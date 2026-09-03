Varias facultades de la Udelar fueron ocupadas por estudiantes en reclamo por medidas contra la violencia de género

Movilización en repudio de la violencia de género y cualquier tipo de violencia en el ámbito de la Udelar, el 2 de setiembre, en la Facultad de Medicina, en Montevideo.

Están ocupados el edificio Alpargatas, donde ocurrió el intento de femicidio, y las facultades de Arquitectura, Química, Psicología y Humanidades y Ciencias de la Educación.

“El dolor se transforma en lucha”, dice uno de los tantos posteos realizados en redes sociales este jueves, en el marco de la concentración y movilización convocada por la Asociación de Estudiantes de Medicina (AEM) que fue desde la facultad hasta el Palacio Legislativo.

La medida se tomó después del intento de femicidio de una estudiante por parte de un compañero de clase en el edificio anexo de la Facultad de Medicina, conocido como Alpargatas. Este jueves, la AEM definió ocupar el edificio anexo, cuya rápida reapertura había sido cuestionada por buena parte del estudiantado y de docentes de la facultad. “La violencia es estructural, la respuesta es colectiva”, dice uno de los posteos de la AEM que convoca a acompañar la ocupación.

Esa misma medida también fue tomada por otros centros de estudiantes de la Federación de Estudiantes Universitarios del Uruguay (FEUU), como el de Química, que también comparte el edificio Alpargatas, el de la Facultad de Psicología, la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación y la Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo. Además, otros centros de estudiantes, como el de la Facultad de Información y Comunicación y el de Ciencias Sociales, han convocado a asambleas que tienen en su orden del día la medida de ocupación de sus respectivas facultades.

Desde la AEM dieron una conferencia de prensa en la que reclamaron que los docentes de la Facultad de Medicina tengan formación para acompañar a los estudiantes ante situaciones de violencia de género y en materia de salud mental. Si bien desde la asociación de estudiantes plantearon que debe dejarse claro que tener una patología de salud mental no equivale a ejercer violencia ni tampoco justifica que se intente matar a una mujer, señalaron que es importante que los futuros médicos estén formados en esa temática para realizar un abordaje integral de los casos que deban antender cuando ejerzan la profesión.

La AEM remarcó especialmente la necesidad de un mayor presupuesto para la educación, en particular para atender situaciones de violencia, que con cada vez más frecuencia se dan en la sociedad y también en los centros educativos. En la noche de este jueves los estudiantes realizan una asamblea en la que definirán cómo siguen adelante con el conflicto. Por su parte, la Agremiación de Funcionarios Federados de la Udelar resolvió ocupar el edificio principal de la Facultad de Medicina desde la mañana del viernes.

En tanto, desde el Centro de Estudiantes Universitarios de Psicología (CEUP) se convocó a un espacio de reflexión el día viernes a las 12.00, donde se invita a la comunidad de estudiantes para dialogar sobre la violencia basada en género en conjunto a integrantes del Comité de Equidad y Género y la comisión de trabajo sobre Violencia, Acoso y Discriminación de la propia institución.

A su vez, desde CEUP informaron que aún se evalúa la prolongación de la ocupación del centro educativo, ya que hasta el momento se extenderá hasta mañana.

La consigna común es la necesidad de visibilizar las falencias institucionales en la Universidad de la República (Udelar) para el abordaje de situaciones de violencia de género y del intento de femicidio de este martes. Por ejemplo, la Asociación de Estudiantes de Química difundió un comunicado en el que consideró que las resoluciones tomadas por el Consejo Directivo Central de la Udelar sobre el caso fueron “muy leves” y han contribuido a “invisibilizar y minimizar la situación de emergencia” en la que se encuentran los servicios universitarios.