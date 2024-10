Entrevistado en el programa radial Primera mañana de El Espectador, este martes el senador frenteamplista y jefe de campaña de Yamandú Orsi, Alejandro Sánchez, fue consultado sobre qué medidas se deberían considerar en el diálogo social que pretende impulsar el Frente Amplio (FA) de llegar al gobierno para reformar la seguridad social y, concretamente, sobre qué se debería hacer en lo que respecta a las AFAP. “Creo que hay que nacionalizarlas, en todo caso”, fue la frase que soltó Sánchez, que rápidamente generó la reacción de distintos actores oficialistas.

En la entrevista, Sánchez consideró que la reforma que impulsó este gobierno hizo dos cosas “muy malas”: “Primero, generaliza el sistema de las AFAP a un altísimo costo” y “de eso no se ha hablado mucho”, afirmó, y detalló que el pasaje obligatorio a las AFAP de todo el sistema, incluidas las cajas paraestatales, implica un costo de 5.000 millones de dólares. Por otra parte, cuestionó que, con la ley implementada por el gobierno, las AFAP pueden cobrarle al aportante incluso cuando no tiene trabajo. Por último, les atribuyó a las administradoras una “lógica muy perversa”, dado que “cobran antes” de que el dueño de los fondos pueda obtener una ganancia de la inversión y no por el resultado de esta.

El presidente de la República, Luis Lacalle Pou, afirmó que la nacionalización del sistema no le parece una “buena cosa” y dijo que entiende que hay que dejarlo “como está”. Por su parte, el candidato blanco, Álvaro Delgado, subrayó que la propuesta “es igual o tan grave como el plebiscito de la seguridad social”, ya que afectaría la “seguridad jurídica”, y discrimina entre “la inversión nacional y la extranjera”, algo que el país nunca hizo.

En relación con esto, el eventual ministro de Economía si Delgado es electo presidente, Diego Labat, señaló en rueda de prensa que “las bases para el diálogo social” hablan de “ahorro no lucrativo, o sea, ya dan algunos indicios” de la nacionalización a la que hizo alusión Sánchez, por lo que no cree que vayan “en el buen camino”. “En las bases programáticas hay algunos indicios que van en la línea de Sánchez, y que Sánchez empieza a aclarar. Por eso decimos: que o lo desmientan o lo aclaren, pero es importante dar certezas en estos momentos electorales”, apuntó el expresidente del Banco Central.

“Se armó un revuelo terrible, lo cual denota la desesperación que existe en tiendas oficialistas, que ven que el Frente va camino a ganar las elecciones”, dijo a la diaria Sánchez, luego de las repercusiones sobre sus dichos. “En las mismas declaraciones digo que hay que pensar un sistema más virtuoso, con ajustes al funcionamiento de las AFAP, desde una mirada que necesita tener tres pilares”, aclaró, en línea con las bases programáticas de la coalición de izquierda. “Intenté ser irónico y fracasé con total éxito”, comentó, y agregó que “se tomaron de un titular sin contexto para armar una tormenta en un vaso de agua”.

En diálogo con la diaria, la economista del Frente Amplio (FA) Jimena Pardo, especialista en seguridad social, fondos de pensión y seguros, había explicado en qué consiste la propuesta que maneja la coalición de izquierda en este campo. “El Frente Amplio se ha comprometido a mantener y potenciar un sistema con múltiples pilares, transformando el funcionamiento actual de quien administra el ahorro individual (AFAP), asignando un rol central al Estado en su organización y supervisión, manteniendo una gestión profesional de las inversiones”, comentó Pardo.

“La forma en la que se organiza este régimen debe ser mejorada, propiciando la eliminación de costos que no agregan valor y manteniendo lo que sí funciona: administración profesional de los fondos que autofinancian una parte de la prestación de cada trabajador”, puntualizó.

Pardo fundamentó que es “importante mantener el instrumento”, pero se debe “visualizar qué rol juega dentro del sistema previsional en su conjunto, sin perjuicio de que se pueda cambiar la forma en que se organiza”. “Dado que las personas tienen historias laborales cada vez más heterogéneas, para cumplir su rol la seguridad social debe complementar diferentes herramientas -pilares- con lógicas de funcionamiento distintas”, agregó.

En ese sentido, Pardo apuntó que el hecho de que “sea necesario conservar el instrumento de ahorro individual no excluye que se pueda cambiar la forma en que se regula y organiza o hasta quién lo administra”. “Es necesario analizar alternativas en las que el Estado juegue un papel central en su administración, facilite su comprensión al usuario y evalúe la mejor manera de conservar las propiedades fundamentales del régimen, bajando costos”, concluyó.