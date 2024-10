La Coordinadora Popular y Solidaria Ollas por Vida Digna (CPS) se pronunció el lunes a favor del plebiscito de la seguridad social, que plantea bajar la edad jubilatoria, subir las jubilaciones mínimas y eliminar las AFAP. A una semana de la consulta popular, la coordinadora convocó al “pueblo solidario uruguayo” a meter la papeleta blanca del Sí en las urnas el domingo, “más allá de opciones político-partidarias”.

A través de un comunicado, la CPS defendió los tres puntos del plebiscito que es promovido por el PIT-CNT y otras organizaciones sociales. Sobre la disminución de la edad mínima de retiro, que revierte el incremento de 60 a 65 años que dispuso la reforma jubilatoria aprobada en este período de gobierno, la coordinadora sostiene que “el argumento del aumento del promedio de esperanza de vida sólo desnuda la cruel desigualdad de la sociedad en la que vivimos” y señala que “la gente mayor que vemos en nuestros territorios no vive ni los mismos años ni tiene la misma calidad de vida que los que viven en contextos de privilegios y acceso a niveles de bienestar superiores”. “Las mejoras en la productividad tendrían que generar mejor calidad de vida, no mayores ganancias al capital”, subraya.

Acerca del aumento de las pasividades más bajas al valor del salario mínimo nacional -esto es, de 18.840 a 22.628 pesos uruguayos-, la CPS sostiene que “es de una mezquindad obscena negarles a quienes ganan hoy una jubilación mínima de 18.000 pesos un aumento de 4.000 pesos”. “No podemos ser parte de esta crueldad”, resalta.

Con relación a la eliminación del lucro en la seguridad social y la prohibición de los sistemas de ahorro individual con destino jubilatorio, la coordinadora afirma que, “cuando el lucro es política pública”, hay “robo, malversación y manejos turbios”. “Estamos en contra de ese esquema. Los únicos que han ganado cuando se privatiza son los grandes capitales. Ningún trabajador o trabajadora humilde ganó nada con el manejo empresarial de sus ahorros. El discurso berreta de la libertad se cae cuando se hace obligatorio ser socio de una AFAP”, expresa.

Asimismo, la CPS señala en el comunicado que en el transcurso de los últimos cuatro años han sido “testigos de las consecuencias de la desigualdad” y de “cómo un sistema hecho a medida de los privilegios arrojó a miles de personas a no tener otro sostén para comer que no sea la solidaridad organizada”. “Nuestras filas se nutren de los dolorosos rostros de quienes después de transitar una vida de trabajo no pueden hoy tener una vida digna”, expresa.

Esteban Corrales, referente de la coordinadora, señaló a la diaria que actualmente la CPS se compone de 15 redes y aproximadamente 150 ollas populares, merenderos y colectivos.

Por último, la CPS dice en el comunicado tener claro “de qué lado estar cuando de cuestionar privilegios se trata” y, en ese sentido, manifiesta: “Estamos por la vida digna. Estamos por el Sí a la reforma de la seguridad social. Que la paguen los de arriba, los que hicieron plata con el hambre de nuestra gente”.