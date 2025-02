El senador del Frente Amplio Sebastián Sabini resolvió esta mañana cursar un pedido de informes a la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP) ante la resolución de la Dirección General de Educación Secundaria (DGES) en la que la titular del organismo se autodesignaba inspectora de Literatura a partir de marzo. No obstante, en el transcurso de la mañana se enteró de que el organismo dio marcha atrás en la designación, a la que el senador definió como “ilegal e inmoral”.

Según posteó Sabini en la red social X, la rectificación que hizo la DGES este lunes da la razón a las críticas que recibió la autodesignación que Cherro realizó en diciembre. El senador cuestionó que se culpara a los funcionarios de Secundaria de “errores y horrores propios” y entendió que Cherro debería renunciar a su cargo para “dejar que otra persona haga la transición”.

En una rueda de prensa esta mañana, Sabini se explayó sobre el tema y aseguró que la designación de Cherro como inspectora no correspondía legalmente, dado que el cargo de inspección que ejercía antes de asumir la dirección general era interino, lo que quiere decir que no concursó para ocuparlo. El senador consideró que la resolución en cuestión “pinta lo que ha sido la gestión de Secundaria en este período”, a la que definió como “un desastre”. “Esta directora no se sostiene más en su cargo”, concluyó.

Sabini afirmó que a lo largo de los cinco años con Cherro al frente de la DGES el organismo “persiguió a docentes” y en el quinquenio también se le hizo una denuncia penal a exautoridades de Secundaria y a integrantes de la Federación Nacional de Profesores de Educación Secundaria. Además, se refirió a otros episodios polémicos protagonizados por la jerarca, como la explicación de buenos resultados educativos en Colonia por motivos “genéticos”, y también aludió al conflicto en el liceo IAVA.

Al respecto, Sabini afirmó que Cherro “les mintió” a los estudiantes y al Parlamento cuando afirmó que construiría una rampa para dar accesibilidad al centro educativo y por eso debía quitarle el salón estudiantil al gremio. El senador recordó que cuando la jerarca hizo esas afirmaciones ya tenía en su poder un informe técnico que daba marcha atrás a la recomendación de esa alternativa frente a otras posibles y más económicas.

“En ningún momento se buscó el diálogo ni con la oposición, ni con los estudiantes ni con los docentes”, analizó el legislador sobre la gestión de Cherro al frente de la DGES. En ese sentido, afirmó que, tras estos cinco años de gobierno, las autoridades designadas para el próximo período tendrán entre sus tareas más importantes la de “reconstruir la confianza y el diálogo con las comunidades educativas” para, a partir de eso, “pensar transformaciones que son necesarias para una educación de calidad”.