Hace 25 años que existe el Centro Cultural para la Integración Tarobá. El 27 de julio es el día de su aniversario y harán un festejo que, además de rememorar el recorrido, traerá consigo la noticia de un nuevo proyecto, La Casa Tarobá.

Pero antes de llegar a la actualidad, el director del centro cultural, Fernando Recoba, contó a la diaria cuáles fueron los motivos de la creación del centro educativo y relató el camino de crecimiento aferrados a su propósito.

El origen no tuvo una sola causa: Recoba narró que una de las principales raíces la descubrió de adulto, al “mirar hacia adentro”, ya que cuando su madre estaba embarazada de él tenía 43 años y “carreras estresantes”. “El sistema sanitario les exigía que me abortaran, porque era seguro que iba a nacer con síndrome de Down”, dijo, y agregó: “La semillita de la diversidad y que me quisieran excluir antes siquiera de nacer quedó”.

Asimismo, contó que siempre estuvo cercano al arte y la inclusión de la discapacidad, ya que su madre era maestra y formaba parte de las obras de fin de año de un colegio. Después se licenció en Comunicación y también estudió teatro, y creó un grupo de teatro en el que participaban personas con y sin discapacidad. “Después fue creciendo el proyecto: el propósito siempre es tomar y ver la fortaleza que tiene un individuo y, sobre esa base, construir las herramientas necesarias para incluirlo socialmente, educativamente y laboralmente”.

Así surgió Tarobá: de un pequeño grupo que se reunía una vez por semana pasaron a ser una oferta educativa no formal diaria, de 8.00 a 17.00, con más de 80 estudiantes y “una metodología que logramos certificar y que transformamos en metodología educativa efectiva”.

En ese marco, Recoba aseguró que “nunca nos moveríamos” del ámbito de la educación no formal, porque “desde ahí tenemos el beneficio de poder agrupar a los chicos no por sus capacidades, sino por edad, que es algo que hace el sistema educativo formal. Y desde ahí nos es efectivo que ellos adquieran las herramientas cognitivas para que se entienda bien la metodología”.

En concreto, explicó que lo que hace la metodología de Tarobá es “elegir una comedia musical, educadores y estudiantes”. “En la tarde tienen una escuela de comedia musical, danza, teatro, taller de televisión, taller de radio y demás, y en la mañana tienen materias curriculares, como biología o matemática. Pero la cuestión es que los maestros y profesores de la mañana, sí o sí, tienen que planificar en base a la comedia musical”, dijo.

Así es que, de acuerdo al director del centro, “luego de pasar por los personajes, los estudiantes adquieren, por ejemplo, la herramienta de lectoescritura –que es necesaria para un actor–, herramientas de espacialidad y matemática –que son necesarias para los bailarines–, entonces, la obra de teatro les queda como una anécdota en su vida y finalmente queda la herramienta adquirida para incluirse socialmente”.

Recoba destacó que en 2021 lograron la certificación ISO 21001:2018, Sistema de Gestión de Organizaciones Educativas. “Somos los primeros en el mundo que la tenemos en un proyecto de educación y discapacidad”, subrayó.

El festejo será en el Hipódromo de Maroñas

Tarobá se encuentra en Montevideo, pero supo tener su sede en Maldonado y en Colonia. A su vez, Recoba mencionó que “hoy en día no solamente nos quedamos con la de Montevideo, sino que tiene presencia en más de diez países: no es presencia física, sino que vamos a diferentes países como España, Estados Unidos y varios de América Latina, donde asesoramos, apoyamos y somos aliados de muchas organizaciones pares”.

El festejo también incluirá a los embajadores de Argentina, ya que es el país más cercano. Los 25 años serán el 27 de este mes en el Hipódromo de Maroñas, que les brindó su espacio a través del grupo Codere. “Nos abre la puerta de forma gratuita, nos da todas sus instalaciones y varios de sus servicios para poder realizarlo, porque estamos con más de 400 invitados, entre ellos no sólo la familia de Tarobá, sino muchas personalidades y amigas de la casa que han actuado en el escenario con los chicos, por ejemplo, nuestra actual vicepresidenta, Beatriz Argimón”. En cuanto a la jornada, resumió que “va a haber escenario, donde pasen determinadas figuras, personalidades, además de almuerzo, baile, entrega de reconocimientos y agradecimientos a familias y a funcionarios”.

Por último, también darán a conocer el proyecto La Casa Tarobá, que, de acuerdo al director, se enmarca en el hecho de que si bien “logramos una calidad de excelencia en el servicio, no va a la par con el edificio que tenemos hoy en día”. En ese sentido, Recoba manifestó que “lamentablemente las organizaciones sociales como nosotros, en general, en Uruguay y en América Latina, nos tenemos que acomodar a una casa como podemos, pero no es acorde a las instalaciones, entonces, estamos en un proceso de solicitar comodatos a diferentes agentes públicos ya desde hace un año y medio, dos años, y la idea es lograr visibilidad”.