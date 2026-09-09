A 37 días del comienzo de la ocupación en Magisterio, el centro de estudiantes pidió disculpas al CFE para retomar negociaciones

Desde el gremio estudiantil atribuyen la prolongación del conflicto al “caos institucional” del CFE, así como a un proceso de reorganización interna del propio centro de estudiantes.

A partir de mañana, el Centro de Estudiantes de Magisterio (CEM) retomará las negociaciones con el Consejo de Formación en Educación (CFE) luego de que se vieran paralizadas por un incidente ocurrido durante una reunión entre las partes.

Según contó a la diaria Mateo Risso, vocero del CEM, mientras se llevó adelante una mesa de diálogo entre el gremio de estudiantes, el CFE y el Consejo Asesor Consultivo de los Institutos Normales (IINN), un grupo de estudiantes de Magisterio intervino la fachada del edificio del CFE el viernes 28 de agosto. Debido a eso, las autoridades del CFE decidieron denunciar el hecho como “vandalismo” ante la Policía, lo que derivó en la detención y posterior declaración de las estudiantes involucradas en una seccional policial, según relató Risso.

En ese contexto, calificado por el vocero del CEM como “desafortunado”, la reunión se dio por finalizada y las negociaciones fueron suspendidas. Luego de lo ocurrido, el CFE exigió al gremio de estudiantes la presentación pública de un pedido de disculpas para retomar las negociaciones.

Ante el hecho ocurrido, el CEM brindó las respectivas disculpas en una conferencia de prensa realizada el lunes de tarde. En ese sentido, Risso se refirió al hecho ocurrido y señaló que posteriormente consideraron que “no era el momento ni el lugar” para la forma en la que se desencadenó la forma de protesta, aunque desde el CEM se pronunciaron “totalmente en contra” de la detención de las estudiantes. Según explicó el vocero, percibieron este hecho como una “criminalización de la protesta”, más allá del contexto y de las características del conflicto en el que aún se encuentran.

Mientras tanto, hoy se cumplen 37 días desde que los IINN están ocupados. Para Risso, la extensión del conflicto se debe principalmente a dos causas: por un lado, “el caos institucional” que atraviesa el CFE. Según señaló, existe un “gran desorden” en términos administrativos dentro del organismo. Por otro lado, se refirió a la “reorganización” interna que atravesó el CEM desde principios de año. En ese sentido, el estudiante explicó que una nueva redistribución de tareas entre nuevos integrantes del gremio estudiantil este año influyó en la organización interna del CEM, y este hecho, de alguna manera, también interfirió en el conflicto.

En cuanto al retorno de las negociaciones con el CFE, Risso señaló que se logró acordar una nueva instancia de diálogo prevista para el lunes en la tarde. Según explicó, el conflicto estaría próximo a resolverse, ya que el CFE tuvo en cuenta el pedido de asignaturas equivalentes para el actual plan de estudios 2023 que exigía el CEM, además de la incorporación de una rampa de accesibilidad para el ingreso al edificio del centro de estudios. “Estamos recibiendo las señales adecuadas”, dijo, aunque “falta ver” estos cambios en ejecución, afirmó.

Para finalizar, Risso analizó que la prolongación del conflicto y los días en los que el instituto permanezca ocupado significan un “deterioro de la calidad educativa” que “no podemos permitir como estudiantes”. Según valoró, el CFE podría haber resuelto desde el principio del año lectivo esta situación, que se trata de un asunto previamente comunicado a las autoridades el año pasado, dijo Risso.