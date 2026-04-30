La Administración Nacional de Educación Pública (ANEP) lanzó este jueves, junto a Unicef y Ceibal, el tercer libro digital accesible Cuaderno para leer y escribir (CLE), para tercer grado. Esta iniciativa, que se desarrolla en Uruguay desde 2019, se trata de una herramienta para el acceso universal a los materiales de lectura y escritura a nivel escolar.

Estos libros ofrecen, además de sus versiones estáticas en papel y formato digital, la posibilidad de acceder a una herramienta de trabajo mediante una aplicación web interactiva, lo que permite que cada niño pueda desarrollar las actividades de forma más autónoma.

Este tercer libro completa el ciclo de ediciones de primero a tercer año de primaria, que ya se encuentran disponibles en el sitio web de ANEP para su uso en línea. Allí, cada usuario puede acceder a su propio ejemplar, crear una experiencia personalizada y luego compartir su trabajo con el docente. Además, el acceso al material no requiere instalación previa, ya que puede utilizarse directamente desde un navegador en cualquier dispositivo ingresando a libros.anep.edu.uy.

El desarrollo de este material forma parte del proyecto Libros Digitales Accesibles impulsado por Unicef. El proyecto también se desarrolla en otros países de América Latina, África y Asia, con el objetivo de promover el acceso equitativo a materiales educativos de calidad y avanzar hacia sistemas educativos más inclusivos.

A su vez, la realización del CLE para tercero se realizó en colaboración con los equipos del Programa de Lectura y Escritura en Español y el Centro de Desarrollo Accesible bajo la coordinación de la Dirección de Políticas Lingüísticas de la ANEP. En ese sentido, Gabriela Salsamendi, directora general de Primaria, destacó durante la instancia el trabajo interinstitucional que se mantuvo en la creación.

La particularidad de estos cuadernos digitales es que cuentan con un diseño universal de aprendizaje. Este diseño, según se detalla en el sitio oficial de Unicef, se trata de “un marco educativo que reconoce que todos los niños, niñas y adolescentes aprenden de diversas maneras y se benefician de técnicas de aprendizaje diferenciadas en el aula”. Al respecto, se agrega que mediante distintas prácticas y materiales educativos se busca adaptar los diferentes estilos de aprendizaje en las aulas, garantizando de esa forma el derecho universal a la educación.

En cuanto a las diferencias con las anteriores versiones de los CLE, el equipo técnico a cargo de presentar el material destacó que en esta tercera edición se añadió por primera vez el uso de la inteligencia artificial para el proceso de adaptación del formato estático a una producción interactiva, que incluye un trabajo visual particular.

Este nuevo diseño incorpora una metodología de lectura fácil que ayuda en la redacción y comprensión de textos. A su vez, incluye la opción de activar la Lengua de Señas Uruguaya en todo el recorrido didáctico; en concreto, para su aplicación se expande un pequeño video en la esquina inferior de la pantalla y la imagen permite iniciar o pausar la traducción en cualquier momento.

El libro también cuenta con audiodescripciones sobre imágenes y un lector de texto con uso de voces reales, que, a medida que el usuario avanza en el cuaderno, lee todo aquello que aparece en pantalla, al mismo tiempo que resalta las palabras correspondientes.

Otra de las nuevas herramientas que destacaron los técnicos fue la incorporación de una libreta de apuntes para el estudiante y propuestas de escritura que no se autocorrigen, sino que permiten que el docente evalúe la evolución del estudiante para luego trabajar con base en sus necesidades.

Pablo Caggiani, presidente de la ANEP, destacó durante la presentación que este trabajo representa una herramienta “novedosa”, ya que además de la inclusión de la inteligencia artificial, se requirió de un “cuidado” y “curaduría” por parte del personal que trabajó en el material para que sea un producto accesible para todos. A su vez, destacó la característica inclusiva del libro y señaló que “el sistema educativo tiene que moverse de los lugares donde no se habilita que algunos niños o niñas aprendan”.

Finalmente, el equipo técnico señaló que se continuará trabajando en las próximas ediciones hasta completar los libros para cuarto, quinto y sexto. A su vez, agregaron que ya se encuentra disponible, en el mismo sitio donde se accede a los libros, una guía para instruir a los docentes sobre el uso de este material.