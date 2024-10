La Mesa Política del Frente Amplio (FA) se reunió este jueves para hacer una evaluación de la campaña electoral, a menos de un mes de las elecciones nacionales de octubre. La fuerza política entiende que tiene “muy buenas posibilidades” de ganar la elección y prevé una barriada “histórica” en la que buscarán que los indecisos se inclinen por acompañar al FA.

“Hacemos una evaluación muy positiva de lo que las encuestas están arrojando”, dijo Pereira en rueda de prensa, antes de apuntar contra el gobierno de coalición encabezado por Luis Lacalle Pou: “El balance de la gestión de gobierno, en referencia al cumplimiento del programa acordado, es muy negativo”, señaló. En el FA manejan que están “muy cerca” de lograr la mayoría parlamentaria en ambas cámaras y se respaldan en algunas encuestas que los ubican a un punto porcentual de alcanzarla, como la última de la Usina de Percepción Ciudadana, que arroja para el FA 46% de intención de voto.

El FA ha conseguido mayoría parlamentaria cuando ha superado el 47% en la elección nacional. Para lograr eso, el FA prepara una de las barriadas “más importantes de la historia” del partido, que tendrá lugar el domingo 13 de octubre. Allí buscarán movilizar a más de 20.000 militantes para llegar a un millón de personas en diferentes barrios y localidades de Uruguay. “Este esfuerzo importante busca convocar a la sociedad y que buena parte de esos uruguayos que están indecisos acompañen al FA”, comentó Pereira.

En el FA observan que el caso de Charles Carrera, que renunció a su banca en el Senado tras el pedido de desafuero de Fiscalía por el presunto uso irregular del Hospital Policial, no ha generado una baja en la intención de voto. Eso se desprende de un análisis de redes sociales y de estudios de grupos de discusión.

Pereira cuestionó a Lacalle por la conferencia contra el plebiscito del PIT-CNT

Pereira cuestionó al presidente Lacalle Pou por la conferencia de prensa que brindó para marcar posición sobre el plebiscito de seguridad social promovido por el PIT-CNT, en el entendido de que el mandatario “se coloca dentro de la campaña”. “La gente evalúa los cinco años [de gobierno], no los últimos días en los que se reparten canastas, chapas, se usan las campañas de bien público para mostrar las obras, donde el presidente se coloca dentro de la campaña”, dijo Pereira.

El presidente del FA recordó que los constitucionalistas han planteado que el mandatario puede intervenir en la campaña para defender las reformas de su gobierno, pero no para cuestionar lo que hacen los candidatos o los partidos políticos. “Lo que no debe hacer es meterse en la campaña, porque cuando dice que en este tema hay que decidirse, que no se puede ser de Peñarol ni de Nacional, se olvida que dentro de su partido hay un 34% de personas que votarán el Sí”, señaló.

No obstante, según supo la diaria, el FA no hará más movimientos vinculados a la participación del mandatario en la campaña en el entendido de que es una mejor estrategia no darle más protagonismo en lo que queda de campaña.

“Al FA no lo dirige ni Lacalle Pou ni [Álvaro] Delgado, lo dirige el FA”, respondió Pereira al ser consultado sobre la insistencia del oficialismo para que el partido de izquierda marque una postura más firme sobre el plebiscito. “Nosotros no vamos a ir al tono que nos plantean desde el Partido Nacional. Nadie puede decir que no se conoce nuestra posición, la de Yamandú [Orsi], la de Carolina [Cosse] o la mía. No se puede decir que acá se están ocultando posiciones”, apuntó.

El FA cerrará su campaña el próximo martes 22 de octubre con un acto a las 19.00 en Montevideo. Dónde se realizará aún no está definido y se manejan “tres o cuatro lugares”.