El presidente de la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP), Pablo Caggiani, se refirió este martes al documento de hoja de ruta para la revisión de los cambios curriculares realizados por el gobierno anterior, que fue aprobado por el Consejo Directivo Central (Codicen) del organismo semanas atrás. Entrevistado por el programa Nada que perder, de M24, el jerarca señaló que se trata de “establecer un recorrido” para ver qué aspectos de la denominada transformación curricular se quieren modificar y en qué plazos. Específicamente, la discusión de este año abordará qué cambios se pueden realizar a partir de 2026 y cuáles sería deseable dejar para más adelante.

“Esto tiene que partir de un conjunto de conversaciones y de diálogo en las direcciones generales [de ANEP] entre las Asambleas Técnico Docentes (ATD), los sindicatos de la educación en cada dirección general, asociaciones de profesores o de profesionales, actores de la academia o de la sociedad civil que tengan observaciones respecto a los programas de asignaturas y del reglamento del estudiante”, planteó Caggiani.

En ese sentido, agregó que se apuntará a discutir “un conjunto de cosas que tienen un impacto fuerte en la vida cotidiana de las instituciones educativas”, pero con determinados plazos, para que el Codicen esté en condiciones de tomar las primeras decisiones en setiembre. Como un ejemplo, el jerarca mencionó que los distintos talleres optativos aprobados en el marco de la transformación curricular para la educación media muchas veces no tienen un lugar físico donde realizarse, ya que se superponen con los cursos obligatorios. Según planteó, ello es grave, porque si el estudiante no los realiza no puede culminar la educación media, de acuerdo al nuevo plan.

El jerarca fundamentó que se apuesta a llegar a setiembre con el panorama claro porque es un mes clave para el inicio de los procesos de inscripción de estudiantes y de elección de horas docentes, de manera que se hagan con las reglas claras. Precisamente, la aprobación de documentos curriculares importantes en el tramo final del año fue una de las críticas que se le realizaron a la transformación curricular en el gobierno anterior.

El presidente del Codicen afirmó que la hoja de ruta aprobada “ampara” el trabajo que ya han iniciado los distintos subsistemas de ANEP –Primaria, Secundaria, UTU y formación docente–, que han convocado a comisiones para discutir concretamente los aspectos que competen a cada uno de ellos.

Críticas de los consejeros docentes

Como informó la diaria, la hoja de ruta definida por el Codicen tuvo críticas de los consejeros docentes en el organismo, Julián Mazzoni y Daysi Iglesias, que si bien votaron el cronograma, no votaron la fundamentación del documento. Consultado al respecto, Caggiani dijo que los consejeros docentes discutieron la hoja de ruta e hicieron aportes que fueron incorporados al documento, pero valoró que es natural y hasta “saludable” que haya diferencias con las autoridades designadas políticamente.

“Capaz nos estamos precipitando”, dijo sobre las críticas, que también llegaron desde el lado de la Federación Nacional de Educación Pública. En ese sentido, insistió en que la discusión se está dando a través de los subsistemas de ANEP, que, por ejemplo, la semana pasada convocaron a las ATD locales en Secundaria y UTU, lo que ocurrirá el 20 de junio en Primaria, después de que funcione la asamblea nacional. Al respecto, Caggiani valoró que ninguna de las autoridades del Codicen tiene capacidad de incidir en las discusiones que se están generando en esos ámbitos.

En ese sentido, recordó que, tanto en la transición de gobierno como luego de asumir sus cargos, distintas autoridades de ANEP dejaron claro que no llegarían al ente con un afán refundacional, sino para cambiar los aspectos que no funcionen bien. En parte, ello se fundamentó en la necesidad de no cambiar drásticamente las reglas de juego para los estudiantes, que en los últimos años ya vivieron cambios curriculares. Por su parte, mencionó que esta no fue la única hoja de ruta aprobada recientemente por el organismo y dijo que también se generaron guías para otras políticas, como la generalización de la educación en el tramo de tres años.

El presidente de ANEP señaló que la idea de la discusión sobre la transformación curricular no apunta únicamente a pasar en limpio qué aspectos cambiar, sino también a llegar a acuerdos respecto a qué cosas hay que mantener. Como ejemplo, valoró que los nuevos planes y programas se hayan pensado en conjunto entre los distintos subsistemas de ANEP y no de forma aislada, lo que, según afirmó, contribuye a pensar en la trayectoria del estudiante y no en los intereses del ente público. Al respecto, recordó que ese era un planteo que realizaba el maestro Julio Castro hace ya varias décadas.