El director del Instituto Nacional de Inclusión Social Adolescente (Inisa), Daniel Radío, dialogó con la diaria sobre la prueba piloto de una iniciativa en conjunto con el Ejército, que comenzará en marzo. Dijo que se trata de una de las propuestas educativas que el organismo ofrecerá y que “se enmarca en lo que nosotros pensamos que tiene que ser la actividad del Inisa”, enfocada en la “inclusión social”.

Radío explicó que este plan piloto es una de las “herramientas” dentro del “paradigma correccional” en el que trabaja el instituto, en donde los cuatro pilares fundamentales son “la cultura, el deporte, la educación y el trabajo”. Agregó que “esos son los caminos para que las personas sean rehabilitadas”.

En cuanto al plan en concreto, el director del instituto explicó que se prevé que tenga una modalidad anual dividida en dos semestres. Según detalló, el primer tramo se desarrollaría entre marzo y mediados de año en la Colonia Berro, mientras que el segundo semestre, sujeto a los permisos jurídicos correspondientes, podría realizarse en las instalaciones del Ejército.

En esta experiencia participarán 20 jóvenes privados de libertad, y “si funciona bien, en 2027 se consolidará con más gente”, dijo Radío. A su vez, señaló que el plan se enfoca en la educación, la capacitación laboral y la posibilidad del ingreso al Ejército –si es que algún joven lo desea luego de cumplir su pena–, aunque aclaró que ese “no es el objetivo” del proyecto.

Respecto de los requisitos de ingreso, señaló que la semana pasada se realizaron reuniones con jerarcas del Ejército Nacional y con directores de algunos hogares del Inisa con el objetivo de acordar los criterios de participación en el programa. En ese sentido, se planteó que puedan ingresar jóvenes mayores de edad o que alcancen la mayoría de edad a mitad de año, y, por otro lado, que no hayan cometido delitos de homicidio, es decir que la participación dependerá de la gravedad del delito cometido y de la evaluación que se realice para su ingreso.

Asimismo, indicó que para la segunda etapa del curso la propuesta es trasladar a los participantes a instalaciones del Ejército, donde se dictarán distintos cursos, entre ellos, de “paracaidistas, trabajos con perros y música, entre otros”. Además, contó que los traslados se realizarán en vehículos de la propia institución militar, y que el Inisa colaborará con el aporte de recursos para cubrir los gastos de alimentación y combustible.

Por otra parte, el director aclaró que “una cosa importante” es que el curso “va a excluir el manejo de armas” y subrayó que “la educación y la capacitación laboral” constituyen sus principales objetivos. En ese sentido, explicó que “tener la cabeza ocupada durante bastantes horas” es uno de los beneficios centrales que se espera que genere esta experiencia. En esa línea, agregó que “algunos aprendizajes de hábitos nuevos son favorables”, en el marco del plan piloto.

Por su parte, la ministra de Defensa Nacional, Sandra Lazo, se refirió al tema este lunes y sostuvo, en diálogo con Telenoche, que se espera que “aquellos jóvenes que son primarios, muchas veces de contextos complejos, tengan en las Fuerzas [Armadas] un aprendizaje, que va desde un tema de valores y de hábitos, hasta profesiones. Creemos que hay mucha tela para cortar”. Asimismo, consideró que “la rehabilitación comienza por la educación” y aseguró que está convencida de eso, como también lo están el presidente de la República, Yamandú Orsi, y el Inisa.

El proyecto Cosechando Esperanzas

Por otro lado, Radío también dijo a la diaria que continúa la iniciativa Cosechando Esperanzas, presentada por Richard Read en noviembre de 2025, que involucra a jóvenes del Inisa y tiene como objetivo brindarles oportunidades laborales.

El proyecto está dirigido a 80 jóvenes y la propuesta es organizarlos en cinco grupos de 16 participantes, que se desempeñarán de forma rotativa en actividades en la Colonia Berro, en la Federación de Obreros y Empleados de la Bebida y en empresas privadas que acompañarán la iniciativa.

Las distintas instancias incluirán charlas motivacionales y de capacitación, trabajar en la huerta del Inisa y prácticas laborales en las empresas que formen parte del proyecto. Por su parte, Radío señaló que en los próximos días prevé reunirse con Read para continuar afinando algunos aspectos del proyecto.