La Administración Nacional de Educación Pública (ANEP) presentó este miércoles un conjunto de guías abocadas a la protección de niñas, niños y adolescentes en entornos digitales, promovidas en el marco del cumplimiento del plan de convivencia y participación que impulsan sus autoridades. Los documentos fueron elaborados en conjunto con el Ministerio del Interior (MI), la Junta Nacional de Drogas, la Agencia de Gobierno Electrónico y Sociedad de la Información y del Conocimiento, el Instituto del Niño y el Adolescente del Uruguay, la Fiscalía de la Nación y la Oficina contra la Droga y el Delito de las Naciones Unidas (ONU) en Uruguay.

Durante la presentación, el presidente de ANEP, Pablo Caggiani, explicó que las guías se resumen en “un conjunto de recursos que se colocan a disposición de docentes y familias” para hacer frente a problemas que surgen del desarrollo tecnológico, el cual “instala nuevos escenarios” que tienen que ver con la protección de infancias y adolescencias.

Agregó que las políticas públicas llevadas a cabo por instituciones como Antel y el Plan Ceibal hacen que Uruguay sea “un país donde la brecha digital prácticamente no existe”, lo que “amplifica aún más el problema”. “No es un problema solo de los que acceden, sino que es un problema de todos, no importa quiénes, ni cuál es el nivel de formación, ni cuáles son los adultos de referencia”, planteó el presidente de ANEP.

Esto, sumado a las brechas generacionales, lleva no solo a que “las instituciones adecúen sus marcos legales”, sino que además vuelve necesario “problematizar algo que está muy naturalizado”, como concebir los espacios personales como lugares seguros.

Empero, aclaró que la intención no es disuadir a la juventud del uso de plataformas digitales, sino fomentar el uso de sus derechos como ciudadanos digitales de forma responsable. “Lo peor que podemos hacer acá es, en el entendido de que existe un conjunto de riesgos, que los gurises se pierdan la potencia del ejercicio de la ciudadanía en el siglo XXI en un país que tiene las condiciones que tiene para ese desarrollo”, advirtió.

Por su parte, la subsecretaria del Interior, Gabriela Valverde, también apuntó a las dificultades que representan las brechas generacionales para los padres a la hora de abordar los ciberdelitos. En sintonía con Caggiani, destacó las altas potencialidades de las tecnologías de la información, pero alertó que también incluyen “espacios donde se reproducen riesgos, violencias y formas de vulneración”.

La subsecretaria calificó a la herramienta como “algo muy valioso” y dijo que “da cuenta de que la acción contra estos fenómenos no debe solo concentrarse en la respuesta penal; [...] sino también mucho antes”. “Desde el Ministerio del Interior entendemos que los desafíos del delito han cambiado, y que la seguridad pública ya no se limita al espacio físico”, anotó Y destacó: “En ese marco en concreto, la protección de la niñez y la adolescencia es nuestra propiedad”.

Mientras tanto, el director de la Unidad Especializada en Cibercriminalidad de la Fiscalía General, Ricardo Lackner, manifestó su satisfacción con la implementación de la herramienta y la calificó como “estratégica”. “No se trata únicamente de materiales informativos, sino de instrumentos de prevención primaria que fortalecen la capacidad de respuesta de la comunidad”, caracterizó.

Lackner también se detuvo en los avances tecnológicos que han “transformado profundamente la forma en la que niñas, niños y adolescentes se relacionan, aprenden [y] construyen su identidad”; pero simultáneamente han “abierto nuevas oportunidades para la comisión de delitos, especialmente aquellos que afectan su integridad sexual”. Al igual que Valverde, notó que si bien es “indispensable”, la acción penal “no basta por sí sola”. “Cuando niños y adolescentes reconocen conductas de riesgo, cuando saben cómo actuar frente a una situación sospechosa, cuando confían en adultos de referencia para comunicar lo que les ocurre, se acorta el tiempo de exposición al abuso y se limita la capacidad de acción del agresor”, manifestó.