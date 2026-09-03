Facultades de la Udelar comenzaron a ser ocupadas en reclamo por medidas contra la violencia de género

Movilización en repudio de la violencia de género y cualquier tipo de violencia en el ámbito de la Udelar, el 2 de setiembre, en la Facultad de Medicina, en Montevideo.

Esta mañana están ocupados el edificio Alpargatas, donde ocurrió el intento de femicidio, y las facultades de Química, Psicología y Humanidades y Ciencias de la Educación.

“El dolor se transforma en lucha”, dice uno de los tantos posteos realizados en redes sociales este jueves, en el marco de la concentración y movilización convocada por la Asociación de Estudiantes de Medicina (AEM) que fue desde la facultad hasta el Palacio Legislativo.

La medida se tomó después del intento de femicidio de una estudiante por parte de un compañero de clase en el edificio anexo de la Facultad de Medicina, conocido como Alpargatas. Este jueves, la AEM definió ocupar el edificio anexo, cuya rápida reapertura había sido cuestionada por buena parte del estudiantado y de docentes de la facultad. “La violencia es estructural, la respuesta es colectiva”, dice uno de los posteos de la AEM que convoca a acompañar la ocupación.

Esa misma medida también fue tomada por otros centros de estudiantes de la Federación de Estudiantes Universitarios del Uruguay (FEUU), como el de Química, que también comparte el edificio Alpargatas, el de la Facultad de Psicología y la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación. Además, otros centros de estudiantes han convocado a asambleas que tienen en su orden del día la medida de ocupación de sus respectivas facultades.

La consigna común es la necesidad de visibilizar las falencias institucionales en la Universidad de la República (Udelar) para el abordaje de situaciones de violencia de género y del intento de femicidio de este martes. Por ejemplo, la Asociación de Estudiantes de Química difundió un comunicado en el que consideró que las resoluciones tomadas por el Consejo Directivo Central de la Udelar sobre el caso fueron “muy leves” y han contribuido a “invisibilizar y minimizar la situación de emergencia” en la que se encuentran los servicios universitarios.