sindicalista explicó que los contratos de PAEMFE son a término, porque son tercerizados y no empleados directos de la administración, por lo que usualmente los contratos se renuevan anualmente.

“Lo que llama la atención es que el resto de los trabajadores de PAEMFE y de infraestructura tienen que marcar asistencia en su lugar de trabajo, excepto este trabajador al que se autorizó el teletrabajo en Alemania, configurando una excepción, incluso con la resolución del Codicen de 2022, que básicamente eliminaba el teletrabajo”, exclamó Almada.

El recorrido

El caso volvió a estar sobre la mesa del Codicen este miércoles, cuando finalmente la UFC lo llevó a una instancia bipartita, en la que, según puntualizó Almada, estaban presentes dos representantes del sindicato, la asesora letrada del Codicen y el director de Recursos Humanos del organismo.

Anteriormente, contó que la autorización de la recontratación se dio en medio de la salida de Robert Silva como presidente del Codicen, luego se generó una investigación administrativa “para intentar entender lo que pasó”, para lo que actuó la Unidad Letrada del Codicen, que “entiende que no hubo irregularidad en la forma del contrato”, dijo el sindicalista. Esto último ocurrió ya con Virginia Cáceres al frente de la ANEP.

En diálogo con la diaria, uno de los consejeros políticos del Codicen, Juan Gabito, esgrimió que “obviamente está en contra” y, según su consideración, la ANEP “debe rescindir el contrato” del arquitecto.

Según los documentos a los que accedió la diaria, el 2 de agosto de 2023, el encargado de la Unidad de Infraestructura de PAEMFE, Fernando Rischewski, solicitó al coordinador general del programa, Andrés Riva, que “realice una contratación” al arquitecto “para evaluación EDGE [Excellence in Design for Greater Efficiencies] de los proyectos de arquitectura y evaluación y seguimiento de los planes e informes de seguimiento de la Gestión Ambiental y social de las obras”, y para una obra en el techo del liceo de Colonia Miguelete, en el departamento de Colonia.

Con fecha 6 de setiembre de 2023, Silva firmó un expediente en el que el Codicen resolvió aceptar la recontratación del arquitecto “en régimen de arrendamiento de obra”, y con un contrato de un período aproximado de seis meses “a partir de la suscripción del contrato hasta la finalización de los productos acordados”.

Sin embargo, Gabito aseguró que, hasta el momento, la reparación del liceo de Colonia Miguelete, a cargo del arquitecto, “está detenida”. El 18 de octubre del año pasado Gabito ya había manifestado su disconformidad al firmar —como presidente interino del Codicen— el documento en el que se dispuso “la instrucción de una investigación administrativa en el ámbito del PAEMFE, a efectos de esclarecer los hechos y deslindar responsabilidades”.

La solicitud fue bajo el argumento de “determinar las responsabilidades que han llevado a que no se haya reparado hasta el momento las cubiertas (techos) del liceo de Colonia Miguelete, ni se cuente aún con el proyecto respectivo”, y debido a que “corresponde determinar los motivos por los cuales se cambió el régimen de contratación del arquitecto y se le encomendó una obra siendo de público conocimiento que se encuentra radicado fuera del país”.

Archívese

El 27 de diciembre de 2023 el Codicen dispuso “la clausura y el archivo de la investigación administrativa”. La resolución del Codicen se basó en que la Unidad Letrada concluyó que no se detectaron irregularidades, en particular “en lo que refiere a la modalidad de contratación utilizada”. Según planteó el informe, “está dentro de la práctica habitual de dicha dependencia y obedeció la necesidad irrenunciable de contar con los conocimientos y experiencia de dicho profesional”.

Asimismo, esbozaron que “el trabajo realizado por el arquitecto no necesita presencialidad, es decir, no debe estar in situ en la obra ya que su trabajo refiere a la evaluación social y ambiental estratégica que debe tener cada proyecto de infraestructura de acuerdo con el contrato de préstamo y la verificación EDGE que certifica el cumplimiento de los requisitos ambientales establecidos en el referido contrato”.

Por otro lado, en cuanto “a la determinación de las responsabilidades que han llevado a que no se hayan reparado los techos del liceo, debe decirse que en el mes de agosto de 2023 se tramitó el contrato, pero como no se podría realizar ejecución anticipada se pudo comenzar la obra en el mes de noviembre”. Por tanto, la Unidad Letrada sugirió lo que el Codicen finalmente resolvió: que “se disponga la clausura y archivo de las presentes actuaciones”.

En diálogo con la diaria, la presidenta del Codicen, Virginia Cáceres, aseguró que “no se trata de una situación de teletrabajo, ni de excepción”. “Se trata de un arrendamiento en modalidad de entrega por productos, esto es, no tiene un pago mensual si no que se paga a contraentrega del producto. Ese contrato vence a fines de junio, sin perjuicio de que previo al vencimiento, en caso de que existan productos pendientes de entrega, se deberá cumplir con ello previa liberación de los pagos”. En suma, indicó que “al tratarse de una entrega de productos, el profesional evalúa los planes de gestión ambiental que presentan las empresas”, por lo que “no se requiere presencialidad en la tarea”. “No tiene obras ni tareas que impliquen supervisar a cargo suyo”, añadió.

Consultada por la obra en el liceo de Colonia Miguelete, la jerarca aseguró que “dada la urgencia que existía, se le solicitó al arquitecto la realización del diseño del proyecto”. En suma, dijo que la ejecución del trabajo está a cargo de la Dirección de Infraestructura del Codicen, a través de la Corporación Nacional para el Desarrollo (CND), y que el profesional entregó el proyecto, por lo que ahora la ANEP está a la espera de que la CND llame a licitación de la obra.