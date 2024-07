Este miércoles el liceo Instituto Batlle y Ordóñez (IBO) fue ocupado por el Centro de Estudiantes (Ceibo), desde la mañana hasta que fueron desalojados a la tarde. “Principalmente, fue por la falta de becas alimenticias, que nos tiene preocupados”, manifestó a la diaria Iván García, vocero del Ceibo.

Debido a que varios estudiantes no están pudiendo acceder al sistema de becas que otorga Secundaria, García explicó que la dirección y la adscripción del centro educativo están organizando una colecta “que sale de su propio sueldo para darles comida y abrigos a quienes lo necesitan, porque Secundaria no da respuesta ni presupuesto posible para que puedan abarcar las becas alimenticias”.

Otra de las principales preocupaciones, dijo, es que “básicamente las condiciones edilicias del liceo no son las mejores: hay varias rupturas en ventanas, puertas y canillas de baños, y como es una infraestructura bastante abierta hace mucho frío”. Debido a esta circunstancia y la falta de presupuesto, García contó que la dirección del liceo “sacó de su sueldo para arreglar las ventanas y las puertas, porque ha habido muy bajas temperaturas y el liceo está expuesto al frío”.

Además de estos puntos, el vocero del centro de estudiantes afirmó que el “detonante” para decidir ocupar como medida reivindicativa fue que durante las vacaciones les robaron el salón gremial. “Hace un mes rompieron la soldadura de las puertas y cuando volvimos de las vacaciones, que fuimos a hacer un plenario, el salón había sido saqueado: nos robaron pinturas, una mesa enorme que no pasa por la puerta, sillas de madera, ropa y materiales que teníamos pensado utilizar con el estudiantado para el 14 de agosto y otras fechas importantes para el movimiento estudiantil”, narró.

Para el Ceibo, el robo fue “un ataque”: García desarrolló que además de llevarse cosas, el evento estuvo acompañado de “mensajes neonazis a la cuenta del gremio, diciendo que nos conocen, que saben quiénes somos, que nos iban a destruir si seguíamos protestando en el IBO”. La preocupación también radica en que “no es la primera vez”, ya que según recordó el estudiante, “el año pasado habían dibujado esvásticas, pegado afiches neonazis y cosas fascistas”. Resaltó, además, que la mesa robada decía Ceibo y que eso también es interpretado como “un ataque directo”.

Denuncia en la comisaría y pedido de mesa de negociación

Según esgrimió García, el próximo paso será hacer una denuncia en la comisaría 8 por el robo, “porque no es la primera vez que pasa, y es preocupante, y ya hablamos con la dirección y el núcleo sindical del liceo” que, mientras tanto, les otorgó los materiales que fueron saqueados.

Asimismo, el día que el liceo fue ocupado es el mismo día que el Consejo Directivo Central (Codicen) tiene sesión. El estudiante narró que uno de los principales reclamos por los distintos puntos reivindicativos es que las autoridades de la educación, principalmente de Secundaria, les brinden una mesa de negociación. Cuando ocuparon el centro educativo, el consejero docente Julián Mazzoni se acercó y, según García, pudieron transmitirle esta necesidad, que fue elevada por Mazzoni a la directora general de Educación Secundaria, Jenifer Cherro.

“Está al tanto de la plataforma, pero está tomando eso en contra de la dirección, está interpretando las cosas por otro lado que no es el que queremos, porque tomó la plataforma como si nos estuviéramos quejando de la dirección, cuando es de Secundaria como tal”, manifestó el vocero del Ceibo sobre cómo recibió los reclamos Cherro. “Ataca a la dirección y no se hacen cargo de las cosas cuando los reclamos son para la Dirección General de Educación Secundaria y el Codicen”, complementó.

Por esa razón, el centro de estudiantes emitió un comunicado en el que se explica lo manifestado por García y se aclara, entre otros puntos, que la “dirección ha hecho todo lo que está a su alcance para poder brindar alimentos y abrigo a las personas que así lo necesiten” y que “la falta de becas alimenticias viene directamente desde el recorte presupuestal de Secundaria”.

En tanto, ni desde Secundaria ni desde el Codicen han respondido al pedido del estudiantado de tener una reunión. En ese contexto, García comentó que están evaluando “qué medidas de denuncia tomar, no tan extremista como una ocupación”. Para cerrar, resumió que el objetivo de la instancia de negociación es que las autoridades den “una respuesta a la dirección por los robos, porque el liceo no da abasto con el presupuesto que dan, las auxiliares no dan abasto, nada da a basto, ni para las becas –que es super importante porque son alumnos que no tienen alimentos en su casa– ni para la infraestructura, y es un reclamo de hace un montón”.