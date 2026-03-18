Las autoridades de la Dirección General de Educación Secundaria (DGES) recibieron este martes por la tarde a una delegación de la Federación Nacional de Profesores de Educación Secundaria (Fenapes) para conversar sobre episodios de violencia en centros educativos ocurridos durante el inicio del año lectivo. Entre otros, el suicidio de un estudiante en el liceo de Playa Pascual, por el que el sindicato expresó su “profunda preocupación y dolor” en un comunicado divulgado en redes sociales en la tarde de este lunes. También la agresión sufrida por el director del liceo Nº 4 de Paysandú a manos de un estudiante la semana pasada.

Al término del encuentro, el secretario general de Fenapes, Emiliano Mandacen, dijo en rueda de prensa que la reunión estuvo abocada a “temas inherentes al trabajo en liceos en varios lugares del país”, aunque aclaró que estos comprenden no solo problemáticas de violencia, sino también el abordaje de la salud mental. Según añadió, estas “hacen al bienestar de los procesos de aprendizaje y de trabajo”.

Mandacen también se refirió al episodio de violencia ocurrido en Paysandú, y afirmó que la DGES hará “un abordaje pedagógico”, tanto con el estudiante involucrado y su familia como con el director y la comunidad educativa, algo que calificó como “una respuesta satisfactoria”.

De todos modos, sostuvo que Fenapes continuará trabajando para la rápida aprobación de un protocolo ante situaciones de violencia en centros educativos, si bien aclaró que “no resuelven todo”, pero habilitan “mecanismos de abordaje inmediato”. También reiteró el reclamo del sindicato en torno a la implementación de mesas interinstitucionales de abordaje profundo. Dijo que estas también deberían incluir a la Universidad de la República, en el entendido de que es necesario abordar la problemática “mucho más allá de lo puntual”. “Nosotros planteamos esto el año pasado, cuando surgieron situaciones de violencia, y creemos que hay que convocar a diversos actores”, aseveró.

Así, postuló la idea de “una campaña de bien público” que no se encuentre limitada al “análisis coyuntural de los problemas” ni tampoco a “los abordajes que tratan de simplificar la situación”. “Creo que estamos en una situación de emergencia en este sentido”, consideró, y volvió a manifestar el deseo de concretar reuniones que impliquen “un abordaje profundo” para encontrar “de alguna manera la salida a problemas que tampoco son de fácil solución”.

El secretario general de Fenapes planteó que “si bien las responsabilidades no son todas iguales”, “debería preocuparnos a todas y a todos”. Subrayó que “lo que está en juego son sensibilidades muy grandes”, y recordó que involucra “la vida de niñas, niños y adolescentes y la posibilidad de que puedan formarse”, algo que llamó a cuidar “como un gran tesoro”.

“Debemos preocuparnos como sociedad y salir un poco del espectáculo cotidiano de declaraciones grandilocuentes que, de alguna manera, no van al fondo del tema”, concluyó. Así, convocó a “todos los ministerios, al espectro político, a la academia, la universidad y las organizaciones sociales” a “un abordaje más profundo” de la problemática para “hacer una apertura realmente democrática a todo lo que son derechos”. “Hay señales, pero aún son insuficientes”, se lamentó.