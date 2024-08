La fórmula presidencial del Frente Amplio (FA), Yamandú Orsi y Carolina Cosse, continúa su gira por el interior del país de cara a las elecciones nacionales de octubre. En ese marco, este jueves se presentaron en distintas localidades del departamento de Tacuarembó –Achar, San Gregorio de Polanco, Curtina– y terminaron en la capital, Tacuarembó. Este viernes la recorrida sigue por el departamento de Rivera, donde visitarán las localidades de Minas de Corrales y Tranqueras, y tendrá su cierre en la capital departamental. El domingo, Orsi y Cosse finalizarán su gira en Lascano, Rocha, en una reunión con la Comisión del Interior.

Durante la jornada de ayer, posterior a las recorridas y encuentros con militantes frenteamplistas, la fórmula de izquierda dio una conferencia de prensa en la que Orsi respondió a los dichos del presidente Luis Lacalle Pou sobre la decisión del FA de no asistir a eventos donde estén más de uno de los precandidatos de la coalición de gobierno.

“Hay que tener mucho cuidado con lo que decimos”, dijo Orsi, porque “en la última campaña electoral el presidente habló demasiado”. “Por lo menos dijo mucho más de lo que después hizo”, afirmó.

“Tenemos que escuchar el doble de lo que decimos”, expresó Orsi, y continuó: “Sería bueno que el presidente pudiera escuchar un poco más lo que sucede a su alrededor, porque capaz que si hablara menos y escuchara más se hubiese enterado de lo que pasaba en el cuarto piso”, dijo, en referencia al lugar donde el excustodio presidencial Alejandro Astesiano tenía su oficina en la Torre Ejecutiva.

Posteriormente, Orsi manifestó que “capaz que si el presidente agudizara el oído y se preocupara menos por lo que yo hago, podría escuchar el repiqueteo de las balas en los barrios o el dolor de las madres que pierden a sus hijos”. “Es un tema de equilibrio; yo debato, pero con la realidad”, aseveró. “Creo que al presidente le hace falta debatir un poco más con esa realidad”.

Con respecto a los debates y a su presencia en estos cuando participan los precandidatos de otros partidos, Orsi indicó que “no tiene sentido dialogar con cuatro cuando todos plantean lo mismo”. “Cuando los partidos de gobierno pasen su segunda interna y resuelvan quién será su candidato, vamos a debatir con quien sea”, expresó.

Lacalle Pou: “Uno no puede pasar por la vida sin comprometerse, sin debatir”

El miércoles, Lacalle Pou participó en la inauguración de 61 viviendas de Mevir en la localidad de Guichón, en Paysandú. El mandatario hizo un reconocimiento a quienes trabajaron en el territorio “y cumplieron el mandato y la tarea”, como lo fueron “arquitectos, capataces, albañiles y asistentes sociales”.

En parte de su oratoria, Lacalle expresó que cada vez que canta el himno nacional “lo disfruta mucho, porque es una manera de expresarme como oriental pero también una manera de obligarme”.

“Un concepto fundamental y de los más lindos del mundo es el ‘sabremos cumplir’”, dijo el presidente, y se preguntó: “¿Qué es el saber cumplir para mí? Primero, cumplir los compromisos, porque yo no puedo decir que no vine a Paysandú siete veces en distintas campañas electorales. No era por ignorancia, sino porque sabía que el departamento necesitaba cosas”.

“Uno puede pasar la vida sin comprometerse, sin hablar, sin debatir, sin decir nada”, aseveró el mandatario, en referencia al precandidato del FA, pero “obviamente, cuando uno habla y se compromete, es esclavo de sus palabras”. Lacalle indicó que “yo no entiendo otra manera en la actividad política que comprometiéndome, porque si no, cómo les iba a pedir el voto”.