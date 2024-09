A medida que se acerca la elección del 27 de octubre, aumentan las idas y vueltas entre políticos, ya sean candidatos o no, y también toma más protagonismo el presidente, Luis Lacalle Pou. Hace pocos días, el mandatario criticó al Frente Amplio (FA) por su postura sobre el plebiscito de la seguridad social, afirmando que “decir que va a haber un diálogo social es diluir la responsabilidad”. En julio, Lacalle Pou ya había adelantado que haría campaña contra el plebiscito de la seguridad social que impulsa el PIT-CNT y parte del FA.

A mediados de agosto, el presidente participó en la inauguración de 61 viviendas de Mevir en la localidad de Guichón, en Paysandú, y en parte de su oratoria dijo que “uno puede pasar la vida sin comprometerse, sin hablar, sin debatir, sin decir nada”, en referencia al candidato del FA, Yamandú Orsi, pero “obviamente, cuando uno habla y se compromete, es esclavo de sus palabras”. En una conferencia de prensa en Lavalleja, Orsi dijo que “no corresponde que un presidente de la República se meta en los temas de una campaña electoral”. “No es conveniente porque es presidente de todos los uruguayos. Pero cada cual hace lo que le parece que es mejor”, sostuvo.

A su vez, la candidata a la vicepresidencia por el FA, Carolina Cosse, en esa misma conferencia subrayó que “es inconstitucional que un presidente haga política partidaria, no es sano para el Uruguay ni para todos los uruguayos”. “Además, tiene a sus candidatos. Si no les tiene confianza, que lo diga”, acotó Orsi.

La norma a la que hacen alusión es el numeral 5 del artículo 77 de la Constitución, que establece que “el presidente de la República y los miembros de la Corte Electoral no podrán formar parte de comisiones o clubes políticos, ni actuar en los organismos directivos de los partidos, ni intervenir en ninguna forma en la propaganda política de carácter electoral”.

Según surge de la información oficial consignada por la página web de Presidencia de la República, Lacalle Pou asistió al doble de eventos en 2024 que en 2023.

El politólogo Antonio Cardarello señaló a la diaria que “en general, todos los presidentes intentan jugar al borde de la prohibición de hacer campaña durante las elecciones”. Y subrayó que el padre del actual presidente, Luis Alberto Lacalle Herrera, cuando se le recordaba que no podía hablar de política mientras era mandatario, decía: “¿Si no hablo de política, de qué hablo?”.

El politólogo aseguró que en general todos los presidentes “de alguna forma” hacen campaña, e “incluso, aunque no hagan declaraciones, el hecho de estar continuamente inaugurando obras es una forma indirecta de apoyar a su partido”. Agregó que ni bien se inició el proceso de recolección de firmas para habilitar el plebiscito de la seguridad social, “se sabía que una de las consecuencias era que le iba a permitir al presidente, en su calidad de jefe de gobierno, defender una reforma de su gestión de gobierno, por lo tanto, parece bastante lógico que salga a defenderla”.

Sin embargo, Cardarello dijo que “la oposición tiene razón” en criticar cuando Lacalle Pou “hace alusión directamente al candidato del FA y hace comentarios sobre su desempeño, de no participación en debates”. “Ahí claramente se está metiendo más de lleno en la campaña, y sin ese justificativo de defender su gestión de gobierno”, sostuvo.

El politólogo dijo que, si bien los actos de inauguraciones no violan la Constitución, Lacalle Pou “claramente está marcando una presencia cotidiana en los medios de comunicación y en la agenda pública”. “Al estar inaugurando obras, uno podría pensar que indirectamente favorece al partido [Nacional] y muestra la eficacia de la gestión de gobierno; o sea, refuerza el argumento del candidato oficialista [Álvaro Delgado], de continuar una gestión de gobierno exitosa”, dijo.

De todas formas, el politólogo dijo también que “prácticamente todos los presidentes han hablado de dejar las tijeras mochas de cortar cintas en año electoral, y es algo que todos han utilizado para favorecer de forma indirecta las posibilidades de su partido”. Por último, recordó que es uno de los consejos que da Nicolás Maquiavelo en su legendario tratado El Príncipe(1532): “Si tenés cosas desagradables que hacer, hacelas al principio de la gestión, y las buenas cosas que tenes para mostrar, hacelas hacia el final”.

Pomiés: “Claramente, está interviniendo”

Por su parte, la socióloga Mariana Pomiés, directora de la consultora Cifra, también señaló a la diaria que en Uruguay hay una tradición por la que “los presidentes de alguna manera siempre han intervenido, con más o menos intensidad”, por lo tanto, “no es cierto que los presidentes se mantengan ajenos a la campaña”.

Dijo que en el caso de Lacalle Pou “claramente, está interviniendo, emitiendo su opinión”, y además es “la figura con más credibilidad y mejor imagen dentro de la coalición”, por lo tanto, “es esperable que utilicen a esa figura, porque es el capital político más importante que tiene” el oficialismo. Al igual que Cardarello, Pomiés dijo que cuando se discutió la posibilidad de impulsar un plebiscito sobre la seguridad social, se señaló que “uno de los problemas que tenía apoyarlo por parte del FA era poner a Lacalle Pou en campaña, defendiendo su reforma”.

Pomiés señaló que el espíritu de la norma “es que los presidentes se mantengan al margen” de la campaña, pero también se puede discutir “si es adecuado o no que el presidente no pueda intervenir”. “Si la pregunta es si está interviniendo, sí, está interviniendo. ¿Eso es ilegal? Depende de cómo se lea la ley ¿Es el primer presidente que lo hace? No, lo han hecho todos”, insistió.

Por último, Pomiés dijo que la intervención por parte de Lacalle Pou sobre la seguridad social “es más legítima porque está defendiendo su reforma”, pero ya “cuando empieza a hablar de los candidatos, de algunas características”, si puede ser una intervención “más obvia y más molesta”. “Porque una cosa es que diga que quiere que Orsi se manifieste sobre el plebiscito, pero si empieza a hablar de otras cosas de Orsi, como si está mal o bien que participe de la campaña, que hable o no, que debata o no… No debería ser el presidente el que emita esos comentarios”, finalizó.