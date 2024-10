La cantidad de habilitados para votar era 58.174 y votó 91,5%. La jornada transcurrió sin mayores problemas y, llegada la noche, no hubo sorpresas. Hubo, sí, festejos en la sede de la Agrupación Manuel Oribe, lista 62, liderada por Carlos Enciso, fundamentalmente por conservar la diputación, aunque también por entender que la coalición y el Partido Nacional (PN) quedaron bien posicionados a nivel nacional. En el Frente Amplio (FA), el Movimiento de Participación Popular logró, con el diputado Carlos Rodríguez Gálvez como candidato, su representante nacional por quinta vez consecutiva –es el tercer período de Rodríguez Gálvez–.

Presidente del FA: sentimiento “agridulce”

Entre las expectativas a nivel nacional y lo ocurrido en el departamento, en la sede central del FA en Florida el sentimiento fue “agridulce”, según las palabras de su presidente, Richard Tessier. En lo departamental, la elección del domingo significó el retorno a la mayoría. Desde 2004 a 2014, el FA superó en cantidad de votos al PN en las elecciones nacionales en el departamento. Siempre fue por un margen estrecho –en 2004, menos de 400 votos; en 2014, más de 1.100–. Pero eso cambió en 2019, cuando el PN ganó con una diferencia cercana a 1.500 votos. Ya en la madrugada del lunes 28 de octubre, con 89,2% de las mesas escrutadas, el FA (35,5% de votos emitidos) aventajaba por más de 1.000 sufragios al PN (33%). En tercer el lugar estaba el Partido Colorado (17%).

Amanda Della Ventura votó en la escuela Artigas en Florida. Foto: Marcelo Ruiz

Tessier prefirió ser “cauteloso” acerca de la interna del FA, pero el avance del escrutinio permitió ir confirmando la reelección de Rodríguez. Su primera suplente es Gabriela Rodríguez, actual edila del sector, mientras que el segundo y el tercer suplente son Fernando Schiavoni, de Unir, y César Falcón, del Partido Demócrata Cristiano. “Era parte de las posibilidades que había en Florida. La alianza que hicieron generaba un espacio muy potente dentro del departamento”, comentó Tessier. El segundo lugar en la interna correspondió a Amanda Della Ventura, de la Vertiente Artiguista, que estableció una alianza con la lista departamental 424 del exdiputado Álvaro Vega. La tercera más votada dentro del FA fue la lista 103, Fraternidad Frenteamplista Floridense (3F), que proponía como candidato al exintendente Juan Francisco Giachetto.

La 62 “volvió a mostrar una fuerza muy grande”

Si bien en junio la Agrupación Manuel Oribe, lista 62, liderada por Carlos Pájaro Enciso, había confirmado que sigue siendo el sector mayoritario del PN en Florida (y de Florida en general), la buena votación del alcalde de Sarandí Grande, Cayetano Stopingi, dejó cierta expectativa respecto de qué podía ocurrir en octubre. Pero no hubo sorpresas. Con base en los datos que procesaba el software generado para la propia lista 62, en el que los delegados cargan información de cada circuito en tiempo real, el diputado Álvaro Rodríguez no demoró en salir a celebrar a la calle, frente a la sede del sector, acompañado por los demás dirigentes. Existía seguridad sobre el resultado, pese a que el escrutinio oficial rondaba el 30% de las mesas. “La agrupación volvió a mostrar una fuerza muy grande, y a su vez está el liderazgo del Pájaro, que toda la vida hemos tenido y que seguimos teniendo hasta el día de hoy”, dijo en una rueda de prensa. En primer lugar, como lectura de la elección, indicó que “la coalición dio un mensaje de respaldo muy claro desde Florida a la capital”. Además, de la 62 en particular, destacó “una gran votación en Sarandí Grande”. “Logramos quebrar una tendencia, por lo que se había visto en las elecciones internas”, añadió. Junto a él, el intendente Guillermo López se mostró “contento por la candidatura del Chacho –por Rodríguez Hunter–, contento cpor el Partido Nacional en Florida y a nivel nacional, y por los números de respaldo en lugares en los que a priori no iban a ser tan abrumadores como están siendo”.

Macarena Rubio, presidenta del Partido Nacional, votó en el circuito 25 en el liceo dos de Florida. Foto: Marcelo Ruiz

Enciso y “la variable nacional”

La Agrupación Manuel Oribe gobierna Florida desde 2010. Incluso en 2015, Enciso, su líder, se transformó en el primer (y único) intendente reelecto en la historia de Florida. El sector, además de gobernar el departamento y de tener un diputado, está representado en el gobierno nacional con un subsecretario: Arturo Torres, en el Ministerio de Desarrollo Social. También es de la 62 la presidenta del Honorable Directorio del PN, Macarena Rubio.

Cuando, en una rueda de prensa después de votar, la pregunta que florece naturalmente ante Enciso es sobre su aspiración futura y si piensa competir en mayo en las departamentales, sonríe y dice que es una interrogante un tanto “capciosa”, ya que él está inhibido de algunos abordajes de carácter político partidario, por ser embajador. De todos modos, algo responde. “No lo sé, veremos. Lo dirán los amigos, el estado de ánimo… La variable nacional puede ser importante también. Tiempo al tiempo. Vamos a pasar noviembre, y la agrupación se juntará y lo analizará”, dijo.