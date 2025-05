Si bien siguen sin confirmarse las fechas, la elección del nuevo rectorado de la Universidad de la República (Udelar) es inminente y próximamente el Consejo Directivo Central (CDC) definirá la fecha de la primera Asamblea General del Claustro (AGC) electora, posiblemente para fines de junio. Las candidaturas siguen tomando forma y, por ejemplo, recientemente se concretaron las renuncias de Héctor Cancela y Gregory Randall a la Comisión Ejecutiva de la Asociación de Docentes de la Udelar; en el primer caso la candidatura ya está confirmada y en el segundo se hará oficial a la brevedad.

Más allá de que los distintos colectivos que trabajan en la elaboración programática con foco en posibles candidaturas continúan su trabajo, también ha habido otros movimientos. En particular, un grupo de docentes de distintos servicios de la Udelar ha intercambiado sobre la necesidad de que, por primera vez en su historia, la casa de estudio tenga una candidata mujer al rectorado. Si bien esa ha sido también una preocupación de los primeros colectivos que comenzaron a trabajar en la elaboración de documentos programáticos, los sondeos no han dado sus frutos y, en algún caso, terminaron decantándose en otras candidaturas.

La situación dejó disconformes a muchos docentes. Impulsados por la noticia de que, ante el próximo nombramiento de Valeria Larnaudie, la Universidad Tecnológica tendrá una mujer como rectora, algunos de ellos comenzaron a sondear con mayor fuerza un nombre que había empezado a sonar en el verano: Karina Batthyány.

En diálogo con la diaria, Batthyány, quien hasta junio se desempeña como secretaria ejecutiva del Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales (Clacso), dijo que es importante la postulación de una candidata mujer al rectorado de la Udelar “como un paso hacia la construcción de una universidad más inclusiva, más democrática y más moderna”. Al respecto, recordó que, salvo en la dictadura, período en el que las autoridades universitarias no son consideradas tales, la institución nunca tuvo una rectora mujer y, “en pleno siglo XXI”, es hora de que el panorama cambie, al menos en las candidaturas presentadas.

Batthyány, que es grado 5 en la Facultad de Ciencias Sociales (FCS), dijo que han conversado sobre este tema con “un grupo de colegas de distintas disciplinas”, quienes le han consultado si estaría dispuesta a ser candidata. “Lo que he dicho es que tengo la convicción de que es momento de que la Universidad tenga una candidata mujer y que la definición sobre los nombres tiene que surgir del debate colectivo”. De todas formas, adelantó que en su caso está “dispuesta a considerarlo” si su nombre aporta a la causa.

La candidatura de una mujer “no tiene que verse sólo como un gesto simbólico”, sino como “una necesidad política, una necesidad académica y un compromiso ético”, agregó. En ese sentido, dijo que esa posibilidad “representa la oportunidad de sumar nuevas miradas, nuevas voces, quizá otros estilos de liderazgo”, además de “poner en el centro del proyecto universitario la igualdad de derechos y el compromiso social y de género”.

Tiempos y condiciones institucionales para la elección

Alejandra López, docente de la Facultad de Psicología, dijo a la diaria que “sería muy importante que hubiera una candidatura” femenina y que “sería más deseable que hubiera una rectora” en la Udelar. La docente valoró que, más allá de sus “luces y sombras”, la Udelar cuenta con una agenda de investigación y de políticas internas de igualdad de género. En ese sentido, dijo que es “llamativo” que se normalice un escenario en el que los candidatos sean todos hombres.

Sostuvo que, más allá de los cambios a nivel discursivo que se han dado en los últimos años en la Udelar en materia de género, estos no han sido suficientes para revertir algunas prácticas ya instaladas, como el hecho de que la elección de rector “se piensa en masculino”. Si bien aseguró que esto no significa que dentro de la institución no haya personas pensando en candidatas mujeres –y, de hecho, a ella misma le propusieron ser candidata en esta elección–, analizó que existen ciertas “condiciones de posibilidad institucionales” que dificultan la formación de candidatas.

López afirmó que los tiempos para la elección que están manejando los distintos colectivos con representación en el cogobierno no favorecen la postulación de mujeres, en un contexto inesperado tras la renuncia de Rodrigo Arim al rectorado. Por el contrario, algunas candidaturas que se venían proyectando desde antes ya habían tomado forma e incluso en enero ya fueron manejadas en la prensa, lo que “en poco tiempo configuró un escenario” para la elección.

La docente visualiza “cierta ansiedad institucional” respecto del próximo rectorado, lo que “precipita el proceso de elección” de manera “poco fundada”. En ese sentido, entendió que debería equilibrarse la necesidad externa de contar con un rector cuando la Udelar deba defender su pedido presupuestal ante el Parlamento, con la posibilidad de contar con tiempo para una discusión programática interna, para así evitar que se termine en una discusión de nombres. Si bien dijo que el foco debe estar en ambos lados, la cuestión pasa por “dónde se pone el énfasis”.

