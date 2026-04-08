Luego de que semanas atrás se viralizara en redes sociales un video en el que supuestamente una maestra de educación inicial de la escuela 199 de Colón le grita a uno de los niños de su clase, las familias del grupo comenzaron a denunciar malos tratos reiterados de la docente a través de distintos medios de comunicación. La Dirección General de Educación Inicial y Primaria (DGEIP) intervino a partir de las denuncias de las familias y dispuso una investigación administrativa, pero no encontró insumos para separar a la maestra del cargo mientras se busca esclarecer los hechos.

Según explicó en una rueda de prensa el presidente del Consejo Directivo Central de la Administración Nacional de Educación Pública, Pablo Caggiani, en la recolección primaria de información que se hace cuando se inicia una investigación de este tipo no surgieron elementos que permitieran comprobar las denuncias y, por lo tanto, que justificaran una separación del cargo.

“No hay elementos para separar a la docente del cargo; si hubiera elementos se la separaría inmediatamente para proteger a los niños”, dijo el jerarca. Se trata de un grupo de nivel 4 y, además del video, las familias basan sus denuncias en los relatos de muchos de los niños, que en muchos casos comenzaron a comportarse de forma distinta en sus hogares, según señalan.

De todas formas, la situación entre la docente y las familias de sus niños quedó tensionada después de la denuncia pública del caso, que, además, fue tomada por varios medios de comunicación. Según explicó Caggiani, con la intención de “protección” a los niños y niñas, pero también a la docente, se definió sumar a una segunda maestra al aula, que trabajará en formato de dupla pedagógica.