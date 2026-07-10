Acredita Educación Media Superior: empiezan inscripciones a la primera edición de la prueba para que adultos culminen bachillerato

La prueba se realizará el 28 de noviembre y el 5 de diciembre de forma presencial y evaluará competencias en comprensión lectora, escritura argumentativa, cultura científica y resolución de problemas matemáticos.

A fines del año pasado, la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP) definió que en el segundo semestre de 2026 se realizará la primera edición de la prueba Acredita Educación Media Superior (EMS), por la que adultos que no hayan culminado ese tramo podrán acreditar el bachillerato. Durante este año, el ente estuvo trabajando en la reglamentación de la propuesta, que entre otros aspectos supone la complejidad de realizar una acreditación de una propuesta curricular que se encuentra diversificada en Secundaria y en UTU y, a su vez, con distintas orientaciones a la interna de cada subsistema.

Esta semana, el Consejo Directivo Central (Codicen) de la ANEP aprobó el reglamento de la prueba, cuyas inscripciones se realizan a través de la web de ANEP a partir del martes 14 de julio y hasta el 2 de setiembre. Por su parte, la aplicación de la prueba será los días 28 de noviembre y 5 de diciembre de este año.

De acuerdo al reglamento, al que accedió la diaria, podrán inscribirse a la prueba personas con 27 años o más al momento de la inscripción que acrediten haber culminado el ciclo básico -sin materias pendientes de aprobación-. A su vez, se establece la posibilidad de que se anoten personas de entre 24 y 27 años con ciclo básico completo y que no hayan registrado inscripción a cursos, exámenes o haber participado de instancias de evaluación en el sistema de educación formal un año antes de la fecha de realización de la prueba.

La inscripción, que tiene carácter gratuito, cuenta con valor de declaración jurada, por lo que la información que los postulantes suministren debe ser verídica. La prueba Acredita EMS se aplicará una vez por año y en cada caso la ANEP establecerá una cantidad de cupos, que, en caso de superarse, se ocuparán a través de un sorteo.

Si bien quienes pierdan la prueba podrán presentarse nuevamente en la siguiente edición, el reglamento establece que quienes se anoten y no concurran a darla en dos ediciones consecutivas no podrán volver a inscribirse el siguiente año.

En cuanto al contenido de la prueba, el reglamento establece que “evaluará competencias correspondientes al perfil de egreso de la Educación Media Superior en las áreas de comprensión lectora, escritura argumentativa, cultura científica y resolución de problemas matemáticos”. Acerca de su modalidad, se estipula que incluirá “distintos formatos de actividades, incluyendo consignas de múltiple opción, respuestas breves y tareas de producción de textos escritos, definidos en función de las características de cada área”.

Asimismo, el reglamento señala que la prueba “se aplicará bajo condiciones estandarizadas en cuanto a contenidos, tiempos, modalidad, instrucciones y criterios de evaluación”. En ese sentido, se fundamenta que ello es a los efectos de “garantizar condiciones equivalentes de aplicación para todos los postulantes, independientemente de la sede en la que se presenten”. La evaluación deberá ser tomada de forma presencial, más allá de que está previsto que se realizará en dispositivos digitales que proporcionará la ANEP. Por tanto, “el uso básico de herramientas digitales” para su realización será parte del desempeño de cada postulante.

Según se establece, durante la realización de la prueba no se podrán utilizar dispositivos electrónicos no autorizados ni tampoco será posible “la navegación en aplicaciones o sitios no habilitados ni la interacción entre los postulantes”.

En cuanto a los resultados, cada área tendrá definidos determinados niveles de desempeño, en función del puntaje obtenido por cada persona. Para lograr la aprobación y, por tanto, acreditar la culminación del bachillerato, cada postulante debe alcanzar el nivel de suficiencia en al menos tres de las cuatro áreas evaluadas y por lo menos “el nivel próximo a la suficiencia (o intermedio) en la cuarta área”.

Si bien el reglamento no establece qué orientación de bachillerato será acreditada, fuentes de la ANEP dijeron a la diaria que la idea es que quienes aprueben obtengan la acreditación del bachillerato general, creado por la transformación curricular del gobierno pasado para Secundaria.

La prueba Acredita EMS se encuentra dentro de una línea de política educativa de la ANEP que plantea mejorar el egreso de la educación media en el país. La aplicación de la prueba fue cuestionada por la Asamblea Técnico Docente de Secundaria, que entiende que debe apostarse por la cursada en planes para adultos en liceos nocturnos, y también se opuso a ella Julián Mazzoni, representante docente en el Codicen.