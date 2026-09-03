Director de Secundaria dijo que ANEP registró una sola denuncia contra el agresor de Facultad de Medicina durante su etapa liceal

El jerarca explicó que se intervino a través de un trabajo con psicólogos, se cambió de turno al estudiante y se entrevistó a las familias; docentes de liceos de Salinas reconocieron que estudiantes no se sintieron escuchados.

Este jueves Manuel Oroño, director general de Secundaria de la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP), se refirió en una rueda de prensa a algunas situaciones de violencia protagonizadas en su etapa liceal por el agresor de la estudiante de la Facultad de Medicina (Fmed) el martes pasado.

Oroño se refirió al hecho de violencia ocurrido el martes pasado como “totalmente repudiable”. Sobre los antecedentes que protagonizó el agresor en el liceo 1 de Salinas dijo que se trató de una única denuncia realizada por una estudiante en mayo de 2024, vinculada a un episodio de acoso, pero que no llegó a efectivizarse en otro ámbito más allá del propio liceo.

En ese sentido, Oroño señaló que en aquel momento se suspendió la concurrencia del estudiante al centro educativo mientras se llevó adelante la investigación correspondiente. En paralelo, dijo que se trabajó en “una serie de acciones con psicólogos” y que se procedió a entrevistar a las familias de los dos estudiantes. A su vez, señaló que las medidas tomadas en esa ocasión incluyeron cambiar de turno al estudiante denunciado y mantener su proceso de formación en un formato “semipresencial”.

En cuanto al abordaje sobre la situación en el centro educativo, dijo que se hicieron talleres sobre violencia de género y educación sexual y que se mantuvo un “monitoreo constante” con la familia del estudiante denunciado para hacer un seguimiento de su trayectoria educativa. Por otra parte, aseguró que en aquel momento no se constató que el estudiante denunciado tuviera algún registro vinculado a un diagnóstico con respecto a su salud mental.

Consultado sobre algunos audios que han circulado en redes sociales, en los que se escucha a la entonces directora del liceo desestimar los planteos de los estudiantes que se quejan del accionar violento de su compañero, Oroño evitó pronunciarse al respecto y dijo que es necesario cuestionarse acerca de cómo fueron grabados esos audios. “Lo que valoro es la urgente necesidad que tiene Uruguay como país de tomar seriamente las situaciones de violencia de género y abordarlas integralmente y no trabajar solamente ante el hecho consumado”, agregó el jerarca.

Con respecto a los pasos a seguir, el director de Secundaria dijo que se recibió un informe elaborado por la inspección sobre lo ocurrido en el liceo mientras el estudiante concurrió al centro educativo, y ahora se analizará si corresponde tomar alguna otra medida. Oroño dijo además que en 2025 no se registró ninguna otra denuncia que ameritara la intervención de los equipos de la ANEP o de Secundaria.

Docentes de Salinas reconocieron que liceales no se sintieron escuchados

Esta tarde, los docentes de los liceos 1 y 2 de Salinas emitieron un comunicado en el que manifestaron su rechazo a la violencia machista de la que fue víctima la estudiante de Facultad de Medicina esta semana.

Además, se refirieron a las denuncias realizadas tanto por exestudiantes como por actuales alumnos de los liceos 1 y 2 de Salinas. Los docentes reconocieron que, pese a sus “buenas intenciones”, los estudiantes “no se han sentido escuchadas y escuchados”. Además, plantearon que solicitaron la realización de una sala docente para poder tratar este tema y no fue aceptada. “Por lo tanto, el intercambio necesario que debíamos hacer lo tuvimos que realizar en el marco de un paro a costa de nuestro salario. Entendemos que la respuesta institucional no fue en ningún momento pedagógica” y que “hubo falta de comunicación, contención y escucha hacia todas las personas afectadas por la situación”, plantea el comunicado.