La Asociación de Docentes de Educación Secundaria (ADES) de Montevideo decidió hacer varios paros zonales esta semana, en el marco de las acciones que el sindicato está comenzando a activar de cara a la elaboración del presupuesto quinquenal por parte del Poder Ejecutivo.

Según lo resuelto, este martes el paro será entre las 12.00 y las 14.00 en los zonales del Centro y el Prado, que además de más de 30 liceos incluye al programa Áreas Pedagógicas y los Cecap. El miércoles, la paralización será en la misma franja horaria en las zonas norte y este de la capital y en el llamado “zonal 103”, que abarca la zona de 8 de Octubre y Camino Maldonado, lo que en total incluye 22 centros educativos.

Por su parte, el jueves habrá dos paros zonales. El primero, también de 12.00 a 14.00, es en el zonal noreste, que cubre 11 liceos, y el segundo, que será de 17.00 a 19.00, es en la zona oeste de la capital, que cuenta con 13 centros educativos.

En diálogo con la diaria, Camila Menchaca, presidenta de ADES Montevideo, explicó que las paralizaciones tienen como foco principal incidir en la discusión presupuestal que actualmente se está dando en la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP) y en el Poder Ejecutivo, que tiene plazo hasta el 31 de agosto para el envío del proyecto de ley de presupuesto al Parlamento.

Menchaca señaló que el PIT-CNT tiene definido hacer un paro general parcial el 12 de agosto entre las 9.00 y las 13.00 y que la Federación Nacional de Profesores de Educación Secundaria resolvió extender el paro a 24 horas, medida a la que se espera que se sumen más sindicatos del sector. En ese marco, desde la filial montevideana de la federación entendieron pertinente hacer los paros zonales esta semana, con el objetivo de “ir al encuentro del barrio, de los vecinos y las vecinas, para repartir volantes y materiales con las reivindicaciones específicas de las distintas zonas de Montevideo”, detalló.

Además de movilizarse en espacios especialmente concurridos, como la feria de Piedras Blancas, desde el sindicato también participarán en una movilización convocada el jueves a las 17.30 en Ameghino y Laureles por organizaciones de la zona que reclaman por la construcción de un liceo de bachillerato en La Teja. “Necesitamos un liceo y se necesita dinero para eso”, resumió.

Precisamente, uno de los reclamos de ADES Montevideo es la necesidad de crear más grupos de estudiantes para revertir la elevada cantidad de grupos superpoblados, de forma de dar mejores condiciones para el desarrollo de los adolescentes. Si bien ese es un planteo para todos los liceos públicos, se marca especialmente para los de bachillerato, en los que la situación está “absolutamente desbordada”. Además, marcan que la situación se agrava en algunas zonas de Montevideo, ya que existen barrios populosos, como La Teja, donde no hay propuestas en ese tramo.

Otro de los reclamos de ADES Montevideo es la necesidad de completar los equipos multidisciplinarios de los liceos con todos los profesionales que los componen. En ese sentido, Menchaca explicó que estos equipos no sólo están integrados por referentes de educación sexual y profesores orientadores pedagógicos, sino también por trabajadores sociales, educadores y psicólogos. Respecto de estos últimos profesionales, dijo que si bien en el gobierno anterior se hizo un llamado para ocupar varios cargos vacantes, no se pudieron completar en su totalidad, ya que no se trató de una propuesta suficientemente atractiva en lo salarial.

Otro de los planteos del sindicato tiene que ver con las condiciones de infraestructura. Menchaca detalló que, si bien en el gobierno de José Mujica se hizo “un shock” en la materia y se construyeron liceos nuevos y se hicieron varios arreglos, la situación se dejó estar en los años siguientes. Al respecto, señaló que la obra nueva “estuvo mal mantenida” y que muchos edificios históricos, como el Dámaso o el Miranda, se han deteriorado y llegaron al punto de que se inundan cada vez que llueve.

Menchaca agregó que en otros centros educativos, como el liceo 50, existen problemas “estructurales” que han sido denunciados por el sindicato y que fueron objeto de varias inspecciones del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social.

A los profesores sindicalizados también les preocupan los problemas alimentarios que persisten entre los estudiantes de los liceos públicos. La presidenta de ADES dijo que es una situación que tiene muchos años, pero que se ha agravado luego de la pandemia de covid-19.

Menchaca recordó que el actual gobierno tiene un plan para instalar 60 comedores en zonas cercanas a liceos y escuelas técnicas, pero añadió que hasta el momento “no está claro dónde los van a colocar ni de qué manera”. En ese sentido, se mostró especialmente preocupada por la necesidad de contar con más funcionarios para realizar dicha tarea, que se sumaría a las varias de las que se encargan actualmente, para las que ya detectaron que falta personal. Si bien valoró la preocupación de las autoridades por atender esta problemática, indicó que eso debe hacerse por medio de un “plan integral” que también contemple otro tipo de apoyos, como becas económicas.

En síntesis, Menchaca valoró que apoyar los planteos del sindicato redundaría en mejores condiciones laborales y, por lo tanto, en mejores condiciones de estudio para los liceales que concurren a centros públicos.