En comparación con el de la seguridad social, el plebiscito para habilitar los allanamientos nocturnos ha tenido, a dos semanas de las elecciones nacionales, menos espacio en la campaña electoral. Pero, en contrapartida, la papeleta amarilla tiene una mayor intención de voto que la papeleta blanca, según las encuestas, y tiene además el respaldo unánime de los diferentes sectores de la coalición de gobierno, los cuales están ensobrando meticulosamente la papeleta en sus listas, aunque con algunas excepciones.

En las inmediaciones de Avenida Italia y Comercio, el martes, las hojas de votación de la 404 de Aire Fresco, de la 40 de Alianza País y de la 250 de Por la Patria, todas del Partido Nacional (PN), se repartían con la papeleta amarilla, no así la 880 de Juan Sartori, que, en cambio, incluía un pegotín de regalo. Allí también se distribuía la lista 25 del Partido Colorado (PC), “la única lista de [Andrés] Ojeda senador”, también con la papeleta dentro.

En la puerta del Hospital de Clínicas, un pequeño puesto del Partido Independiente ofrecía las cuatro listas que el partido presentó en Montevideo, y, en este caso, la papeleta se entregaba aparte, pregunta mediante.

En la terminal Tres Cruces, la histórica 71 del herrerismo del PN también se repartía con la papeleta ensobrada, pero la debutante 100 de Cabildo Abierto (CA), que lleva a la diputación a Eduardo Radaelli, se entregaba deliberadamente sin la papeleta. En la explanada de la Universidad de la República, la 10 de Pedro Bordaberry y la 9007 de Gustavo Zubía, ambas del PC, se distribuían con el Sí amarillo.

Todo esto supone un costo adicional para los partidos, que deben imprimir por su cuenta las papeletas para el reparto en la calle. Un dirigente de la coalición confió a la diaria un presupuesto: 2.840 dólares más IVA por unas 400.000 papeletas. Otro dirigente de la coalición señaló que la tarea de ensobrado “lleva mucho tiempo” y que a veces implica quitar “recursos humanos que están distribuyendo en la calle para ensobrar en los locales”. Con todo, los principales sectores del PN y el PC están ensobrando.

Al respecto, la consultora Nómade publicó el martes una encuesta que marca que 65% de las personas ya sale de su casa con la lista pronta el día de la votación, mientras que 17,5% elige una lista entre las que se encuentran disponibles en el cuarto secreto y 12,3% elige en el cuarto secreto una lista que ya tiene definida de antemano. En Montevideo, por ejemplo, el próximo 27 de octubre habrá 133 listas distintas, 67 de ellas del Frente Amplio.

Blancos y colorados aseguran que hay una “inmensa mayoría” a favor del Sí

El diputado del PN Álvaro Viviano, candidato a diputado por la lista 250, dijo a la diaria que el ensobrado conlleva “un costo y una logística extra” y “a veces complica porque el stock de papeletas está medio dificultoso”. No obstante, aseguró que, en la calle, “lo primero que te dicen es si tiene la papeleta adentro”. “Hoy por hoy, la papeleta es un incentivo adicional para el voto”, afirmó.

Viviano consideró que hasta ahora el debate en torno al tema ha sido “bajísimo”, pero sostuvo que la reforma constitucional que promueve la coalición “tiene un nivel de aceptación altísimo en la gente”. “Me parece que es un mensaje muy simple y que fue asimilado rápida y positivamente por la ciudadanía”, que “no requiere tanta explicación como el otro”, en referencia al plebiscito de la seguridad social.

En efecto, la papeleta amarilla sólo establece que “el hogar es un sagrado inviolable” y que “nadie podrá entrar en él sin el consentimiento de su morador, o por orden expresa y fundada de juez competente, dictada por escrito en los casos y formas establecidas por la ley”, eliminando toda referencia a la noche. Según Viviano, “hay una decisión clara de la gente a favor de la papeleta” y “hay una inmensa mayoría en la población que es proclive a votar la papeleta amarilla”.

El diputado del PC Conrado Rodríguez, candidato a diputado por la lista 10, coincidió en que “la inmensa mayoría de la ciudadanía entiende que es una herramienta que puede ayudar al combate del narcotráfico”. Rodríguez señaló a la diaria que la prohibición vigente “viene de la Constitución de 1830” y afirmó que “ha quedado bastante antigua con respecto a otras legislaciones en el mundo”.

“Estamos hablando de casi 200 años, donde evidentemente había otras situaciones; en la actualidad, con el avance del crimen organizado y el narcotráfico, es importante contar con una herramienta que permita hacer allanamientos cuando, por ejemplo, se está expendiendo drogas o haciendo tráfico de las mismas, obviamente siempre con las garantías que tiene que dar la Justicia”, expresó Rodríguez. “No quiere decir que solucione totalmente el tema del narcotráfico, sino que es una herramienta que puede ayudar”, agregó.

Sector de Radaelli no ensobra, pero entrega la papeleta “si la gente la pide”

Consultado sobre el ensobrado, el diputado de CA Martín Sodano, candidato a diputado por la lista 48, dijo a la diaria que, dado que la Corte Electoral ya garantizó que habrá “cuatro millones de papeletas” en los circuitos el próximo 27 de octubre, en su sector están “ensobrando a medida de lo que vamos consiguiendo”, y mencionó que en la coalición “no hay un comando con el tema del plebiscito”.

Por otra parte, Sodano sostuvo que ambas consultas populares han ocupado “el 70% de la campaña” y lamentó “lo poco que se debate de los programas de gobierno de cada partido”. “El pueblo decidirá, y si el pueblo decide, se tendrá que acatar, no como otros plebiscitos que no se respetaron; esperemos que estos se respeten, sea cual sea el resultado”, añadió.

Por su parte, Radaelli señaló a la diaria que a su lista no le están “metiendo la papeleta”, pero puntualizó que, “si la gente la pide”, se le entrega. “Que la gente opte si quiere o no quiere, nosotros no le decimos ni que sí ni que no”, agregó.

Para Radaelli, “hay que estudiar un poco más” la habilitación de los allanamientos nocturnos, porque, entre otras cosas, “la Policía hoy todavía no está totalmente capacitada para eso”. El dirigente de CA señaló que tanto los sindicatos policiales como “oficiales” y “personal subalterno” han expresado “grandes dudas con eso”. “Creo que, de repente, es una herramienta importante, pero es una herramienta y nada más; no sólo con los allanamientos nocturnos vamos a lograr combatir la delincuencia y el narcotráfico”, afirmó.