Hace una semana y monedas, el sector Alianza País del Partido Nacional (PN) presentó una “propuesta metropolitana” en el hotel NH Columbia, a cargo de la exprecandidata a la presidencia Laura Raffo, junto con el senador Javier García –líder de Espacio 40– y el diputado Sebastián Andújar, uno de los eventuales candidatos a la Intendencia de Canelones por el PN. Las propuestas se relacionan con un “nuevo ordenamiento territorial”, “reestructura de la movilidad”, “promoción de la inversión y el empleo” y “extensión de los servicios de salud”. De esta manera, Alianza País se adelantó explícitamente a Aire Fresco (el otro sector mayoritario blanco, que pondría como candidato en Canelones a Leonardo Cipriani), con propuestas enfocadas en la campaña departamental para la elección de mayo.

Andújar dijo a la diaria que la idea en estos días para la campaña es tratar “de involucrar temas que son de corte departamental y, más allá de la importancia que tiene la elección nacional, no dejar de hablar de cuestiones que hacen al día a día de todos los vecinos”. “La estrategia es en paralelo. Conociendo que no va a haber un buen mayo si no hay un buen octubre, es importante para nosotros que la gente no solamente se nutra de información de carácter nacional, sino también departamental”, insistió.

El diputado señaló que si bien los ejes planteados en la presentación están relacionados con “políticas nacionales, si no tienen una contracara departamental, no se pueden llevar adelante” y son “los principales problemas de los que se queja la gente”. “Podrán estar de acuerdo con que se puede haber mejorado la prestación de algún servicio, pero, en resumen, la evaluación final es de insatisfacción. Nosotros estamos proponiendo a ver si podemos ser más felices con el territorio en el que vivimos”, sostuvo.

En cuanto a la parte más operativa de la elección departamental, Andújar señaló que los blancos siguen con la idea de que la coalición en Canelones debe ir con tres candidatos –el máximo permitido por lema– y que “la foto de octubre es determinante”, es decir, cómo se distribuyen los votos entre los partidos de la coalición en el departamento. Agregó que “si más o menos las cosas se dan” como entienden que pueden ser los resultados, el PN “debería tener dos” candidatos y “el Partido Colorado [PC], que puede ser el segundo más votado, tendrá uno, o Cabildo [Abierto, CA], quien tenga mejor resultado de los dos”.

Desde hace cuatro elecciones en Canelones la intendencia la gana el Frente Amplio (FA); el último jerarca de la comuna canaria de un partido de lo que hoy es la coalición fue Tabaré Hackenbruch (2000-2005). Andújar señaló que le parece “posible” la victoria de la coalición en Canelones porque en la elección de 2019 los partidos del oficialismo votaron más que el FA, por lo tanto, “si el 27 sucede algo parecido o los resultados son parejos, va a ser competitivo”, porque esta vez se presentarán juntos. “La diferencia que tenemos es que ahora nos estamos preparando con más tiempo. La otra vez como que subestimamos, no le dimos corte al tema”, finalizó.

“No contribuye al objetivo central, que es ganar en octubre”

Sin embargo, la postura de hacer campaña para la elección departamental de Canelones en paralelo a la nacional no concita unanimidad dentro del PN. En diálogo con la diaria, un dirigente de Aire Fresco sostuvo que, a diez días del 27 de octubre, deben apuntar a las elecciones nacionales y que recién después del balotaje deberían hablar de la contienda de mayo. “Los que introducen la discusión municipal en Canelones generan en la ciudadanía un escenario de mayor carga informativa, que no contribuye al objetivo central, que es ganar en octubre con mayoría [parlamentaria] y, en segunda vuelta, en noviembre”, señaló el dirigente.

La fuente de Aire Fresco subrayó que el 27 de octubre la ciudadanía tiene que elegir a qué partido va a votar, a qué lista, y además debe evaluar qué hace con los dos plebiscitos (allanamientos nocturnos y seguridad social), por lo tanto, “si uno adelanta el escenario de mayo, no contribuye en lo más mínimo al objetivo” que busca la coalición. “No se puede confundir a la gente instalando ahora una campaña municipal, cuando eso va a ser en mayo. No tiene ningún sentido”, insistió. Además, puso como ejemplo que ninguno de los otros partidos, incluido el FA, está presentando propuestas de cara a lo departamental.

A su vez, en los demás partidos de la coalición también le bajan el perfil a pensar en mayo para Canelones. En CA estaba sobre la mesa el nombre del diputado canario Álvaro Perrone como candidato, pero fuentes de ese partido subrayaron que, antes de definirlo, “hay que pasar octubre”. Perrone dijo a la diaria que “el principal objetivo de mayo es el plebiscito” por “una deuda justa” y que a eso le van a poner más baterías.

En tanto, el diputado canario del PC Walter Cervini, otro nombre que suena como candidato, señaló a la diaria que todavía en su partido “no definieron la estrategia” departamental y tampoco si él será o no candidato, pero aclaró que reservó su nombre en la interna “con esa intención”. Por último, dijo que la idea del PC también es que estos temas se definan luego del balotaje.