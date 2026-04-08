El Ministerio de Educación y Cultura (MEC) abrió la convocatoria para la elaboración de un libro colectivo que reunirá producciones presentadas durante las actividades realizadas a lo largo de 2025 en el marco de los 80 años de las misiones sociopedagógicas, con el título 80 aniversario: misiones sociopedagógicas de Uruguay.

La propuesta apunta a reunir diferentes ponencias presentadas de forma individual o colectiva en las mesas de debate y exposición durante las actividades realizadas en conmemoración del aniversario en distintos puntos del país como Tacuarembó, Cerro Largo, Canelones, Flores y Montevideo.

Durante esas instancias se invitó a estudiantes, docentes, investigadores y personas interesadas en la temática a participar en actividades de intercambio sobre pedagogía nacional desde una perspectiva histórica, documental, testimonial y con anclaje hacia una Universidad de la Educación. Las actividades tuvieron su cierre en Montevideo en noviembre del año pasado.

De esa forma, 2025 permitió generar espacios para la conmemoración de estas misiones, iniciadas en julio de 1945 en Caraguatá, Tacuarembó, y que posteriormente se extendieron en nuevas ediciones hasta 1971, en donde se realizaron intervenciones educativas con el fin de conocer y denunciar la situación del Uruguay rural gracias a la iniciativa de estudiantes de magisterio de ese entonces.

A partir de este hecho, fue durante el año pasado que también se propuso que el próximo Congreso Nacional de Educación –previsto para este año– lleve el nombre Misiones Sociopedagógicas, como finalmente ocurrirá.

La convocatoria para formar parte de esta publicación cuenta con el apoyo de otros organismos vinculados a las prácticas educativas, como la Administración Nacional de Educación Pública, la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación de la Universidad de la República, la Federación Uruguaya de Magisterio – Trabajadores de la Educación Primaria, la Asociación de Amigos de los Institutos Normales y la Sociedad Uruguaya de Historia de la Educación.

El plazo para participar en la convocatoria se encuentra vigente y se extenderá hasta el 30 de abril. A su vez, el MEC compartió un correo electrónico de contacto para consultas sobre las características de los materiales a enviar: [email protected].