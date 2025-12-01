La Dirección General de Educación Técnica Profesional (DGETP), junto al Ministerio de Desarrollo Social (Mides) y su Dirección de Discapacidad, lanzaron este jueves tres nuevas titulaciones terciarias: Tecnólogo en Gestión de Servicios de Tecnología Asistida —que cuenta con un título intermedio de técnico— y la Formación Inicial Terciaria (FIT) en Soporte Técnico de Productos de Apoyo Mecánico.

En la sede central de UTU, las autoridades del subsistema y de la cartera firmaron el convenio y desarrollaron los pormenores de las carreras y su importancia. La FIT será una formación de un año, y para ser Tecnólogo en Gestión de Servicios de Tecnología Asistida, la cursada será de tres años, mediante seis módulos, pero con la oportunidad de tener a los dos años de formación un título intermedio de Técnico Superior en Tecnología Asistida. En todas las opciones, la formación práctica y teórica será en el Centro Nacional de Apoyos Técnicos y Tecnológicos (Cenatt) del Mides.

Martina Giménez, técnica del Departamento de Diseño y Desarrollo Curricular de UTU, fue una de las expositoras que explicó los detalles de las nuevas propuestas. En diálogo con la diaria, contó que la formación en Soporte Técnico de Productos de Apoyo Mecánico se trata de un “perfil cerrado” para “carreras relacionadas con la mecánica”.

En concreto, narró que la formación está pensada para quienes reparan y arreglan productos de apoyos mecánicos, como una silla de ruedas, por ejemplo. “Es un perfil que ya tiene una base de arreglar, pero lo que hacemos es darle mucho taller, mucha especialización en la parte más práctica de este tipo de productos”. Según agregó, si bien quienes se desempeñan en el rubro tienen experiencia en reparaciones, no necesariamente en ese tipo de herramientas. Además, señaló que parte de la enseñanza será sobre “el paradigma de discapacidad, el trabajar con las personas con discapacidad, el trabajar con productos de apoyo y personas con discapacidad, y también toda la parte más de laboratorio”.

En la segunda carrera, la opción es ser tecnólogo o técnico. La certificación de Tecnólogo en Gestión de Servicios de Tecnología Asistida se logra el último año y “es el que te da la posibilidad de tener la capacidad de crear: tiene un perfil mucho más a la metodología, a la innovación, a la posibilidad de crear tecnologías distintas”, sostuvo Giménez. Así, aseguró que el tecnólogo “tiene una mirada más en la gestión de los servicios de tecnología asistida” y “trabaja como conector, conoce todas las disciplinas que trabajan en la materia, tiene un perfil más facilitador”. En tanto, el técnico “ve un pantallazo general de todas las tecnologías, sobre todo prótesis, órtesis y calzado ortopédico, que es lo que hace Cenatt”.

Foto: Laura Sosa

Lezama: “Un paso de la artesanalidad a la profesionalidad”

Virginia Verderese, directora general de UTU, dijo a la diaria que si bien la DGETP y el Mides trabajan juntos desde 2014, “había un debe a nivel país que tenía que ver con una formación que no existía y era pertinente”.

Para Verderese, se trata de un proceso de “pensar fuera de la caja”, característico de la “educación técnica, que se piensa rápidamente” y busca “las soluciones y las alternativas para pensar otras propuestas educativas que tengan una demanda técnica y una a nivel país”. En ese marco, manifestó que uno de los “compromisos país” es “poder crecer en un 50% la educación técnica terciaria” y estas carreras son una de las opciones “para ir avanzando”.

A inicios de diciembre se abrirán las inscripciones para que las clases comiencen en marzo. Si bien hasta el momento la iniciativa será en modalidad presencial, la directora general de UTU dijo que están “pensando en algún componente de semipresencialidad para que estudiantes del interior del país puedan venir a ese espacio”.

Federico Lezama, director de Discapacidad del Mides, manifestó a la diaria que la apertura de estas carreras significa “un paso de la artesanalidad a la profesionalidad”. Según contó, los apoyos técnicos en el área de equipamientos de discapacidades suelen ser trabajados por “profesionales que se formaron en el exterior o que son idóneos porque se formaron en la práctica”.

Eso hace que “la calidad de los servicios sea muy despareja y que, generalmente, para obtener calidad tengan que acceder a servicios privados con productos importados”. De hecho, aseguró que al “no tener profesionales que comprendan esa dimensión, muchas veces las personas acceden a equipamientos que no son los que necesitan, en algunos casos llevando a situaciones que empeoran su realidad”.

A partir de las nuevas formaciones, para Lezama “se está generando un perfil profesional que va a garantizar la calidad en la atención en lo que tiene que ver con la referencia de estos equipamientos”, así como también “va a mejorar el propio funcionamiento del Cenatt”.