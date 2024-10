El presidente de la República, Luis Lacalle Pou, participó este martes en la inauguración del centro Ni Silencio Ni Tabú en Fray Bentos, en el departamento de Río Negro. Ni Silencio Ni Tabú es una campaña centrada en la salud mental que tiene el fin de prevenir el suicido adolescente, y la impulsan el Instituto Nacional de la Juventud (INJU), el Ministerio de Desarrollo Social (Mides) junto a Unicef Uruguay, con el apoyo del Ministerio de Salud Pública.

El presidente valoró esta campaña como una “muy buena acción del Inju” y una “política virtuosa”, y recordó que este centro inaugurado es el segundo de los siete planificados, junto al de Rocha. “Ojalá que sea una política que continúe en el tiempo, en los próximos años”, valoró.

“Como bien decían los chiquilines que hablaron, las autoridades del INJU: cuanto uno tiene un problema, cuando uno tiene algo que lo aqueja, es mejor compartirlo, es mejor poder hablarlo y que no nos quede adentro”, apuntó. A su vez, recordó que después de la pandemia, “el problema de la salud mental se agravó” y que “este gobierno tomó, en su momento, una decisión de invertir económicamente 20 millones de dólares en salud mental, y estos son los resultados de esa política, de esa inversión”.

Consultado sobre si influye en las políticas de salud mental que estos centros se instalen en el interior, el presidente indicó que “las políticas de descentralización tienen un factor humano importantísimo”. “Si hay un chiquilín acá en Fray Bentos, en Young, en Nuevo Berlín, San Javier [que] tiene ese problema, ¿tiene que ir a Montevideo?”, cuestionó. En esa línea, remarcó: “Los amigos los tienen acá, los conocidos los tienen acá y los profesionales no van a estar acá, entonces, todavía que cuesta hablar de las cosas, todavía que es complicado, ¿lo vamos a hacer hacer tantos kilómetros?”.

Lacalle Pou sobre las AFAP: “Es un sistema que anda”

Por otro lado, el presidente se refirió a los dichos del coordinador de campaña del Frente Amplio, Alejandro Sánchez, sobre que hay que “nacionalizar” las AFAP (Administradora de Fondos de Ahorro Previsional), en una entrevista con Primera Mañana de El Espectador

Lacalle Pou afirmó que “hay un dicho que dice: si no está roto, no lo arregle”, y que para el gobierno “es un sistema que anda” aunque “es perfeccionable”. “La palabra nacionalización para la AFAP no me parece buena cosa”, sentenció, y aseguró que el plebiscito de la seguridad social impulsado por el PIT-CNT “no solo va a tener efectos en temas de pensiones y jubilaciones, que es básicamente por eso”, sino que “el daño más grande, el peligro más grande es sobre la confianza”.

El mandatario cuestionó si “va a seguir habiendo inversión” en el escenario de un “país confiable que de un día para el otro hace este tipo de cambios”. “Me parece que a los impulsores del plebiscito, que obviamente están bien inspirados y es según su leal saber y entender, creo que les falta la parte más importante que es darse cuenta, primero, que no van a tener los efectos que quieren, y segundo, los resultados negativos”, que no son “solo previsionales” y “no solo de las jubilaciones”, sino que “son de todo el sistema económico del país”. Para el mandatario, hay “una palabra enorme, plantada hace mucho tiempo, regada por todos los gobiernos, en mayor o menor medida, pero se llama confianza”.

Según Lacalle Pou, en el tiempo restante de gobierno tratarán de “impulsar lo mayor posible” el dragado del río Uruguay

Sobre el final, el presidente respondió a la pregunta de cómo viene el proceso del dragado en el Río Uruguay y si eso iba a quedar como un debe del gobierno, y dijo que “es un tema que ha llevado estudios muy profundos” y que estos están “recién salidos del horno”.

Señaló que “es una inversión importante de capital” pero, además, la consideró una inversión “pertinente y casi necesaria”, por lo que “hay que sentarse con la ANP [Administración Nacional de Puertos], hay que sentarse con los posibles usuarios, porque no es solo el dragado a 36 pies de [Nueva] Palmira a Fray Bentos, sino también que hay que hacer obras en el puerto de Fray Bentos”, explicó y que el puerto en dicha ciudad “seguramente esté llamado” a ser uno “complementario a Nueva Palmira”.

En ese sentido, dijo que esta obra sirva “quizá no solo de carga del país, sino de cargas de toda la hidrovía”. Es por eso que destacó que en los 130 días que quedan del período de gobierno, tratarán de “impulsar lo mayor posible” el dragado, y que los “estudios ya están hechos”.

“La viabilidad económica, que después que [se determina que] es oportuno y necesario, al fin y al cabo es la que determina: la viabilidad económica, los números, en cuanto la inversión quedaría de alguna manera firme”, mencionó.