Planteó que el apuro por definir candidaturas con fechas que no han terminado de concretarse no contribuye a que acepten postularse quienes no tenían en sus planes ocupar el rectorado en el corto plazo, cuando, además, ya tenían compromisos en marcha para el año. En esa línea, argumentó que las candidaturas “requieren un tiempo de maduración, de construcción del lugar y de colectivos que sostengan”, además de “ideas que acompañen”, y esto requiere determinados tiempos institucionales.

En este contexto, López valoró especialmente el nombre de Batthyány, a quien definió como una persona “de larga trayectoria” en la Udelar y en el cogobierno, con un papel destacado en los estudios de género en las ciencias sociales. Además, subrayó que debe tenerse en cuenta su conocimiento de la gestión de “organizaciones complejas” como el Clacso, responsabilidad que asumió en 2019, en un complejo contexto regional.

Según López, la candidatura de Batthyány podría traer un “aporte diferencial” que, a su vez, permita “colocar otra perspectiva de diálogo de la Udelar” con actores no académicos y que tenga una “mirada latinoamericana pero también global”.

Dificultades para las mujeres en el acceso a puestos de poder en la política universitaria

Niki Johnson, docente de la FCS y especialista en temas de representación política, dijo a la diaria que, si bien cuando las mujeres casi no accedían a la educación universitaria era lógico que no hubiera candidatas al rectorado, la situación viene cambiando desde hace varias décadas hasta el “demos universitario feminizado” que existe actualmente. Como ejemplo señaló que, aunque con diferencias por carrera y área de conocimiento, en total las mujeres representan casi dos tercios de la matrícula estudiantil de grado y 65% de la de posgrado.

Explicó que, entre los docentes, si bien en los grados 1 y 2, los más precarizados de la institución, hay una clara mayoría de mujeres, que se mantiene en el grado 3 pero de forma más pareja con los varones, la representación femenina cae en los grados 4 y 5. Precisamente, los requisitos para ser rector son contar con un título expedido por la Udelar y ser docente grado 5 de la institución. Sólo 34% de quienes accedieron a ese grado son mujeres.

Johnson, quien añadió que en la actualidad hay varios estudios en marcha para comprender las brechas de género dentro de la Udelar, sostuvo que el bajo porcentaje de mujeres grado 5 achica el margen de candidaturas posibles, pero no es el único motivo que incide en la escasez de candidaturas femeninas. Por ejemplo, mencionó que si se analizan las facultades, solamente cuatro de 15 tienen una mujer como decana y sólo una de ellas tiene voto en el CDC. Si bien aclaró que ser decano no es un requisito para ser candidato a rector, es un factor importante que puede incidir en las carreras dentro de la política universitaria.

La negativa de mujeres grado 5 a ocupar una candidatura tampoco es nueva; por ejemplo, Judith Sutz rechazó ese ofrecimiento cuando algunos estudiantes se lo propusieron en 2006 y finalmente fue candidato su compañero Rodrigo Arocena. Consultada al respecto, Johnson señaló que las demandantes tareas que implica ocupar el rectorado se suman al desarrollo de las demás funciones universitarias, entre ellas la gestión en las distintas facultades, lo que también es una sobrecarga para muchos docentes.

La investigadora vinculó esto con estudios recientes que muestran que las tareas de cuidados representan un obstáculo importante para el avance de las mujeres en el mundo académico. En concreto, dijo que las brechas entre mujeres y varones casi no existen al inicio de la carrera, pero se van agrandando con el transcurso del tiempo, sobre todo a partir del nacimiento del primer hijo.

Johnson dijo que la función que más pesa en las evaluaciones académicas dentro de la Udelar y de otros ámbitos, como el Sistema Nacional de Investigadores, son las actividades de investigación científica. En ese sentido, planteó que quien asume el cargo de rector por cuatro años “difícilmente pueda mantener su productividad” académica, lo que en el caso de las mujeres puede verse agravado por la brecha señalada.

De forma más general, la especialista planteó que con el rectorado de la Udelar “pasa algo parecido” a lo que pasaba hace poco tiempo con la política partidaria: “la institución fue pensada por y para varones” y en su interna “no incentiva el acceso de las mujeres” a los puestos de poder. Por lo tanto, entendió que no es una sorpresa que distintas mujeres hayan declinado una invitación a postularse.

Johnson consideró “muy importante que haya candidatas” en la elección rectoral, tengan o no chances reales de elección. Para fundamentarlo volvió a la comparación con la política partidaria, donde, más allá de marchas y contramarchas, se ha instalado la necesidad de que mujeres sean candidatas a la presidencia o a las intendencias. En ese sentido, valoró que una eventual candidatura de Bathyánny sería “un paso importante” para generar ese cambio cultural que permita que de ahora en adelante se naturalice que cuando se piensa en una elección rectoral haya al menos una candidata mujer.

Al respecto, dijo que eso puede tener una incidencia favorable hacia una política universitaria para la igualdad de género en la institución, área en la que, si bien ha habido avances, también se mantienen asuntos pendientes. Como ejemplo mencionó que la encuesta de prevalencia sobre violencias, acoso y discriminación en la Udelar realizada en 2021 mostró que 52% de docentes mujeres reportaron haber sufrido sido algún tipo de violencia basada en género, algo que en muchos casos tiene su origen en relaciones de poder dentro de la institución.