Ceremonia histórica en Rivera: 300 estudiantes de UTU egresaron y recibieron sus diplomas

Autoridades destacaron el “rol intermediario” de la institución entre los egresados, el sector productivo y los empresarios locales.

En un marco festivo, con docentes, familias y autoridades de la enseñanza de ambos lados de la frontera, el departamento de Rivera fue sede de la ceremonia de colación de grado del programa Egresé 2025, que ya certificó a más de 7.000 estudiantes en todo el país.

Los principales protagonistas fueron los alumnos de bachillerato y carreras terciarias del Polo Educativo Tecnológico y la Escuela Técnica Superior. En la actividad se entregaron 300 títulos –200 de Educación Media Superior (bachillerato) y 100 de Educación Terciaria–, lo cual fue destacado como un “hito” para la educación técnica y tecnológica en esta región del país.

La actividad, promovida por la Dirección General de Educación Técnico Profesional (DGETP-UTU), busca dar mayor visibilidad al egreso estudiantil y jerarquizar la formación técnica en el Uruguay.

El director del Polo Educativo Tecnológico de Rivera, Daniel Cordero, destacó el impacto de esta primera celebración masiva para la institución, que hoy supera los 30 cursos y trabaja en la planificación de su oferta para el próximo ciclo lectivo. “Son más de 100 los egresados de la generación 2025 que se forman en áreas agrarias y tecnológicas, buscando insertarse en el mercado como profesionales independientes o emprendedores”, señaló Cordero.

El jerarca resaltó que la institución funciona como intermediaria con el sector productivo a través de una base de datos de egresados, que es frecuentemente consultada por empresarios locales. Puso como ejemplo el caso de Mauro Sarcovich, un licenciado en Educación Física que culminó la carrera terciaria de Tecnólogo en Gestión Deportiva y Recreativa con un proyecto enfocado en la apertura de nuevas sedes departamentales.

En la misma línea, la directora de la Escuela Técnica Superior de Rivera, Gabriela Pecapedra, celebró el cambio de imagen que ha experimentado la UTU en los últimos 15 años: “Ya no ofrece solo oficios; hoy la educación técnica se consolida en el nivel terciario con carreras profesionalizantes de pronta salida laboral”.

La ceremonia contó además con una destacada presencia internacional, a instancias del Instituto Federal Sul-rio-grandense (IFSUL), institución pública y federal de Brasil que ofrece educación profesional y tecnológica gratuita para estudiantes de Rivera y Sant'Ana do Livramento. A través de carreras binacionales con reconocimiento de títulos a ambos lados de la frontera, el IFSUL es un “socio clave” en la integración educativa y el desarrollo técnico de la comunidad fronteriza.

Innovación, ciberseguridad y articulación territorial

De cara al futuro, el Polo Educativo Tecnológico avanza en la consolidación del Nodo Tecnológico 22 y su articulación con el Parque Tecnológico de Rivera, un predio cedido por la ANEP donde la UTU integra la comisión directiva por ley, con el respaldo del Ministerio de Industria, Energía y Minería.

En este espacio de diálogo e innovación se proyecta ampliar carreras en áreas clave como ciberseguridad, robótica e inteligencia artificial, lo cual asegura además la continuidad educativa universitaria en instituciones como la Universidad Tecnológica y la Universidad de la República.

El subdirector de la DGETP-UTU, Wilson Netto, puso el foco en el crecimiento de la UTU a nivel nacional –en la actualidad hay más de 100.000 estudiantes– y la necesidad de descentralizar la formación. Destacó cómo la educación técnica llegó a localidades del interior de Rivera como Zanja Honda, Masoller y Tranqueras, donde años atrás no existía cobertura. “El modelo de desarrollo requiere al menos dos años de nivel terciario tras el bachillerato. Hay que reorganizar las estructuras para dar cabida al caudal de capacidad humana que está egresando”, enfatizó.

Virginia Verderese, directora de la DGETP-UTU, explicó que Rivera fue la 16ª parada de los eventos de graduación Egresé, iniciativa que abarca a más de 7.000 graduados en todo el país. Destacó además el esfuerzo administrativo para agilizar la entrega de títulos y confirmó que la oferta educativa para el próximo año se definirá entre octubre y noviembre tras un proceso de consulta en territorio con directores, inspecciones y fuerzas vivas.

César Daniel González Saldivia, el director del Campus Regional Noreste, valoró la articulación entre educación y empleo en la región (que abarca Rivera, Tacuarembó y Cerro Largo), remarcando la importancia de proteger las trayectorias educativas en todos los niveles.

Con la presencia de representantes del Ministerio de Educación y Cultura y del IFSUL, la jornada ratificó el posicionamiento de Rivera como un polo educativo estratégico e integrador en la frontera uruguayo-brasileña, coincidieron los oradores.