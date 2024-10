Las declaraciones del senador del Frente Amplio (FA) y coordinador de campaña de Yamandú Orsi, Alejandro Sánchez, sobre “nacionalizar” las administradoras de fondos de ahorro previsional (AFAP) siguen trayendo cola en el oficialismo. En declaraciones a la diaria, Sánchez dijo que intentó “ser irónico” pero fracasó “con total éxito” y que se generó “una tormenta en un vaso de agua”, pero en las últimas horas varios dirigentes del oficialismo compartieron en redes sociales un video de un evento del FA en mayo, transmitido por Telenoche, en el que Sánchez también hablaba de nacionalizar las AFAP.

Este miércoles, el candidato del Partido Colorado, Andrés Ojeda, convocó a una conferencia de prensa para criticar lo dicho por Sánchez, y pocas horas después siguió la misma línea el presidenciable del Partido Nacional, Álvaro Delgado. El candidato blanco realizó una conferencia de prensa en su sede de campaña, acompañado por la vicepresidenta, Beatriz Argimón, el designado ministro de Economía en caso de triunfar el PN, Diego Labat, y otros dirigentes blancos, como el senador y exministro del Interior Luis Alberto Heber.

Delgado dijo que en las últimas horas “quedó en evidencia cuál es la causa” por la cual el FA “no se pronuncia en este tema”, en referencia al plebiscito sobre la seguridad social. “Es porque tiene una alternativa, un plan B, pero no por si sale el plebiscito, sino por si no sale. Quedó en evidencia cuando hablaron de nacionalizar, que, de hecho, termina siendo expropiar el ahorro de la gente puesto en las AFAP”, sostuvo.

El candidato subrayó que esto “tiene un correlato” con las bases programáticas del FA, que en la página 35 proponen “impulsar un sistema de seguridad social con tres pilares”, siendo uno el “ahorro (no lucrativo)”. A juicio de Delgado, “esto tiene que ver con la propuesta de nacionalizar, expropiar o confiscar el ahorro de los uruguayos”.

“Esto es grave, en materia de definición política, y nos demuestra una vez más que en este tema no somos lo mismo [que la oposición], que tenemos visiones bien diferentes. Nosotros queremos cuidar el ahorro de la gente, que es de la gente, no del Estado. Y no queremos que el Estado lo confisque ni lo nacionalice, por ninguna de las dos vías, ni por el plebiscito ni por la propuesta programática del FA, que ayer se hizo pública en modo más que explícito”, insistió.

Para Delgado, un planteo de este tipo “es contradictorio” con parte de los postulados que el martes hizo pública la fórmula del FA, que habló de “certezas, crecimiento, desarrollo y empleo”. “Todos estos, que son anhelos compartibles, que están en nuestra propuesta de desarrollo, caen por la borda en el caso de que prospere el plebiscito o la propuesta del FA de nacionalizar, estatizar o confiscar el ahorro de las AFAP”, finalizó.

El senador blanco Javier García, que también estuvo presente en la conferencia, dijo que “esta expropiación que plantea el FA es una copia fiel de lo que hizo el kirchnerismo en Argentina en 2008”, y consideró que no se trató de “una expresión aislada” de Sánchez, ya que lo dijo “al lado” del candidato del FA, Yamandú Orsi -en referencia al video del evento de mayo-, que, con su “silencio, afirmó la propuesta de la nacionalización”.