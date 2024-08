La fórmula presidencial del Frente Amplio (FA), Yamandú Orsi y Carolina Cosse, iniciaron la gira por todo el país, en el marco de la campaña electoral de cara a octubre. Comenzaron este viernes en el norte del país, específicamente en el departamento de Artigas y para este sábado estaba previsto que visitaran Belén, Constitución y la capital departamental, en Salto.

Durante la jornada del viernes, la fórmula visitó Baltasar Brum, Tomás Gomensoro y Bella Unión. En esas recorridas se reunieron con vecinos, organizaciones sociales, sindicales, empresariales y del agro. Cerraron a las 19.00 con un acto en la Asociación de Plantadores de Bella Unión, con la actuación de la banda Sonido Profesional.

En el acto en Bella Unión, Orsi se dirigió al público y expresó que “dar la cara no es aparecer en televisión y simular una especie de debate. Dar la cara es hacerse cargo cuando las cosas no funcionan bien”. Y continuó: “No hacerse cargo y dejarla pasar es mucho peor. Acá vamos a hacer campaña electoral pero no centrada en las personas. Vamos a hacer campaña electoral desde las ideas que surgen del programa”.

Posteriormente, manifestó: “Nos acusan de que no tenemos ideas, de que no planteamos lo que pensamos, que no damos la cara. ¿Cuánto hace que el Frente Amplio tiene su programa? Cuando ellos no tenían ni ideas, el Frente Amplio ya estaba discutiendo en cada rincón del país el programa. Y si bien el programa no es la biblia, ni un acto religioso, es nuestra guía”. “No vamos a prometer nada. Vamos a ser honestos en eso. No se puede andar prometiendo con tal de conseguir votos. Vamos a decir lo que nos parece que es lo mejor”, aseguró.

“Nos comprometemos a avanzar en el camino de la esperanza, de que haya más trabajo, de que en las policlínicas haya médicos, que haya medicamentos, que entendamos la seguridad como un derecho y nos hagamos cargo. También a sacar a tanta gurisada que está perdida por las adicciones. Pero sabemos que no será de un día para el otro”, expresó Orsi, entre aplausos.

Agregó que, “con el compromiso, asumimos las responsabilidades, y a los nuevos jóvenes (...) decirles que vale la pena involucrarse en la política, vale la pena que nos den una mano, y vale la pena pensar en un mejor futuro para la juventud”.

El candidato a la presidencia resaltó que el partido se dirige también hacia quienes no lo votan: “Tratar de ir hacia donde nos resulta incómodo estar, porque tenemos que tratar de convencer. Y digo 'tenemos' porque somos nosotros dos (en alusión a Carolina Cosse)”. En esta línea, exhortó a los demás militantes y dirigentes del FA a avanzar en este camino, ya que posiblemente haya otros ciudadanos “que necesitan que le expliquen las ideas un poco más, y que necesitan un poco más de empatía, o que quizás les demostremos lo que el Frente Amplio es capaz de hacer”.

“Nuestra fuerza política nos marca el camino y nos pone los límites”, manifestó y recomendó a los militantes y adherentes a “cada tanto darle una leída” al programa, para tener presente cuál es la propuesta del partido en términos de salud, trabajo, producción y educación. “Terminás entendiendo que somos hijos de una sociedad que construyó ladrillo tras ladrillo este país, y que tanto trabajo nos ha dado. Y lo construyó en base a valores, y el valor fundamental es ser honesto, decir la verdad y dar la cara”, expresó el frenteamplista.