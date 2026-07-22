A una semana de la apertura de inscripciones, 21.000 personas se anotaron para rendir la prueba Acredita EMS

La cifra supera a la cantidad de personas que rindieron la última edición de Acredita para Educación Media Básica en junio de este año.

Hasta el momento son 21.000 las personas inscriptas para participar en la primera edición de la prueba Acredita Educación Media Superior (EMS), según informaron fuentes de la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP) a la diaria.

A una semana de abiertas la inscripciones, el número de inscriptos supera la cantidad de personas que participaron de la séptima edición de la prueba de acreditación para educación media básica, llevada adelante en junio de este año y de la cual participaron 3.571 personas distribuidas en 44 sedes de todo el país, según informó la ANEP.

La prueba Acredita EMS está dirigida a adultos mayores de 27 años que luego de haberse desvinculado de la educación media superior quieran acreditar este ciclo. Al mismo tiempo, tendrán la posibilidad de inscribirse para rendir la evaluación aquellos jóvenes a partir de 24 años que cumplan con algunos requisitos que solicita la ANEP y que informó anteriormente la diaria.

Las áreas a evaluar en la prueba incluirán comprensión lectora, escritura argumentativa, cultura científica y resolución de problemas matemáticos, las cuales tendrán como objetivo evaluar las competencias correspondientes al perfil de egreso que requiere el ciclo de bachillerato. La prueba está prevista para ser realizada a través de dispositivos electrónicos que brindará la ANEP.

Las inscripciones a Acredita EMS se realizan a través del sitio oficial de ANEP y se extienden hasta el 2 de setiembre. Asimismo, se prevé que las evaluaciones sean realizadas en dos jornadas, el 28 de noviembre y el 5 de diciembre.